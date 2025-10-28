Dream home: Ένα loft με θέα 360 μοιρών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (pics)
Ενας αμιγώς επαγγελματικός χώρος της πόλης μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά διαμερίσματα της Ευρώπης και πρότυπο μοντέρνου μινιμαλισμού
Απέναντι από το Παλαιό Χρηματιστήριο της Αθήνας, στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου που διαθέτει μόνο γραφεία: η ιδέα ήταν, κατά τα πρότυπα μεγαλουπόλεων όπως η Νέα Υόρκη, ότι ένας αμιγώς επαγγελματικός χώρος μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα λειτουργικό και υψηλής αισθητικής αστικό loft. Και μάλιστα με θέα την αγορά, αλλά και την Ακρόπολη από κάθε γωνιά του, ακόμη και από την κουζίνα ή το μπάνιο, σύμφωνα με το περιοδικό Gala που κυκλοφόρησε με το Πρώτο Θέμα στις 19/10/2025.
