ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Dream home: Ένα loft με θέα 360 μοιρών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Dream home: Ένα loft με θέα 360 μοιρών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (pics)

Ενας αμιγώς επαγγελματικός χώρος της πόλης μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά διαμερίσματα της Ευρώπης και πρότυπο μοντέρνου μινιμαλισμού

Dream home: Ένα loft με θέα 360 μοιρών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (pics)
Απέναντι από το Παλαιό Χρηματιστήριο της Αθήνας, στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου που διαθέτει μόνο γραφεία: η ιδέα ήταν, κατά τα πρότυπα μεγαλουπόλεων όπως η Νέα Υόρκη, ότι ένας αμιγώς επαγγελματικός χώρος μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα λειτουργικό και υψηλής αισθητικής αστικό loft. Και μάλιστα με θέα την αγορά, αλλά και την Ακρόπολη από κάθε γωνιά του, ακόμη και από την κουζίνα ή το μπάνιο, σύμφωνα με το περιοδικό Gala που κυκλοφόρησε με το Πρώτο Θέμα στις 19/10/2025.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης