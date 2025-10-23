Εθισμός στα smartwatch: Κοιμάστε ήσυχοι ή αγχώνεστε για τα data του ύπνου
Η καταγραφή του ύπνου γίνεται εφιάλτης για πολλούς που αντί να ξεκουράζονται όταν κοιμούνται αγχώνονται για τα δεδομένα τους που καταγράφονται στο έξυπνο ρολόι τους
Από τον Μορφέα στο cloud η απόσταση είναι μικρή. Και δε αναφερόμαστε στα συννεφάκια που μπορεί να μετρήσει κανείς για να αποκοιμηθεί, αλλά στην αποθήκευση δεδομένων που καταγράφονται χάρη στις δεκάδες συσκευές παρακολούθησης ύπνου που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Τα λεγόμενα wearables δε μετρούν μόνο τους παλμούς, τα βήματα και τα χιλιόμετρα που διανύει ο κάτοχός τους, αλλά παρατηρούν την ποιότητα του ύπνου στα διαφορετικά στάδιά του. Μόνο που όπως αποδεικνύεται η χρήση τέτοιων συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε εφιάλτη, αφού οι χρήστες καταλήγουν να είναι περισσότερο αγχωμένοι παρά ξεκούραστοι. Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες ανθρώπων, σύμφωνα με τους οποίους η αγωνία για έναν ποιοτικό ύπνο οδηγεί σε άγχος, με την πρώτη κίνηση το πρωί να είναι ο έλεγχος των data που έχουν συγκεντρωθεί.
Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων
Η ανάγκη για έλεγχο των καταστάσεων – ανάμεσα τους και ο ύπνος – έχει οδηγήσει σε ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των συσκευών αυτών. Η αγορά αφουγκράζεται την ανάγκη του κοινού και ενσωματώνοντας λειτουργίες όπως η ανάλυση του κάθε σταδίου ύπνου, σε ρολόγια, δαχτυλίδια και άλλες φορητές συσκευές. Μερικοί από τους βασικούς παίκτες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα είναι οι ResMed, Garmin Ltd., Fitbit, Apple Inc., Koninklijke Philips N.V., Huawei Device Co., Ltd., Xiaomi, Fossil Inc, Ōura Health Oy., Zepp Health Corporation, Ltd.
