Πώς μοιράζεται η πίτα των 15 δισ. στα σούπερ μάρκετ (πίνακες)
Πώς μοιράζεται η πίτα των 15 δισ. στα σούπερ μάρκετ (πίνακες)
Οι μεγάλες αλλαγές στον χάρτη τα τελευταία χρόνια και οι νέοι παίκτες-καταλύτες της αγοράς - Ποιοι συγκεντρώνουν την κερδοφορία, ελέγχουν τη ρευστότητα και οδηγούν την αγορά σε μια χρονιά όπου θα σημειωθεί νέο ρεκόρ πωλήσεων
Δύο μήνες χρειάστηκε ώστε το οργανωμένο λιανεμπόριο να… οργανωθεί και με τη συμμετοχή της Βιομηχανίας Τροφίμων και του Συνδέσμου Επώνυμων Προϊόντων (κατά βάση τις πολυεθνικές) να προχωρήσει τελικά στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων που είχε προαναγγείλει ήδη από το καλοκαίρι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ως μέτρο περιορισμού του πληθωρισμού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα