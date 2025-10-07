Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης): Η βιομηχανία είναι σαν ποδήλατο, αν σταματήσεις τις επενδύσεις πέφτεις

Με εξαγωγές στο 54% του τζίρου και επενδύσεις σε Industry 4.0, η ιστορική εταιρεία, που έσβησε 155 κεράκια, στοχεύει τα 100 εκατ. ευρώ έως το 2028 - Η επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων, το «λουκέτο» στη Γερμανία που φέρνει νέο κύμα παραγγελιών και το «ραντάρ» των εξαγορών