Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης): Η βιομηχανία είναι σαν ποδήλατο, αν σταματήσεις τις επενδύσεις πέφτεις
Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης): Η βιομηχανία είναι σαν ποδήλατο, αν σταματήσεις τις επενδύσεις πέφτεις
Με εξαγωγές στο 54% του τζίρου και επενδύσεις σε Industry 4.0, η ιστορική εταιρεία, που έσβησε 155 κεράκια, στοχεύει τα 100 εκατ. ευρώ έως το 2028 - Η επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων, το «λουκέτο» στη Γερμανία που φέρνει νέο κύμα παραγγελιών και το «ραντάρ» των εξαγορών
«Η βιομηχανία είναι σαν ποδήλατο. Αν σταματήσεις να κάνεις επενδύσεις, σταματάς να κάνεις πεντάλ. Και τότε πέφτεις!». Με αυτή τη φράση ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, συμπύκνωσε στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου τη φιλοσοφία μιας εταιρείας που μπορεί να μετρά 155 χρόνια ζωής αλλά κάνει άλματα με ταχύτητες διψήφιου ποσοστού, διπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών της κάθε περίπου 5 χρόνια την τελευταία 10ετία.
Κάτι που την έχει μετατρέψει σήμερα σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 35 χώρες και εξαγωγές που αντιστοιχούν στο 54% του κύκλου εργασιών της.
Μάλιστα η συγκυρία του κλεισίματος μιας συνεργαζόμενης γερμανικής εταιρείας λειτουργεί ως νέα ώθηση. «Η εταιρεία αυτή έπαιρνε από εμάς σαπωνόμαζα. Κλείνει τη μεγάλη της μονάδα και κρατά τη μικρή. Αν οι πελάτες της δεχτούν να συνεχίσουν μαζί μας, θα αναλάβουμε εμείς την παραγωγή τους», ανέφερε ο κ. Τασόπουλος. Για την Παπουτσάνης, αυτό σημαίνει ενίσχυση του κομματιού των ειδικών σαπωνομαζών, όπου ήδη θεωρείται ισχυρός παίκτης διεθνώς, και σημαντική αύξηση του contract manufacturing από το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Κάτι που την έχει μετατρέψει σήμερα σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 35 χώρες και εξαγωγές που αντιστοιχούν στο 54% του κύκλου εργασιών της.
Μάλιστα η συγκυρία του κλεισίματος μιας συνεργαζόμενης γερμανικής εταιρείας λειτουργεί ως νέα ώθηση. «Η εταιρεία αυτή έπαιρνε από εμάς σαπωνόμαζα. Κλείνει τη μεγάλη της μονάδα και κρατά τη μικρή. Αν οι πελάτες της δεχτούν να συνεχίσουν μαζί μας, θα αναλάβουμε εμείς την παραγωγή τους», ανέφερε ο κ. Τασόπουλος. Για την Παπουτσάνης, αυτό σημαίνει ενίσχυση του κομματιού των ειδικών σαπωνομαζών, όπου ήδη θεωρείται ισχυρός παίκτης διεθνώς, και σημαντική αύξηση του contract manufacturing από το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα