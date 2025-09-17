Νταν Μόρχεντ: Ο «προφήτης» των bitcoin προβλέπει πως θα φτάσει τα $230.000 το 2026
Ο επενδυτής ο οποίος είχε αγοράσει 30.000 bitcoins όταν αυτά άξιζαν $65, δήλωσε πως το κρυπτονόμισμα θα φτάσει μακροπρόθεσμα στο 1 εκατομμύριο δολάρια
Το 2013, ο Nταν Μόρχεντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pantera, που τότε ήταν ένα παγκόσμιο μακροοικονομικό hedge fund, κάλεσε τους επενδυτές να επενδύσουν στο bitcoin, ένα ελάχιστα κατανοητό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που κυκλοφόρησε το 2009.
«Τα bitcoins διαπραγματεύονται τώρα στα $65/BTC. Νομίζω ότι πρέπει να αγοράσουμε επιθετικά τώρα», έγραψε σε επιστολή προς τους επενδυτές τον Ιούλιο του 2013. «Θα αγοράσω 30.000 bitcoins αυτό το Σαββατοκύριακο με προσωπικά χρήματα. Το Fund μπορεί να κάνει αυτή την αγορά ή όχι, όπως επιθυμούν οι άλλοι. Εγώ απλά θέλω να συμμετάσχω», προσέθεσε. Στη συνέχεια, η Pantera ξεκίνησε το Pantera Bitcoin Fund και έστρεψε την εταιρείαστα κρυπτονομίσματα.
Μέχρι το 2025, το bitcoin διαπραγματευόταν στα 115.000 δολάρια και ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων έχει εξελιχθεί από ένα εξειδικευμένο πείραμα σε ένα οικοσύστημα που ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές, μια αλλαγή που έχει ενισχυθεί καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια ατζέντα που θεωρείται φιλική προς τον κλάδο.
