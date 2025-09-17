Ο Λοβέρδος, η υπόσχεση του Κ.Μ και ο «έτοιμος Νίκος», οι προσεγγίσεις εντός ΝΔ και ο Σαμαράς, η Εθνική και η Τράπεζα Πειραιώς για την Ασφαλιστική, η συνάντηση του City
Χαίρετε, ξεκινάω με την πολιτική είδηση της χθεσινής ημέρας που είναι η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ
Ο Λοβέρδος υπήρξε πάντοτε ένας κεντρώος μετριοπαθής και χαμηλών τόνων πολιτικός, ο οποίος από όπου πέρασε ως υπουργός του ΠΑΣΟΚ άφησε καλές εντυπώσεις και κάποιο έργο, πολύ ή λίγο είναι υποκειμενικό. Ταλαιπωρήθηκε φρικτά από τη συμμορία πολιτικών αντιπάλων του αλλά και απλών απατεώνων στην υπόθεση Novartis και βγήκε αθώος μόλις πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Προφανώς και στη ΝΔ ανέμεναν την τελική αθώωσή του για να τον πάρουν, αλλά εγώ έχω την εξής απορία που πιθανώς να τη μοιράζεστε κι εσείς: γιατί στο σημερινό ΠΑΣΟΚ που… χαροπαλεύει στο 12%-13% και έχει χάσει δεκάδες – μην πω εκατοντάδες – ικανά στελέχη του χώρου του Κέντρου από τη ΝΔ, δεν «χωρούσε» ο Λοβέρδος; Τι ήταν αυτό άραγε που τον απομάκρυνε, γιατί ιδεολογικές διαφορές μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πραγματικά δεν βλέπω και πολλές. Γιατί δεν τον ήθελε ο «έτοιμος-Νίκος», του περίσσευε ο Λοβέρδος; Δεν ξέρω πού θα πολιτευτεί και τι τύχη θα έχει (αν και του ευχόμεθα καλή τύχη) αλλά πάντως από αυτούς που βλέπουμε και ακούμε στο ΠΑΣΟΚ ο Λοβέρδος είναι κλάσεις ανώτερος πολιτικός. Και μία πληροφορία, ο Κ.Μ είχε συζητήσει το θέμα ένταξης του Λοβέρδου στη ΝΔ προ δύο εβδομάδων με τον ίδιο και του είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει μόλις κλείσει η δικαστική του εκκρεμότητα, όπερ και εγένετο.
-Η προσθήκη Λοβέρδου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον Νότιο Τομέα πάντως ανακατεύει για τα καλά την τράπουλα. Εκεί εκλέγονται έξι υπουργοί (Δένδιας, Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης, Σπανάκης, Θεοχάρης, Άννα Καραμανλή), δύο βουλευτές (Καλλιάνος, Βούλτεψη) και δύο που εξελέγησαν τον Μάιο του 2023 (Γαϊτάνης, Γκελεστάθη), ενώ ακούγονται έντονα και ο Σταύρος Παπασταύρου και ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ενώ είχε ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα του Νίκου Ρωμανού. Κοινώς, "μύλος".
Ήρεμα με Σαμαρά
-Γενικώς ο Μητσοτάκης όσο πάμε προς τις εκλογές και με δεδομένο ότι αυτός έχει την πρωτοβουλία δημοσκοπικά αφού είναι περί το 30%, «διπλός» από το ΠΑΣΟΚ, τόσο θα επιχειρεί μία πιο προσεκτική προσέγγιση σε μία σειρά από… ακανθώδεις εκκρεμότητες, (πόσο πιο κομψά να το πω;). Λοιπόν… να και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, να και μία παρουσία στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, την επόμενη μέρα βέβαια θα πάει και σ’ εκείνο του Πατέλη. Ρώτησα και για τον Σαμαρά την πηγή, «αυτό το θέμα με τον πρόεδρο Αντώνη είναι λεπτό, ευαίσθητο και πολύ ανθρώπινο, ο Κ.Μ θέλει να το χειρισθεί ο ίδιος με πολύ μεγάλη προσοχή», μου απάντησε. Χωρίς να έχω καμία πληροφορία θεωρώ ότι η προσέγγιση στο κεφάλαιο ΝΔ - Μητσοτάκης - Σαμαράς από εδώ και στο εξής θα είναι εντελώς διαφορετική και με πρωτοβουλία του ίδιου του ΠΘ.
ΚΥΣΕΑ-Belharra
-Ενδιαφέρουσα θα είναι η συζήτηση σήμερα στο ΚΥΣΕΑ (11:00), όπου βεβαίως θα αναλυθεί η κατάσταση για το μεταναστευτικό ρεύμα προς τη Γαύδο και τα παράλια της Κρήτης. Πάντως, ο Πλεύρης λέει ότι ήδη τους τελευταίους δύο μήνες έχουν γίνει 1.500 απελάσεις και οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι λογικά θα πάρει "πράσινο φως" και η προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra, με την Ελλάδα να ασκεί την option που προβλέπεται από τη σύμβαση. Να δούμε αν στη συνέντευξη που θα δώσει το βράδυ στο δελτίο του ΑΝΤ1 ο Κ.Μ πει καμιά κουβέντα παραπάνω επί του θέματος.
-Μετά από μερικούς τρικυμιώδεις μήνες με την Εκκλησία της Κρήτης, η χθεσινή συνάντηση του Κ.Μ με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο και με τον περιφερειάρχη Αρναουτάκη σήμανε το "λιώσιμο των πάγων" και την προοδευτική εξομάλυνση της κατάστασης. Πάντως, αυτό που επισημάνθηκε μέσα στη συνεδρίαση που έγινε όντως σε καλό κλίμα -κατά μαρτυρία αρκετών παρισταμένων- είναι ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει πίσω την τροπολογία για το "αμετάθετο" που αφορούσε τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και ειδικά τον Αμφιλόχιο Κισσάμου. Από την άλλη, ο Κ.Μ λέγεται ότι προέτρεψε τον Ευγένιο να προχωρήσει με την επιλογή προσώπου που κρίνει αυτός και να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα που έχει διχάσει την κοινωνία.
-Στο πλαίσιο της “London International Shipping Week” ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε στο Λονδίνο. Με την αφορμή αυτή, ο Έλληνας Πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννης Τσαούσης, παρέθεσε δείπνο στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμή του υπουργού. Ανάμεσα στους 50 προσκεκλημένους ήταν Έλληνες εφοπλιστές του City. Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, γνωστής, μονολεκτικά, στους ναυτιλιακούς κύκλους και ως Committee. Φέτος μάλιστα συμπλήρωσε 90 χρόνια δυναμικής παρουσίας και παραμένει σταθερός πυλώνας θεσμικής παρέμβασης και στρατηγικής στήριξης της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Εκεί και ο δρ Νίκος Τσάκος γ’ αντιπρόεδρος, ο Διαμαντής Ι. Λαιμός, ο Νικόλαος Εμπειρίκος, μέλη των οικογενειών Μαυρολέων, Τσαβλίρη, Κέρδου κ.ά. Στην ομιλία του ο Κικίλιας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το υπάρχον πλαίσιο προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία για την εγγραφή πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
-Στο χθεσινό Athens International Investor Summit που διοργάνωσε το Υπερταμείο σε συνεργασία με την Blackrock, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης (που είχε πάρει και τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών με "προίκα" 300 εκατομμύρια), παρουσίασε 6 συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στους επενδυτές και 4 πιθανούς τομείς επενδύσεων. Τα 6 πλεονεκτήματα είναι οι υψηλές αποδόσεις λόγω επενδυτικού κενού, η μακροοικονομική σταθερότητα, το γεωοικονομικό πλεονέκτημα (ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και κεντρική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής ), η εισροή κεφαλαίων από την ΕΕ, η φιλική προς τις επιχειρήσεις κυβέρνηση, η πολιτική και θεσμική σταθερότητα. Ως προς τους 4 τομείς, πέρα από τη ναυτιλία, τουρισμό, βιομηχανία τροφίμων και φαρμακοβιομηχανία, ανέφερε την ενέργεια, τα δίκτυα, την άμυνα και την ανώτατη εκπαίδευση. Για να δούμε την ανταπόκριση.
Αντίστροφη μέτρηση για Εθνική Τράπεζα – Διαπραγματεύσεις με Τρ. Πειραιώς
-Πάμε τώρα σε άλλα θέματα της αγοράς ξεκινώντας από την Εθνική τράπεζα για την οποία η στήλη προβλέπει πως θα πρωταγωνιστήσει στις τραπεζικές εξελίξεις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η στήλη λοιπόν αναφέρει πως αυτές τις ημέρες διεξάγονται εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Εθνικής τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς για να επιλυθεί ο μεταξύ τους γόρδιος δεσμός του bankassurance. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες ότι το ζήτημα θα επιλυθεί και η κάθε τράπεζα να τραβήξει τον δρόμο της. Ταυτόχρονα με τη συμφωνία η Εθνική κόβει τον ομφάλιο λώρο με την Εθνική ασφαλιστική καθώς ο πάντοτε σιωπηλός, μηδέποτε βιαστικός και εκ φύσεως προσεκτικός Π. Μυλωνάς τρέχει διαδικασία για την απόκτηση του 20% ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία θα δουλέψει το bankassurance μόλις απελευθερωθεί από τα δεσμά της Εθνικής Ασφαλιστικής και κατ' επέκταση της Τρ. Πειραιώς. Οι πληροφορίες της στήλης είναι ότι η σχετική διαδικασία επιλογής της ασφαλιστικής που θα είναι νέος συνεργάτης της ΕΤΕ είναι προχωρημένη και εκτός απροόπτου πάντοτε τα νέα θα έρθουν πριν από το τέλος του μήνα. Στη διαδικασία επιλογής μετέχουν πέντε ασφαλιστικές εταιρείες καθώς το τρόπαιο της αποκλειστικής συνεργασίας με την Εθνική είναι περιζήτητο στην ασφαλιστική αγορά, ιδιαίτερα μετά το ανακάτεμα της τράπουλας που προκάλεσε η εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό εξηγεί και τη συμμετοχή πέντε ασφαλιστικών εταιρειών και είναι η αιτία για τη σύγχυση που προκλήθηκε σε εμάς τους δημοσιογράφους και ο καθένας έγραφε κι ένα όνομα εταιρείας, γιατί υποθέτω πως η κάθε υποψήφια εταιρεία έδινε το όνομα του ανταγωνιστή που φοβόταν. Σταματώ εδώ λοιπόν και παραθέτω τις ασφαλιστικές εταιρείες που μετέχουν στη διαδικασία “γάμου” με την Εθνική και είναι: Μunich Re (ΕRGO), Alliance, NN, Interamerican και μια ακόμη.
Το blitzkrieg deal της Credia Bank
-Κι αν η Εθνική θα πρωταγωνιστήσει τις επόμενες ημέρες, η Credia Bank πρωταγωνιστεί σήμερα με την εξαγορά της HSBC Μάλτας. Υπάρχουν δυο σημεία που έχουν ενδιαφέρον: Το ένα είναι το τίμημα καθώς η αγορά περίμενε τίμημα 300 εκατ. και όχι 200 εκατ. Το δεύτερο είναι το blitzkrieg deal που πέτυχε η Credia καθώς η ελληνική τράπεζα εκδήλωσε ενδιαφέρον τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου δηλώνοντας πως η προσφορά της ισχύει για 15 ημέρες και θέλει ένα ευθύ και άμεσο deal. Στις 15/8 κατατέθηκε η μη δεσμευτική προσφορά και 16/9 ανακοινώθηκε η συμφωνία. Σήμερα η CEO της Credia Bank Ε. Βρεττού μιλάει στους αναλυτές και θα δώσει μια επίσημη εικόνα για την ενίσχυση δεικτών και μεγεθών. Κατά πληροφορίες, θα αναφέρει πως το ενεργητικό της νέας τράπεζας θα ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ και -κατά την εκτίμηση της διοίκησης- η τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της CrediaBank θα ενισχυθεί κατά περίπου 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η επένδυση του Τσέχου στην Box Now
-Η Emma Capital του Τσέχου billionaire Γίρι Σμετς, γνωστή από την προ ετών επένδυσή της στον ΟΠΑΠ, συνεχίζει να έχει επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα και μία από τις επενδύσεις της, η Box Now, φαίνεται πως έχει αποδώσει πολύ γρήγορα. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2021 έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παίκτη στην εγχώρια αγορά των smart lockers, προσελκύοντας την προσοχή της PCP, του επενδυτικού βραχίονα του Ομίλου Olympia, που απέκτησε ποσοστό 12,5% στην Box Now. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν, ο τζίρος της εταιρείας εκτοξεύτηκε πέρυσι στα 15,3 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ το 2023, αποτέλεσμα της ταχύτατης ανάπτυξης του δικτύου των smart lockers που διαθέτει και των εμπορικών συμφωνιών που έκλεισε. Οι επενδύσεις που υλοποιεί επηρέασαν την τελική γραμμή του ισολογισμού, με τις ζημιές στα 5,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες από τα 8,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η επένδυση για την ανάπτυξη της Box Now ξεπερνά μέχρι σήμερα τα 42 εκατ. ευρώ και συνεχίζει να επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, με έμφαση στη νησιωτική Ελλάδα. Ο σχεδιασμός της Emma Capital περιλαμβάνει πλέον και τις γειτονικές αγορές και έτσι ο μέχρι πρότινος CEO της Box Now Ελλάδας, Δημήτρης Ανδριώτης, έχει αναλάβει καθήκοντα Group CEO για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη στις χώρες αυτές.
Ο Κινέζος γραμματέας που έρχεται Ελλάδα, οι Αμερικάνοι και ο Πειραιάς
-Από την κινεζική πρεσβεία ήρθε στο dark room η ενημέρωση, ότι “σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Λι Σι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) και Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Επιθεώρησης Πειθαρχίας του ΚΚΚ, θα πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις φιλίας στην Ελλάδα και τη Λευκορωσία από τις 17 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Οι επισκέψεις θα γίνουν κατόπιν πρόσκλησης του κόμματος Νέα Δημοκρατία της Ελλάδας και του Προεδρικού Γραφείου της Λευκορωσίας”. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συζητηθεί το θέμα του λιμανιού του Πειραιά το οποίο έχει «στοχοποιηθεί», μαζί με άλλα λιμάνια κινεζικών συμφερόντων, από την Ουάσιγκτον, γιατί βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Πόσω μάλλον τώρα, που η ένταση στη Γάζα έπιασε κόκκινο. Η COSCO έχει διαψεύσει ότι οι μονάδες της-λιμάνια που βρίσκονται στην αμερικανική μαύρη λίστα σχετίζονται με τον κινεζικό στρατό, και υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητές της συνεχίζονται κανονικά. Η ελληνική πλευρά δηλώνει ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση. Μεταξύ των λιμανιών που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον είναι αυτά στα οποία η Κίνα κατέχει σημαντικά μερίδια, όπως στον Παναμά, αλλά και στην Ευρώπη – ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Ισπανία – καθώς και στα λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ και σε περιοχές της Καραϊβικής. Υπάρχει προβληματισμός στο Μεγάλο Λιμάνι. Και το θέμα είναι πως όταν τσακώνονται βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια.
Οργασμός στις εκδόσεις Golden Visa εμπορικών ακινήτων
-Το σχέδιο είναι απλό: Αγοράζουμε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο εμπορικό ακίνητο (μια παλιά βιοτεχνία, ένα μικρό εργοστάσιο, ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα κ.λπ.) σε μια παραμελημένη γωνιά της Αθήνας. Το μετατρέπουμε σε οικιστικό ακίνητο κι έτσι αποκτούμε Golden Visa χωρίς να πληρώσουμε 800.000€, αφού τα 250.000€ αρκούν σύμφωνα με τον νόμο. Η αλλαγή χρήσης εμπορικών ή βιομηχανικών ακινήτων σε residential, αποτελεί χρυσή "διέξοδο" για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής μέσω της Golden Visa, με μόνο προαπαιτούμενο την ολοκλήρωση της μετατροπής, πριν από την αίτηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο στους 7 πρώτους μήνες του 2025, μόνο στην Αθήνα, εκδόθηκαν συνολικά 17.254 Golden Visa (αύξηση +31,4% συγκριτικά με το 2024). Αυτός ο αριθμός αφορά άδειες παραμονής μέσω επένδυσης σε ακίνητα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να προέρχεται από πολίτες της Τουρκίας, της Κίνας και του Ισραήλ. Μόνο τον Ιούλιο του 2025, εκδόθηκαν 932 νέες άδειες Golden Visa, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση των τελευταίων δώδεκα μηνών. Τα ξεχασμένα εμπορικά ακίνητα της πρωτεύουσας παίρνουν ζωή, οι γειτονιές τους αλλάζουν όψη, η ευρύτερη περιοχή παίρνει ζωή. Τον Αύγουστο καταγράφηκε μια ύφεση λόγω θερινών διακοπών, αλλά τον Σεπτέμβριο η έξαρση συνεχίζεται.
Οι πράσινοι ελιγμοί των Ελλήνων εφοπλιστών
-Εγραφα αρχές Σεπτεμβρίου για την ολιστική πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας την οποία θέλει να πετύχει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) με επικεφαλής τον γ.γ. Arsenio Dominguez, το 2028. Η προσπάθεια είναι ασύντακτη, οι στόχοι θεωρούνται ανέφικτοι και το βασικότερο είναι ότι δεν υπάρχουν σε παραγωγή εναλλακτικά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές CO2! Η όλη φάση βρίσκεται στο φάσμα του παραλόγου. Όσοι δεν θα χρησιμοποιούν αυτού του τύπου καυσίμων θα πληρώνουν σε ειδικό ταμείο φόρο ανά πλοίο και ανά εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Και το ερώτημα είναι πού θα διοχετεύονται τα μεγάλα ποσά που θα συγκεντρώνονται. Το θέμα έθιξε ο Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε προχθές με τον Arsenio στην έδρα του ΙΜΟ, στο Λονδίνο. Του είπε ότι στο εφαρμοστικό πλαίσιο του ΙΜΟ Net-Zero Framework απαιτούνται βελτιωτικές προσαρμογές, καθώς η έλλειψη πράσινων καυσίμων απαιτεί πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δίκαιη μεταχείριση των μεταβατικών καυσίμων – όπως το LNG – αλλά και έξυπνη χρήση του μηχανισμού ανταμοιβής. Όμως το παιχνίδι μοιάζει χαμένο. Μάλιστα, της διεθνούς αντίστασης κατά του ΙΜΟ ηγείται ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Για να δούμε τι θα δούμε τον προσεχή Οκτώβριο όπου θα παιχτούν όλα σε ανώτατο επίπεδο. Στο μεταξύ, Έλληνες εφοπλιστές, μπροστά σε αυτόν τον γόρδιο δεσμό, επέλεξαν μία μεσοβέζικη λύση η οποία έχει ημερομηνία λήξης. Τι έκαναν και τι κάνουν; Εγκαθιστούν στα πλοία τους scrubbers μειώνοντας, μέσω φιλτραρίσματος, τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, μέχρι να δουν πού θα πάει το πράγμα. Σύμφωνα με αναλυτές, περίπου 900-1.000 ελληνόκτητα από τα πλοία είναι εφοδιασμένα με scrubbers, αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό 22% επί του συνόλου. Το βασικό δίλημμα για τους Έλληνες πλοιοκτήτες είναι πώς να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες επενδύσεις σε scrubbers, την ώρα που η αγορά μεταβαίνει σε LNG, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και βιοκαύσιμα. Μπλέξανε οι γραμμές τους, με λίγα λόγια.
Χρηματιστήριο: Χωρίς δυνάμεις
-Ούτε μια στιγμή της χθεσινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον να φέρει τον Γενικό Δείκτη σε θετικό πρόσημο. Την αρχή έκανε η Coca Cola 3E (-2,42% στα 42€) η οποία από την αρχή της συνεδρίασης βρέθηκε να χάνει 1€ από την τιμή της. Αμέσως μετά πήραν σειρά οι συστημικές τράπεζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου που ξεκίνησε η πλαγιοκαθοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη, οι 4 συστημικές τράπεζες χάνουν έδαφος αλλά οι μη συστημικές κερδίζουν αυτά που οι άλλες χάνουν. Λογικά αύριο, είναι πιθανό το ενδεχόμενο ανοδικής αντίδρασης των συστημικών αφού η τεχνική ανάλυση επιβάλλει να μην απομακρυνθεί ο Τραπεζικός Δείκτης από το χθεσινό κλείσιμο των 2.202 μονάδων. Σε κάθε περίπτωση ο Τραπεζικός Δείκτης -ακόμη και σήμερα- καταγράφει κέρδη +71,29%, γεγονός που επιτρέπει όχι μόνον την κατοχύρωση κερδών αλλά και το rotation στον κλάδο. Η χθεσινή αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 183 εκατ. ευρώ με 27,22 εκατ. € σε πακέτα, ενώ ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.033,23 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες -1,18%. Είναι μια περίοδος με πολέμους και γεωπολιτικές ανησυχίες, με αναταράξεις στην αγορά χρέους και συναλλαγματικές ανακατατάξεις. Στην Ελλάδα, την Παρασκευή λήγουν τα παράγωγα Σεπτεμβρίου για δείκτες και μετοχές και ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell και Stoxx. Την ίδια μέρα αργά το βράδυ της Παρασκευής η Moody’s θα δημοσιοποιήσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για εκπλήξεις.
Με «άρωμα» Ιταλίας οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές
-Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο των πωλητών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διότι παρασύρθηκαν από το «κύμα» των ρευστοποιήσεων που σάρωσε τις τράπεζες σε όλη την Ευρώπη. Πηγή του κακού η Ιταλία, όπου η κυβέρνηση Μελόνι σχεδιάζει να επιβαρύνει τον εγχώριο κλάδο με 3 δισ. ευρώ σε βάθος διετίας. Με απώλειες 2,4% απάντησε η Intesa Sanpaolo, η Mediobanca ακολούθησε στο -2,2%, η Unicredit υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ η Banca Monte dei Paschi di Siena κινήθηκε χαμηλότερα κατά 2,8%. Με ακόμη ισχυρότερες ρευστοποιήσεις αντέδρασαν ορισμένες μεγάλες τράπεζες της Γηραιάς Ηπείρου. Στη Γερμανία η Deutsche Bank διολίσθησε κατά 3,3% και η Commerzbank βυθίστηκε κατά 4,2%. Στη Γαλλία η Societe Generale ηγήθηκε των απωλειών κατά 3,7%, ενώ η BNP Paribas και η Credit Agricole αντέδρασαν πιο ψύχραιμα με πτώση 1,7%. Στη Βρετανία η Barclays υποχώρησε κατά 2,6%, η Standard Chartered κατά 2,3% και η HSBC κατά 1,2%. Πάνω από 2% έχασαν επίσης οι ισπανικές Banco Santander, Caixabank και Banco de Sabadell.
Συμφωνίες Franchise στα ελληνικά ξενοδοχεία
-Σε ολόκληρη την Ελλάδα, παλιές ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα, υπογράφουν συμφωνίες franchise με μεγάλους τουριστικούς ομίλους του εξωτερικού, αλλάζουν όψη και προσφέρουν ένα εντελώς νέο προϊόν. Διεθνείς αλυσίδες όπως Hilton, Marriott, Accor, Wyndham και Radisson έχουν ήδη επεκτείνει δυναμικά το δίκτυό τους στη χώρα. Ήδη το 50% των εποχικών ξενοδοχείων έχει υπογράψει συμβόλαια για το 2025 ενώ το 34% από αυτά ακολουθεί το μοντέλο commitment franchise, δεσμεύοντας το 56% των δωματίων τους με αυξημένες τιμές κατά 8% σε σχέση με το 2024. Τα νέα deals franchise αφορούν εξαγορές και αναβαθμίσεις πεντάστερων μονάδων, όπως π.χ. το Golden Milos Beach στη Μήλο από την Domotel, ή όπως η Radisson που επενδύει δυναμικά σε ανερχόμενους προορισμούς όπως η Μάνη. Με τις συμφωνίες αυτές αναβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και ο εξοπλισμός των ξενοδοχείων, ενώ αναδεικνύονται νέοι τουριστικοί προορισμοί (π.χ. Μάνη, Κάρπαθος, Αργολίδα). Το franchise εξελίσσεται σε βασικό μοχλό αναδιάρθρωσης της ξενοδοχειακής μας αγοράς, αναβαθμίζοντας το προϊόν και μειώνοντας τον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης στην Αθήνα και τα νησιά.
Στην εποχή της υπεραισιοδοξίας
-Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το 45,4% των αμερικανικών νοικοκυριών έχουν επενδύσει τις αποταμιεύσεις τους σε μετοχές. Ακόμη και στην εποχή της μεγάλης «φούσκας» των Dot.com, το 2000, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38%. Σε μια εποχή που ο Δείκτης S&P 500 πετάει σε επίπεδα-ρεκόρ, οι τιμές των κατοικιών βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ, το χρυσάφι έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, το bitcoin βρίσκεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, τα αμερικανικά νοικοκυριά στηρίζουν την ευημερία τους στην προσδοκία συνεχούς ανόδου των τιμών. Η “AI Euphoria” των τελευταίων ετών ξεπέρασε σε απόδοση τη φούσκα Telecom Bubble, ακόμη και το Railway Mania του 19ου αιώνα. Η τελευταία έρευνα της Bank of America στους διαχειριστές κεφαλαίων (FMS) έδειξε ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύει πως τα χρηματιστήρια είναι υπερτιμημένα. Συνεχίζουν όμως να επενδύουν ακολουθώντας την παλιά ρήση του Chuck Prince της Citigroup: «όσο παίζει η μουσική, πρέπει να χορεύεις».
...και ξαφνικά η Goldman Sachs «βλέπει» τον χρυσό στα 5.000 δολάρια
-Η βασική εκτίμηση της Goldman Sachs είναι ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 3.700 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Ξαφνικά όμως προέβαλε την πρόβλεψη ότι το χρυσάφι μπορεί να εκτοξευθεί έως και τα 5.000$/ουγκιά αν κλονιστεί η αξιοπιστία της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας Fed. Ακόμη και αν ένα μικρό ποσοστό (μόλις 1%) της ιδιωτικής αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων μετατοπιστεί προς τον χρυσό λόγω αβεβαιότητας, οι ροές αυτές αρκούν για να οδηγήσουν τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου σε πρωτοφανή ύψη. Η Goldman Sachs υπολογίζει τη συνολική αξία των ιδιωτικών χαρτοφυλακίων ομολόγων (privately held Treasury market) σε περίπου 57 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως μία τέτοια μετατόπιση ιδιωτών προς το ασφαλές καταφύγιο ισοδυναμεί με 570 δισ.$ επιπλέον ζήτησης στον χώρο του χρυσού. Στην πράξη, η αγορά του χρυσού είναι πολύ μικρότερη σε μέγεθος, άρα το «overshooting» είναι αρκετά πιθανό. Η πολιτική αμφισβήτηση της Fed από τον Πρόεδρο Τραμπ και οι ανησυχίες για ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής αποτελούν deja vu για επενδυτές που ιστορικά στρέφονται στον χρυσό όταν φοβούνται υποτίμηση του δολαρίου ή επιτάχυνση του πληθωρισμού. Πολλές κεντρικές τράπεζες αναμένεται να αυξήσουν τις αγορές χρυσού, προετοιμαζόμενες για πιθανά σοκ σε νομισματικό επίπεδο.
