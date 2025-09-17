Ο Λοβέρδος, η υπόσχεση του Κ.Μ και ο «έτοιμος Νίκος», οι προσεγγίσεις εντός ΝΔ και ο Σαμαράς, η Εθνική και η Τράπεζα Πειραιώς για την Ασφαλιστική, η συνάντηση του City

"Σφαγή" στα Νότια

Ο Λοβέρδος υπήρξε πάντοτε ένας κεντρώος μετριοπαθής και χαμηλών τόνων πολιτικός, ο οποίος από όπου πέρασε ως υπουργός του ΠΑΣΟΚ άφησε καλές εντυπώσεις και κάποιο έργο, πολύ ή λίγο είναι υποκειμενικό. Ταλαιπωρήθηκε φρικτά από τη συμμορία πολιτικών αντιπάλων του αλλά και απλών απατεώνων στην υπόθεση Novartis και βγήκε αθώος μόλις πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Προφανώς και στη ΝΔ ανέμεναν την τελική αθώωσή του για να τον πάρουν, αλλά εγώ έχω την εξής απορία που πιθανώς να τη μοιράζεστε κι εσείς: γιατί στο σημερινό ΠΑΣΟΚ που… χαροπαλεύει στο 12%-13% και έχει χάσει δεκάδες – μην πω εκατοντάδες – ικανά στελέχη του χώρου του Κέντρου από τη ΝΔ, δεν «χωρούσε» ο Λοβέρδος; Τι ήταν αυτό άραγε που τον απομάκρυνε, γιατί ιδεολογικές διαφορές μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πραγματικά δεν βλέπω και πολλές. Γιατί δεν τον ήθελε ο «έτοιμος-Νίκος», του περίσσευε ο Λοβέρδος; Δεν ξέρω πού θα πολιτευτεί και τι τύχη θα έχει (αν και του ευχόμεθα καλή τύχη) αλλά πάντως από αυτούς που βλέπουμε και ακούμε στο ΠΑΣΟΚ ο Λοβέρδος είναι κλάσεις ανώτερος πολιτικός. Και μία πληροφορία, ο Κ.Μ είχε συζητήσει το θέμα ένταξης του Λοβέρδου στη ΝΔ προ δύο εβδομάδων με τον ίδιο και του είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει μόλις κλείσει η δικαστική του εκκρεμότητα, όπερ και εγένετο.-Η προσθήκη Λοβέρδου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον Νότιο Τομέα πάντως ανακατεύει για τα καλά την τράπουλα. Εκεί εκλέγονται έξι υπουργοί (Δένδιας, Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης, Σπανάκης, Θεοχάρης, Άννα Καραμανλή), δύο βουλευτές (Καλλιάνος, Βούλτεψη) και δύο που εξελέγησαν τον Μάιο του 2023 (Γαϊτάνης, Γκελεστάθη), ενώ ακούγονται έντονα και ο Σταύρος Παπασταύρου και ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ενώ είχε ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα του Νίκου Ρωμανού. Κοινώς, "μύλος".Ήρεμα με Σαμαρά-Γενικώς ο Μητσοτάκης όσο πάμε προς τις εκλογές και με δεδομένο ότι αυτός έχει την πρωτοβουλία δημοσκοπικά αφού είναι περί το 30%, «διπλός» από το ΠΑΣΟΚ, τόσο θα επιχειρεί μία πιο προσεκτική προσέγγιση σε μία σειρά από… ακανθώδεις εκκρεμότητες, (πόσο πιο κομψά να το πω;). Λοιπόν… να και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, να και μία παρουσία στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, την επόμενη μέρα βέβαια θα πάει και σ’ εκείνο του Πατέλη. Ρώτησα και για τον Σαμαρά την πηγή, «αυτό το θέμα με τον πρόεδρο Αντώνη είναι λεπτό, ευαίσθητο και πολύ ανθρώπινο, ο Κ.Μ θέλει να το χειρισθεί ο ίδιος με πολύ μεγάλη προσοχή», μου απάντησε. Χωρίς να έχω καμία πληροφορία θεωρώ ότι η προσέγγιση στο κεφάλαιο ΝΔ - Μητσοτάκης - Σαμαράς από εδώ και στο εξής θα είναι εντελώς διαφορετική και με πρωτοβουλία του ίδιου του ΠΘ.-Ενδιαφέρουσα θα είναι η συζήτηση σήμερα στο ΚΥΣΕΑ (11:00), όπου βεβαίως θα αναλυθεί η κατάσταση για το μεταναστευτικό ρεύμα προς τη Γαύδο και τα παράλια της Κρήτης. Πάντως, ο Πλεύρης λέει ότι ήδη τους τελευταίους δύο μήνες έχουν γίνει 1.500 απελάσεις και οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι λογικά θα πάρει "πράσινο φως" και η προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra, με την Ελλάδα να ασκεί την option που προβλέπεται από τη σύμβαση. Να δούμε αν στη συνέντευξη που θα δώσει το βράδυ στο δελτίο του ΑΝΤ1 ο Κ.Μ πει καμιά κουβέντα παραπάνω επί του θέματος.-Μετά από μερικούς τρικυμιώδεις μήνες με την Εκκλησία της Κρήτης, η χθεσινή συνάντηση του Κ.Μ με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο και με τον περιφερειάρχη Αρναουτάκη σήμανε το "λιώσιμο των πάγων" και την προοδευτική εξομάλυνση της κατάστασης. Πάντως, αυτό που επισημάνθηκε μέσα στη συνεδρίαση που έγινε όντως σε καλό κλίμα -κατά μαρτυρία αρκετών παρισταμένων- είναι ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει πίσω την τροπολογία για το "αμετάθετο" που αφορούσε τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και ειδικά τον Αμφιλόχιο Κισσάμου. Από την άλλη, ο Κ.Μ λέγεται ότι προέτρεψε τον Ευγένιο να προχωρήσει με την επιλογή προσώπου που κρίνει αυτός και να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα που έχει διχάσει την κοινωνία.-Στο πλαίσιο της “London International Shipping Week” ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε στο Λονδίνο. Με την αφορμή αυτή, ο Έλληνας Πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννης Τσαούσης, παρέθεσε δείπνο στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμή του υπουργού. Ανάμεσα στους 50 προσκεκλημένους ήταν Έλληνες εφοπλιστές του City. Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, γνωστής, μονολεκτικά, στους ναυτιλιακούς κύκλους και ως Committee. Φέτος μάλιστα συμπλήρωσε 90 χρόνια δυναμικής παρουσίας και παραμένει σταθερός πυλώνας θεσμικής παρέμβασης και στρατηγικής στήριξης της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Εκεί και ο δρ Νίκος Τσάκος γ’ αντιπρόεδρος, ο Διαμαντής Ι. Λαιμός, ο Νικόλαος Εμπειρίκος, μέλη των οικογενειών Μαυρολέων, Τσαβλίρη, Κέρδου κ.ά. Στην ομιλία του ο Κικίλιας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το υπάρχον πλαίσιο προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία για την εγγραφή πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και να γίνει πιο ανταγωνιστικό.-Στο χθεσινό Athens International Investor Summit που διοργάνωσε το Υπερταμείο σε συνεργασία με την Blackrock, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης (που είχε πάρει και τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών με "προίκα" 300 εκατομμύρια), παρουσίασε 6 συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στους επενδυτές και 4 πιθανούς τομείς επενδύσεων. Τα 6 πλεονεκτήματα είναι οι υψηλές αποδόσεις λόγω επενδυτικού κενού, η μακροοικονομική σταθερότητα, το γεωοικονομικό πλεονέκτημα (ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και κεντρική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής ), η εισροή κεφαλαίων από την ΕΕ, η φιλική προς τις επιχειρήσεις κυβέρνηση, η πολιτική και θεσμική σταθερότητα. Ως προς τους 4 τομείς, πέρα από τη ναυτιλία, τουρισμό, βιομηχανία τροφίμων και φαρμακοβιομηχανία, ανέφερε την ενέργεια, τα δίκτυα, την άμυνα και την ανώτατη εκπαίδευση. Για να δούμε την ανταπόκριση.