ΕΛΣΤΑΤ:Κατέβασε ταχύτητα στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Διψήφιες αυξήσεις σε καφέ, αεροπορικά εισιτήρια, φαγητό, ενοίκια
Ράλι τιμών 23,2% στις σοκολάτες, 18,5% στον καφέ, 18,1% στα αεροπορικά, 11,6% στα φρούτα και 10,9% στα ενοίκια - Στο 3,1% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός
Στο 2,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι 3,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Όπως σημειώνεται, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Αυγούστου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2024 προέκυψε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
•Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας 23,2%
•Καφές 18,5%
•Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 18,1%
•Φρούτα (γενικά) 11,6%
•Ενοίκια κατοικιών 10,9%
Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις καταγράφηκαν σε:
•Ελαιόλαδο -33,2%
•Πετρέλαιο θέρμανσης -12,9%
•Τηλεφωνικός εξοπλισμός κινητών τηλεφώνων -8,3%
•Σάλτσες-καρυκεύματα -6,8%
•Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα -4,9%
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,9% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 2,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, λαχανικά νωπά, πατάτες, σάλτσες-καρυκεύματα.
• 7,7% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 3,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
• 0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
• 0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
• 1,6% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
• 1,7% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
• 1,2% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.
• 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία.
• 0,2% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.
