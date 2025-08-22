Η ναυμαχία της ακτοπλοΐας: Attica Group και Minoan Lines
Η ναυμαχία της ακτοπλοΐας: Attica Group και Minoan Lines
Δύο διαφορετικές στρατηγικές στην πιο κρίσιμη χρονιά για τον κλάδο
Σε μία χρονιά έντονων ανακατατάξεων για την ελληνική ακτοπλοΐα, η ετήσια έκθεση της XRTC Business Consultants, με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Ξηραδάκη, σκιαγραφεί τις κινήσεις των δύο κυρίαρχων δυνάμεων του κλάδου: της Attica Group και της Minoan Lines. Το 2024 ανέδειξε το πώς οι δύο εταιρείες επέλεξαν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προκλήσεις που επέβαλαν οι υψηλές τιμές καυσίμων, οι νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και η ανάγκη για τεχνολογικές επενδύσεις.
