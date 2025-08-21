Μένουν 6 οι διεκδικητές για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης – Εκτός ο όμιλος Ρέστη

Στην α’ φάση του διαγωνισμού τον περασμένο Μάιο εμφανίστηκαν 7 διεκδικητές- ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα και τώρα, από αυτούς στην επόμενη φάση, περνούν κατά τις πληροφορίες οι 6