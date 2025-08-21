Μένουν 6 οι διεκδικητές για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης – Εκτός ο όμιλος Ρέστη
Μένουν 6 οι διεκδικητές για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης – Εκτός ο όμιλος Ρέστη
Στην α’ φάση του διαγωνισμού τον περασμένο Μάιο εμφανίστηκαν 7 διεκδικητές- ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα και τώρα, από αυτούς στην επόμενη φάση, περνούν κατά τις πληροφορίες οι 6
Στο επόμενο βήμα οδεύει η διαγωνιστική διαδικασία για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης που διεξάγεται από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου με στόχο να κλείσει έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.
Στην α’ φάση του διαγωνισμού το περασμένο Μάιο εμφανίστηκαν 7 διεκδικητές – ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Τώρα, από αυτούς στην επόμενη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες, περνούν οι 6 πλην της MONTEKAVO REAL ESTATE Α.Ε. που συνδέεται με τον όμιλο Ρέστη για την οποία μένει να φανεί, αν θα ακολουθήσει το δρόμο των ενστάσεων.
