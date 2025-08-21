Μένουν 6 οι διεκδικητές για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης – Εκτός ο όμιλος Ρέστη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μένουν 6 οι διεκδικητές για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης – Εκτός ο όμιλος Ρέστη

Στην α’ φάση του διαγωνισμού τον περασμένο Μάιο εμφανίστηκαν 7 διεκδικητές- ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα και τώρα, από αυτούς στην επόμενη φάση, περνούν κατά τις πληροφορίες οι 6

Μένουν 6 οι διεκδικητές για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης – Εκτός ο όμιλος Ρέστη
Στο επόμενο βήμα οδεύει η διαγωνιστική διαδικασία για το «φιλέτο» της Ακτής Βουλιαγμένης που διεξάγεται από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου με στόχο να κλείσει έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Στην α’ φάση του διαγωνισμού το περασμένο Μάιο εμφανίστηκαν 7 διεκδικητές – ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Τώρα, από αυτούς στην επόμενη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες, περνούν οι 6 πλην της MONTEKAVO REAL ESTATE Α.Ε. που συνδέεται με τον όμιλο Ρέστη για την οποία μένει να φανεί, αν θα ακολουθήσει το δρόμο των ενστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης