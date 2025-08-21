Ενέργεια: Ρεύμα και φυσικό αέριο παίρνουν ξανά την… ανηφόρα

Στα 85,66 ευρώ η μεγαβατώρα σήμερα 20/8 στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά- «Καβάλησε» τα 32 ευρώ το φυσικό αέριο στο TTF