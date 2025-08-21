Ενέργεια: Ρεύμα και φυσικό αέριο παίρνουν ξανά την… ανηφόρα
Στα 85,66 ευρώ η μεγαβατώρα σήμερα 20/8 στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά- «Καβάλησε» τα 32 ευρώ το φυσικό αέριο στο TTF
Την… ανιούσα, έστω και με μικρά βήματα, παίρνουν οι τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου, αλλά ουδείς μπορεί να γνωρίζει εάν αυτό είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο ή μια πιο μόνιμη κατάσταση.
Και τούτο καθώς, δεδομένης της νευρικότητας που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά, κάθε πρόβλεψη είναι επισφαλής.
Σε κάθε περίπτωση, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας η τιμή της μεγαβατώρας για σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 85,66 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,07% σε σχέση με χθες (ήταν στα 81,53 ευρώ/MWh), με τη ζήτηση στις 177 GWh. Παράλληλα, οι μηδενικές έως και αρνητικές τιμές που είδαμε στο κατώτερο άκρο της διακύμανσης τις προηγούμενες μέρες φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν.
Έτσι, για σήμερα η χαμηλότερη τιμή είναι στα 16 ευρώ/MWh και η υψηλότερη στα 142,90 ευρώ/MWh.
Όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής δόθηκε… μάχη μεταξύ ΑΠΕ και φυσικού αερίου με περίπου ίσο ποσοστό συμμετοχής. Τελικά οι ΑΠΕ διατηρούν ελαφρύ προβάδισμα με συνολικό ποσοστό 42,85% έναντι 41,85% του φυσικού αερίου ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές με 7,53% και τα υδροηλεκτρικά με 4,53%. Η πτώση στην παραγωγή των ΑΠΕ θεωρείται δικαιολογημένη λόγω της μείωσης των ανέμων που κυριαρχούσαν το προηγούμενο διάστημα.
Σε ανοδική τροχιά εισήλθε από χθες και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα, στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Σεπτέμβριο έκλεισαν στα 32,21 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,15% σε μια μέρα. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια για τον Οκτώβριο έκλεισαν στα 32,49 ευρώ/MWh και για το Νοέμβριο στα 33,35 ευρώ/MWh.
