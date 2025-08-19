Μίνι rebound στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σημείο αντίστασης οι 2.100 μονάδες
Με αρκετές διακυμάνσεις εξελίχθηκε η συνεδρίαση - Ξεχώρισε και πάλι η CrediaBank - Το ρεκόρ 18 ετών διεύρυνε η Aktor - Σε υψηλά επίπεδα ο τζίρος, με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ
Σε μία συνεδρίαση ισχυρής μεταβλητότητας και αρκετών εναλλαγών στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη, οι αγοραστές κατάφεραν να επανέλθουν στο προσκήνιο μετά την χθεσινή διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, δεν ανακτήθηκε το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, το οποίο επιτρέπει το comeback της εγχώριας αγοράς στα υψηλά 15ετίας (Μάρτιος 2010).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (19/8), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,62 μονάδες ή +0,17% και έκλεισε στις 2.095,94 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε στις 15,8 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.105,44 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.089,61 μονάδες. Σε +5,08% διαμορφώνεται η απόδοση εντός του Αυγούστου, ο οποίος αναμένεται να είναι ο 10ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Κερδίζει, δε, πάνω από +42,6% μέσα στο 2025.
Νέο «άλμα» κατέγραψε η CrediaBank, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στα επίπεδα του 1,6 ευρώ, τα οποία έχει να δει από την ΑΜΚ του περασμένου Νοεμβρίου. Επιπλέον, συνέχισε να ξεχωρίζει η Aktor στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πιάνοντας 7,5 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Νοέμβριος 2007).
Η θερινή ραστώνη φαίνεται πως δεν αγγίζει το ΧΑ, καθώς η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ. Ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών διαμορφώνεται στα 216 εκατ. ευρώ, με τις τράπεζες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Κοντά στα 230 εκατ. ευρώ ανήλθε ο σημερινός τζίρος, με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,0475/μτχ) διαπραγματευόταν σήμερα η Εβροφάρμα, με την έναρξη καταβολής του να έχει οριστεί για την Τρίτη 26 Αυγούστου. Και η Real Consulting «έκοψε» μέρισμα, το οποίο ανέρχεται σε €0,0509467107 ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,0483993752/μτχ), με την πληρωμή του να ξεκινά στις 26 Αυγούστου. Για την Πέμπτη 21 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του μερίσματος 0,4 ευρώ ανά μετοχή της Κρι Κρι (καθαρό ποσό €0,38/μτχ), ενώ η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι το ακαθάριστο μέρισμα που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων αυξήθηκε ελαφρώς, ώστε να αντικατοπτρίζει την αναδιανομή από 59,2 χιλιάδες ίδιες μετοχές.
Στάση αναμονής στη Wall Street – Κέρδη στην Ευρώπη
Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι traders στις διεθνείς αγορές μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, οι οποίες κατέληξαν σε κάλεσμα για σύνοδο με τη Ρωσία που ενδέχεται να περιλαμβάνει τετ α τετ μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στο ετήσιο φόρουμ της Fed στο Τζάκσον Χολ, όπου ο Τζερόμ Πάουελ αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής. Οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο εκτιμώνται στο 80%, με δύο περικοπές να έχουν ήδη προεξοφληθεί μέχρι το τέλος του έτους. Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, όπου ο Dow Jones κερδίζει +0,5%, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,3%.
Σε ανοδικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω της προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,7% και διαπραγματεύεται στις 557 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,1% και ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +0,5%.
