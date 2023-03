Στην Grimaldi – Μινωϊκές το 67% του λιμένα Ηγουμενίτσας αντί €84,17 εκατ.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίουεταιρεία-μέλος τουανακοίνωσε ότι σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, υπογράφηκε η σύμβαση αγοράς μετοχών για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστούστο μετοχικό κεφάλαιο τουΗ εξαγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 84,17 εκατ. ευρώ, μεταξύ του Ταμείου και της κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες GRIMALDI EUROMED S.p.A. – MINOAN LINES S.A. – INVESTMENT CONSTRUCTION COMMERCIAL AND INDUSTRIAL S.A. (EKEV S.A.).Στην τελετή υπογραφής που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΤΑΙΠΕΔ παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,, ο Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ,, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Grimaldi Euromed S.p.A.,ο Διευθύνων Σύμβουλος του GROWTHFUND – The National Fund of Greece, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Εταιρικός Εμπορικός Διευθυντής Μικρών Αποστάσεων του Ομίλου Grimaldi, Guido Grimaldi, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Minoan Lines, Λουκάς Σιγάλας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΕΒ Α.Ε., Αθανάσιος Κουλούρης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Συμμετοχών Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., Παύλος Κυπριανού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑ Α.Ε., Αθανάσιος Πορφύρης, ο Βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλειος Γιόγιακας, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Ιωάννης Λώλος και ο Δήμαρχος Φιλιατών, Σπυρίδων Παππάς.