Latsco: Στην πρώτη γραμμή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και την προστασία του περιβάλλοντος

Την προσήλωσή της σε πολιτικές προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας , μέσω ενός σύγχρονου και eco στόλου που αποτελείται σήμερα από συνολικά 32 πλοία, δεξαμενόπλοια, gas και LNG carriers κατέστησε σαφή -η συμφερόντωνναυτιλιακή εταιρεία- Latsco μέσω της δημοσίευσης της έκθεσης ESG-Περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση.“Στη Latsco, στοχεύουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της αποανθρακοποίησης της ναυτιλίας, να προστατεύουμε το περιβάλλον και ταυτόχρονα να παρέχουμε ανταγωνιστικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας” επισημαίνει στο σημείωμά του οδιευθύνων σύμβουλος της Latsco Shipping Limited:“Σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε τη δέσμευσή μας για την απαλλαγή από τον άνθρακα και να αυξήσουμε τη συνεργασία με τους μετόχους της, η Latsco έγινε μέλος του “Signatory to Call to Action for Shipping Decarbonization” αλλά και του “Getting to Zero Coalition of the Global Maritime Forum”.