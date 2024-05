Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στην 12αδα ο Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός παίζει για τη... ζωή του στη EuroLeague και θα έχει πρώτη φορά στη σειρά με την Μπαρτσελόνα τον Κώστα Παπανικολάου. Ο αρχηγός των Πειραιωτών θα πατήσει παρκέ για να βοηθήσει τους «ερυθρολεύκους» στην προσπάθειά τους να ισοφαρίσουν τη σειρά, μετά το break της Τρίτης από τους Καταλανούς.



Ο Παπανικολάου ταλαιπωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα από ίωση και δε μετέβη στην Καταλονία. Η αδυναμία του και η μόλις μία προπόνηση που είχε κάνει, ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον θέσει εκτός και στο παιχνίδι της Τρίτης, αλλά πλέον δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.



Για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι είναι do or die και δε γινόταν να το παίξει χωρίς τον αρχηγό του. Ωστόσο αυτή δεν είναι η μοναδική αλλαγή στη 12άδα, μιας και εκτός του Κώστα Παπανικολάου, μπαίνει σε αυτήν επίσης για πρώτη φορά, ο Ναζ Μήτρου Λογνκ.



Ο Μπαρτζώκας προσθέτει έναν ακόμα γκαρντ στις επιλογές του, για να μπορέσει να κρατήσει με περισσότερες ανάσες τους Γουίλιαμς Γκος και Γουόκαπ στο φινάλε. Εκτός από τη 12άδα σε σχέση με τα πρώτα δύο παιχνίδια μένουν οι Ίγκνας Μπραζντέικις και Λουκ Σίκμα.



Το Depth Chart του Ολυμπιακού για το Game 4 με την Μπαρτσελόνα

PG: Γουόκαπ, Γουίλιαμς Γκος, Μήτρου Λονγκ

SG: Κάνααν, Λαρεντζάκης

SF: Παπανικολάου, ΜακΚίσικ

PF: Πίτερς, Πετρούσεφ

C: Φαλ, Ράιτ, Μιλουτίνοφ



