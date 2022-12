50 χρόνια συνεργασίας Ελλήνων πλοιοκτητών και των ναυπηγείων της Νότιας Κορέας

Διαβάστε αναλυτικά στο

Οταν έχεις απέναντί σου τον κ. Γιώργο Φουστάνο, τον κορυφαίο χρονογράφο-ιστορικό της ελληνικής αλλά και της διεθνούς ναυτιλίας , όσο προετοιμασμένος και να είσαι γι’ αυτά που θα σου πει και θα ακούσεις, πάντοτε σε εντυπωσιάζει με τις άγνωστες πτυχές του ελληνικού ναυτιλιακού μύθου τις οποίες αποκαλύπτει αλλά και το πόσο πολλά οφείλουν στην Ελλάδα μεγάλες οικονομίες όπως, μεταξύ άλλων, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Κορέα, οι οποίες επωφελήθηκαν και επωφελούνται από την ναυπηγική δραστηριότητα των Ελλήνων.Πριν από λίγες ημέρες, ο Γιώργος Φουστάνος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση που διοργάνωσε η διοίκηση του Propeller Club Port of Piraeus στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά , με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του «Made in South Korea – Fifty Years of Greek Shipbuilding Activity in the Land of the Morning Calm», όπου ο συγγραφέας δημοσιοποιεί για πρώτη φορά σημαντικές παραμέτρους της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών και ναυπηγείων της Νότιας Κορέας εδώ και μισό αιώνα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρεσβευτής της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα Τζουνγκ Ιλ Λι.