Φθηνή στέγη από τον ΟΑΕΔ - Ποιοι και πώς θα ωφεληθούν

Φθηνή στέγη για εργαζομένους και νέους προβλέπει το σχέδιο του ΟΑΕΔ , συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.Στόχος της κυβέρνησης είναι με τη χρήση νέων εργαλείων όπως η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, η αγορά νέων κατοικιών και η παραχώρησή τους, με συμβολικό ενοίκιο και χαμηλότοκο ή άτοκο δάνειο σε νέους και νέα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους.Για τις δράσεις αυτές θα αξιοποιηθεί το αποθεματικό ύψους 1 δισ. ευρώ που έχει συγκεντρωθεί στον ΟΑΕΔ από τους λογαριασμούς του πρώην ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας), του οποίου ο ΟΑΕΔ είναι καθολικός διάδοχος (οι εισφορές δεν έχουν πάψει να εισπράττονται).Η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής από τον ΟΑΕΔ, που έχει παγώσει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μοντέλο rent to own (συμφωνία ενοικίασης για ορισμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητα αγοράς πριν από τη λήξη της μίσθωσης).Το μοντέλο που υπάρχει εδώ και καιρό στο εξωτερικό στοχεύει ακριβώς στο να διευκολύνει την αγορά ακινήτου για τους εργαζομένους που δεν μπορούν να καταβάλουν αμέσως ολόκληρο το απαιτούμενο ποσό αγοράς ενός σπιτιού και δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.Έτσι, πληρώνουν το ενοίκιο που θα συμφωνήσουν με τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας τη δυνατότητα να αγοράσουν το ακίνητο το οποίο νοικιάζουν σε προκαθορισμένο χρόνο και με προνομιακό τίμημα λαμβάνοντας άτοκο δάνειο. Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ο ενοικιαστής στην αγορά του ακινήτου καθορίζεται με βάση τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Οργανισμό.Ειδικότερα, στο νέο πακέτο στεγαστικής πολιτικής ο ΟΑΕΔ θα μπορεί:– να εκμισθώνει οικόπεδά του για ανάπτυξη κατοικιών μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ με ιδιώτες– να αγοράζει κατάλληλα οικόπεδα εντός των οποίων θα αναπτύσσονται ακίνητα– να παραχωρεί σπίτια σε ανέργους ή και νέους με χαμηλό ενοίκιο, ώστε σε μερικά χρόνια με συγκεκριμένες προϋποθέσεις το σπίτι να περνά στον ενοικιαστή με τη μέθοδο «rent to own» ή και– να προχωρά σε επιδότηση ενοικίου ή και– να προχωρά σε επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού δανείου ή και– να επιδοτεί την αγορά πρώτης κατοικίας και– να ανακαινίζει υπάρχοντα κτίρια ώστε αυτά να διατεθούν στη συνέχεια σε εργαζομένους.Πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά», αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση της κυβέρνησης να δρομολογήσει πολιτικές φθηνής στέγης για τα νεαρά ζευγάρια.«Το πρόβλημα, λοιπόν, της φθηνότερης στέγης – ένα πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί και από άλλες πολιτικές δυνάμεις σε αυτήν την αίθουσα – είναι ουσιαστικό πια. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και η άλλη όψη μιας αγοράς ακινήτων η οποία ευημερεί, με τιμές οι οποίες ανεβαίνουν, με ενοίκια που ανεβαίνουν, προφανώς κάτι το οποίο ευνοεί τους ιδιοκτήτες, αυξάνει ακόμα περισσότερο την πίεση να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε έξυπνες πολιτικές προσφοράς πιο φθηνής στέγης, κυρίως στα νέα μας ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή σημαντικά στην περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο δικό τους σπίτι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας και ιδιοκατοίκησης, το 37% του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για έξοδα στέγης. Στην Ευρώπη, ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά μικρότερος. Ένας στους τρεις Έλληνες έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν την κατοικία.