Survivor: Οι τρεις του τάκου, ο γυμνοσάλιαγκας, η ζευγαροχωρίστρα και η απαγορευμένη επικοινωνία – Δείτε βίντεο

και ηείναι οι δυο παίκτριες της μπλε ομάδας που βγήκαν στον τάκο και μαζί με τονθα δώσουν «μάχη» για την παραμονή τους στοΈξαλλος εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας (2/5) ο Τάκης Καραγκούνιας, αφού βρέθηκε για δεύτερη φορά υποψήφιος, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους των συμπαικτών του στην πρώτη ψηφοφορία της εβδομάδας. Ο μισθοφόρος κατηγόρησε τον Σπύρο Μαρτίκα ότι κοιτάζει να προσχωρήσει στις υπο-ομάδες των Μπλε και συγκεκριμένα να κάνει παρέα με Στέλλα και Βρισηίδα. Χαρακτήρισε τον El Professor «κωλοτούμπα και γυμνοσάλιαγκα» και αποκάλυψε ότι είχε πει για τη Μαίη ότι είναι «ύπουλο φίδι» και τη Σοφιάννα «ζευγαροχωρίστρα».Ο Τάκης ζήτησε από τον κόσμο να τον κρατήσει στο παιχνίδι επιβίωσης γιατί αυτός είναι ο Survivor, όπως είπε.Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε από τον Τάκη και τα «κινητά στο Κερατσίνι που στέλνουν μηνύματα» και τόνισε πως έχει πει σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα να μην δώσουν ούτε ένα ευρώ για να παραμείνει στο παιχνίδι.Απογοητευμένη ήταν η Μαίη Εμμανουηλίδου για όσα αποκάλυψε ο Τάκης. Η 24χρονη πρωταθλήτρια κωπηλασίας πίστεψε στα λόγια του μισθοφόρου και έδειξε ενοχλημένη ιδιαίτερα με το «φίδι που σέρνεται» και θεωρεί πως ο Σπύρος Μαρτίκας έχει εμμονή μαζί της γιατί νομίζει ότι δημιουργεί κλίκες.«Μέγα κωλοτούμπα, αδίστακτο και ψεύτη» χαρακτήρισε τον Τάκη Καραγκούνια η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, αλλά για όσα είπε για τον Σπύρο έδειξε να τον πιστεύει. Μάλιστα έβαλε τον μισθοφόρο και τον φαρμακοποιό στην ίδια κατηγορία. Για την στρατηγική του Σπύρου μίλησε και ο Στάθης Σχίζας, τονίζοντας πως τελικά ο φαρμακοποιός φοβάται να ψηφιστεί.Ο Τάκης Καραγκούνιας πιστεύει ότι οι μπλε θα χάσουν επίτηδες και τη δεύτερη ασυλία για να βγάλουν απέναντι τους τους Σπύρο και Εμμανουήλ που είναι δυνατοί επικοινωνιακά, όπως ανέφερε. Οι εκτιμήσεις του μισθοφόρου έκαναν έξαλλους τους Τάλα και Στέλλα, οι οποιοι εξήγησαν πως δεν υπάρχει τίποτα κανονισμένο.Ο Τάκης ήταν τόσο επηρεασμένος από την υποψηφιότητα του και στην πρώτη μάχη για την 2η ασυλία μετά από λάθος που έκανε δεν έφτασε καν στο στόχο.Στον δεύτερο αγώνα η Ασημίνα Χατζηανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπη με την Στέλλα Ανδρεάδου και έδειξε και αυτή επηρεασμένη από τον τραυματισμό της, με αποτέλεσμα να χαρίσει επί της ουσίας την ισοφάριση στους μπλε. Η παίκτρια της κόκκινης ομάδας ξέσπασε σε κλάματα.Ένα μικρό ατύχημα είχε ο Απόστολος Ρουβάς, ο οποίος έπεσε και έσπασε ένα δόντι, γεγονός που σόκαρε την Ασημίνα.Τραυματισμό φάνηκε πως είχε και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, με όλους να τον καλούν να συνεχίσει. Ο make up artist άκουσε συμπαίκτες και αντιπάλους και… γιατρεύτηκε συνεχίζοντας τον αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να φέρει πόντο στην ομάδα του με τους κόκκινους σε εκείνο το σημείο να κάνουν το 8-4.Τη νίκη μεγια τους κόκκινους και τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας έφερε ο Νίκος Γιάννης κόντρα στον Σπύρο Μαρτίκα.Οι εντάσεις συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα με τον Τάκη να τα βάζει με τους συμπαίκτες του, αλλά και με τη Ναυσικά και τον Απόστολο.Μεγάλος καυγάς ξέσπασε και στην καλύβα των μπλε με την Στέλλα να ξεκινάει μια κουβέντα με τον Άρη Σοϊλέδη για το πόσο ομαδικό είναι το παιχνίδι και στην κουβέντα να μπαίνουν και οι Τάκης και Τάλα και η ένταση να ανεβαίνει ξανά.Κόντρα είχαν και η Βρισηίδα με τη Σοφιάνα για το εάν είναι καλή παίκτρια η Ναυσικά.Ο μόνος που συνεχίζει και ζει στον κόσμο του είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, ο οποίος εξακολουθεί να βάζει «φιτιλιές» σχετικά με τον Άρη και τη Ναυσικά, έχοντας βγάλει εκτός κάδρου τη Σοφιάνα.Η Ασημίνα αποφάσισε να φτιάξει μια αιώρα σκοπεύοντας να βάλει πρώτα τη Βρισήιδα να τη δοκιμάσει, με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ να προσπαθεί να την αποτρέψει φοβούμενος πως όποιος τη δοκιμάσει θα τραυματιστεί.Εμμανουήλ και Ασημίνα βρήκαν λίγο αργότερα σημείο επαφής, καθώς ο make up artist άρχισε να τραγουδάει Χρήστο Δάντη και η ποδοσφαιρίστρια να τον βαθμολογεί με 10άρι.Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ επειδή «βαριόταν», όπως είπε, το έριξε και στο χορό.Η πολύ χαρά του Κωνσταντίνου κόπηκε απότομα όταν αποφάσισε να βάλει περισσότερο λάδι στο φαγητό του με αποτέλεσμα να του την… πέσουν οι συμπαίκτες του. Ο make up artist ζήτησε συγγνώμη, με τους υπόλοιπους να συνεχίζουν το… θάψιμο. Ο Κωνσταντίνος πήγε στην κόκκινη ομάδα να πει τα παράπονα του.Στο Συμβούλιο ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως ο Άρης Σοϊλέδης και ο Γιώργος Ταλάντσεβ παραβίασαν κανονισμό του Survivor, καθώς συνάντησαν κάποιον ντόπιο στον Άγιο Δομίνικο και με απροσδιόριστο τρόπο κατάφεραν να επικοινωνήσουν, τηλεφωνικά με τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι στα επόμενα τρία έπαθλα, που θα κερδίσει η μπλε ομάδα, οι δύο αυτοί παίκτες δεν θα μπορούν να συμμετέχουν.Στα της ψηφοφορίας οι μπλε ψήφισαν την Βρισηίδα Ανδιρώτου ως δεύτερη υποψήφια ενώ η Στέλλα που είχε κερδίσει την ατομική ασυλία κάνοντας λόγο για «βρώμικα παιχνίδια» αν και θα μπορούσε να ψηφίσει τον Εμμανουήλ, ως τον πιο αδύναμο παίκτη, ψήφισε την Σοφιάνα Αβραμάκη.