Φόρος μεταβίβασης ακινήτου: Ο οδηγός για την ηλεκτρονική δήλωση

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμαγια τις(συμπεριλαμβανημένων των γονικών παροχών κλπ) και ηπροκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεων – απαντήσεων.Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας οι πιστοποιημένοι στοσυμβολαιογράφοι δημιουργούνκαι εκτυπώνουν αντίγραφα των δηλώσεωνμπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή είτε ως αγοραστές, είτε ως πωλητές, είτε ως δωρητές/γονείς, είτε ως δωρεοδόχοι/τέκνα, είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους (Φυσικών και Νομικών Προσώπων), να ανακτήσουν τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς ή Γονικής που έχει κοινοποιήσει προς αυτούς ένας συμβολαιογράφος, ώστε να την υποβάλουν ή να μη την υποβάλουν (απορρίψουν) οριστικά. Επιπλέον, ως αγοραστές, ως δωρεοδόχοι/τέκνα στις δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου, την Ταυτότητα Οφειλής του φόρου, καθώς και να εκδώσουν το Αποδεικτικό Καταβολής του φόρου αυτού.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 03/03/2021 πρόκειται να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος.Η δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) του και όχι με τους κωδικούς των συμβαλλομένων.Αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του αγοραστή.Αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. εισοδήματος/της έδρας του αγοραστή. Επειδή αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ΦΑΕ, θα επιλέγεται από τον συμβολαιογράφο, από λίστα της εφαρμογής η Δ.Ο.Υ. της έδρας του Νομικού προσώπου.Αρχικά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής οι αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος.Υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής το είδος συναλλαγής δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) εντός αντικειμενικού συστήματος - Αγοραπωλησία ακινήτου.Α Συμβαλλόμενοι είναι ένας ή πολλοί πωλητής/ες κάθε ακινήτου και ένας αγοραστής.Ναι. Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό. Η δήλωση θα προχωρά και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια.Μετά την καταχώριση του Α.Τ.ΑΚ. στην ενότητα στοιχεία ακινήτου εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου όπως εμφανίζονται στην δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ. Δεν διορθώνονται από την εφαρμογή του Φ.Μ.Α. αλλά ο κάθε πωλητής θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και μετά να υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση Φ.Μ.Α..Ο συμβολαιογράφος μπορεί από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση να την αποθηκεύει προσωρινά και σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή προς τους συμβαλλόμενους επιλέγοντας από το μενού την προσωρινή αποθήκευση ή προσωρινή αποθήκευση και έλεγχος.Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις Φ.Μ.Α. που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση Δήλωσης» αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητούνται με κριτήρια: Α.Φ.Μ., Αριθμό Δήλωσης, Αριθμό Καταχώρισης.Ο συμβολαιογράφος μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά ότι έχει καταχωρήσει με έλεγχο ορθότητας στις ενότητες της δήλωσης «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης». Σε περίπτωση που παραλείψει να συμπληρώσει κάποια υποχρεωτικά πεδία, μετά την«Αποθήκευση» θα εμφανιστούν στην οθόνη προειδοποιητικά μηνύματα (π.χ. τίμημα).Τα ακίνητα ομαδοποιούνται π.χ. όταν πρόκειται για ολόκληρο ακίνητο χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, το οποίο πωλείται με ένα τίμημα. Επίσης, όταν πρόκειται για ακίνητο με τα παρακολουθήματα του κ.λπ.. Στην περίπτωση ομαδοποιημένων ακινήτων η εφαρμογή θα ζητάει ένα συνολικό τίμημα και όχι διακριτό για κάθε ακίνητο.Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση.Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση το οποίο επιδρά στην απαλλαγή Α΄ Κατοικίας.Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δηλώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετάζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής αξίας.Συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή του ακινήτου. Ενδεικτικά: είδος, διεύθυνση, αριθμός/όνομα του διαμερίσματος, όροφος, ΟΤ, άδεια οικοδομής, τακτοποίηση, ακίνητα με ενιαία λειτουργική ενότητα (μεζονέτα), σε συγκρότημα κατοικιών με κοινόχρηστη πισίνα, ύπαρξη κτίσματος με άδεια κατεδάφισης ή χωρίς στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, βαρυνόμενο με δουλεία, με εγκατάσταση γεώτρησης, με δεξαμενή νερού, κ.λπ.. Η δήλωση δεν θα προχωρά χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου, αφού τα πιο πάνω θα αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/εκτυπώνεται σε αυτήν.Ανάλογα με το είδος του ακινήτου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου (Φ.Υ.Α.Α.) που προτείνει η εφαρμογή και αναλόγως τηνιδιαιτερότητα του κάθε ακινήτου συμπληρώνονται και επιπλέον.Όλα τα πεδία (προσδιοριστικά και τεχνικά) είναι υποχρεωτικά να συμπληρώνονται αντίστοιχα και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ακινήτου για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας. Έχουν διαμορφωθεί κριτήρια ελέγχου των εντύπων ως προς τον ορθό προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (π.χ. επιφάνεια ακινήτου, όροφος, πρόσοψη, Τ.Ζ όπου δεν εμφανίζεται κ.λπ.).Στην ενότητα «Παρατηρήσεις-Σημειώσεις» καταχωρούνται ο χρόνος και ο τρόπος κτήσης κάθε ακινήτου καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά το κάθε ακίνητο. Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στην εκτύπωση της δήλωσης.Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων» του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων» του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.Σημαίνει ότι μπορούν να καταχωρηθούν πολλοί πωλητές, εισαγωγή περισσοτέρων του ενός Α.Τ.ΑΚ. και εισαγωγή περισσοτέρων του ενός φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων. Επίσης μπορούν να καταχωρηθούν και να αποσταλούν πολλά έγγραφα.Α Θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλόμενους: 1)Να ελέγξουν την ορθότητα της δήλωσης Φ.Μ.Α.2)Να αποδεχτούν/υποβάλλουν την δήλωση Φ.Μ.Α. 3)Να απορρίψουν /μη υποβάλλουν την δήλωση.4)Να εκτυπώσουν την δήλωση Φ.Μ.Α. μετά την υποβολή της.Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλόμενους:1)Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης Φ.Μ.Α.2)Να αποδεχτεί/υποβάλλει την δήλωση Φ.Μ.Α.3)Να απορρίψει/μη υποβάλλει την δήλωση.4)Να εκτυπώσει την δήλωση Φ.Μ.Α μετά την υποβολή της.Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλόμενους :1)Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης Φ.Μ.Α.2)Να αποδεχτεί/υποβάλλει την δήλωση Φ.Μ.Α.3)Να απορρίψουν/μη υποβάλλει την δήλωση.4)Να εκτυπώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α.5)Να εκτυπώσει την δήλωση Φ.Μ.Α.6)Να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου(ταυτότητα οφειλής) Φ.Μ.Α.7)Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής Φ.Μ.Α.Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλόμενους :1)Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης Φ.Μ.Α.2)Να αποδεχτεί/υποβάλλει την δήλωση Φ.Μ.Α.3)Να απορρίψει/μη υποβάλλει την δήλωση.4)Να εκτυπώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α.5)Να εκτυπώσει την δήλωση Φ.Μ.Α.6)Να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου(ταυτότητα οφειλής) Φ.Μ.Α.7)Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής Φ.Μ.Α.Πριν την αποδοχή /υποβολή της δήλωσης από τους συμβαλλόμενους μπορεί:1 )Να συντάξει ορθά την δήλωση Φ.Μ.Α με βάση τα δικαιολογητικά που του προσκομίζονται και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην σύνταξη του συμβολαίου.2 )Να υποβάλλει προσωρινά, να διορθώνει, να διαγράφει και να υποβάλει τη δήλωση Φ.Μ.Α.Μετά την αποδοχή από τους συμβαλλόμενους μπορεί: α) Να εκτυπώνει την δήλωση Φ.Μ.Α.β) Να εκτυπώνει το αποδεικτικό καταβολής Φ.Μ.Α. γ) Να επισυνάψει έγγραφα/διακιολογητικάδ)Να επιλέξει από αναδυόμενη λίστα τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος ε) Να καταχωρήσει τον αριθμό και την ημερομηνία του συμβολαίουστ) Να επισυνάψει στην εφαρμογή το συμβόλαιοΑρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ που υποβλήθηκε η αρχική δήλωση Φ.Μ.Α. Σε επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Φ.Μ.Α..ΟΧΙ. Εάν απορρίψουν/δεν υποβάλλουν την δήλωση, η δήλωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμβολαιογράφο.Μέχρι την τελευταία αποδοχή/υποβολή από τους συμβαλλόμενους. Η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο (αφού πρέπει πρώτα να ακυρωθούν τα Φ.Υ.Α.Α για διορθώσεις μέχρι το πεδίο «ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»). Στην συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά ή να υποβληθεί ξανά προς τους συμβαλλόμενους για αποδοχή.Α Μήνυμα θα λάβει ο κάθε αντίκλητος/νόμιμος εκπρόσωπος του πωλητή/ων.Α Μήνυμα θα λάβει ο αντίκλητος/νόμιμος εκπρόσωπος του αγοραστή.Θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση Φ.Μ.Α, ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή του τελευταίου συμβαλλομένου.Α Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου βαρύνει τον αγοραστή.Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου μετά από υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.Μετά την τελευταία έγκριση /υποβολή της δήλωσης εκδίδεται από την εφαρμογή ταυτότητα οφειλής και εντός τριών(3)εργάσιμων ημερών η πληρωμή του Φ.Μ.Α. γίνεται μέσω Τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστικές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet με χρεωστική κάρτα ή prepaid card) και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας στη σελίδα «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή».Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμία καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.Θα λάβουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση Φ.Μ.Α, μετά την αποδοχή και του τελευταίου συμβαλλομένου για ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής , ο αγοραστής και ο αντίκλητος.Μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού «Εφαρμογές TAXISnet» → Εφαρμογή «myPROPERTY» → «Δηλώσεις Φόρου μεταβίβασης ακινήτου». και να: 1)εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (ταυτότητα οφειλής) Φ.Μ.Α.2) εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής Φ.Μ.Α.Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου βαρύνει τον αγοραστή και ως εκ τούτου και η ταυτότητα οφειλής. O αντίκλητος/νόμιμος εκπρόσωπος με την ταυτότητα οφειλής θα εξοφλήσει την οφειλή σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα.Για να μπορεί να νομιμοποιηθεί ο πληρεξούσιος του αγοραστή να επιλέξει το πεδίο ότι «Πληρούνται οι προϋποθέσεις Α' Κατοικίας, επειδή επέχει υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1986 θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο ειδικό πληρεξούσιο για την διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής, μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν, για λογαριασμό του εντολέα τους, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΣΧΕΤ. ΔΙΑΔΠ/2674/2006).Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων είναι ο ίδιος και στις δυο δηλώσεις. Δηλώνεται το σύνολο των προστατευόμενων τέκνων της οικογένειας.Ο αγοραστής αν έχει λάβει απαλλαγή Α΄ Κατοικίας στο παρελθόν θα πρέπει να επιλέξει το checkbox «Απαλλαγή Α’ κατοικίας Άλλη Φορά» και να καταχωρίσει τα σχετικά απαιτούμενα πεδία.ΟΧΙ. Δεν προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο. Κάθε φορά μπορεί να επιλεχθεί μόνο ένα είδος Απαλλαγής.Ο συμβολαιογράφος θα ακυρώσει την δήλωση στην εφαρμογή.Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Φ.Μ.Α. υπάρχει η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα χρόνο από την υποβολή της δήλωσης, να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής « Ακύρωση Δήλωσης λόγω μη σύνταξης συμβολαίου» όταν για συγκεκριμένη δήλωση δεν έχει συνταχθεί σχετικό συμβόλαιο και δεν έχει καταχωρήσει τον αριθμό και την ημερομηνία συμβολαίου στην εφαρμογή. Πέραν του έτους ακύρωση λόγω μη σύνταξης συμβολαίου τηρείται η χειρόγραφη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις.Ότι υποβλήθηκε ακυρωτική δήλωση από τον συμβολαιογράφο και εκκρεμεί έγκριση/υποβολή από τον αγοραστή αναφέροντας και τον αριθμό της ακυρωτικής δήλωσης.Όταν ο αγοραστής εγκρίνει/υποβάλει την ακυρωτική δήλωση, θα δημιουργηθεί το ΑΦΕΚ, ώστε σε περίπτωση που έχει πληρωθεί ο φόρος να μπορεί να επιστραφεί το ποσό στον φορολογούμενο.Ο συμβολαιογράφος θα συντάξει σύμφωνα με τον νόμο το σχετικό συμβόλαιο εάν έχει εξοφληθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου και έχει εκδοθεί αποδεικτικό καταβολής φόρου.Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να τροποποιούν την αποδοχή ή την απόρριψη μέχρι την τελευταία αποδοχή της δήλωσης.Αφού οι συμβαλλόμενοι μπαίνουν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (user name & password) με την επιλογή στην εφαρμογή στο πεδίο υποβολή της δήλωσης σημαίνει έγκριση/υποβολή της δήλωσης από τον ίδιο.Δεν προβλέπουν διατάξεις χρονικό περιορισμό αλλά πρέπει κάθε φορά να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.Όταν έχει καταχωρηθεί λάθος αγοραστής για να γίνει η διόρθωση-αλλαγή αγοραστή, θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου και μετά να γίνει η διόρθωση.Αφού εισέλθουν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (user name & password) αναζητούν την δήλωση με καταχώριση του αριθμού της δήλωσης και στην ενότητα Μεταβιβασθέντα Δικαιώματα & Ποσοστά Ακινήτου Αγοραστή επιλέγοντας το πεδίο info.Στον πίνακα εμφανίζεται οι δηλώσεις που τον αφορούν και επιλέγοντας την συγκεκριμένη δήλωση. Οι γραμμές παραπέμπουν στις μεταβολές της δήλωσης. Σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα γίνει αποδοχή ή απόρριψη παραπέμπει στην τελευταία κατάσταση της δήλωσης.ΟΧΙ. Θα ακυρωθεί η δήλωση από τον συμβολαιογράφο και θα συνταχθεί από την αρχή νέα αρχική δήλωση Φ.Μ.Α..Θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου και μετά να γίνει η διόρθωση.Θα ακυρωθεί η δήλωση από τον συμβολαιογράφο και θα συνταχθεί από την αρχή νέα δήλωση Φ.Μ.Α. ή εάν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβόλαιο η διόρθωση γίνεται με διαδικασία από την Δ.Ο.Υ. της υποβολής της δήλωσης.Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και για τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος και να επισυνάψει στην εφαρμογή αντίγραφο αυτού.Η δήλωση μεταφέρεται στις ολοκληρωμένες δηλώσεις.Μετά την καταχώριση του συμβολαίου σταματάει η διαχείριση της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο. Ό συμβολαιογράφος ανεβάζει στην εφαρμογή έγραφα σε όλα τα στάδια της δήλωσης. Για ανέβασμα εγγράφων η εφαρμογή θα είναι ανοικτή.Δεν θα μπορούν να διορθωθούν από τον συμβολαιογράφο. Το οποιοδήποτε λάθος καταχώρισης στον αριθμό ή την ημερομηνία του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο θα διορθώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από αίτημα του και ανέβασμα του σωστού αρχείου στην εφαρμογή.Μόνο ο συμβολαιογράφος.Όταν επιλεγεί «Διαχείριση Αρχείων (Έγγραφα)» ο συμβολαιογράφος μπορεί να ανεβάσει στην εφαρμογή έγγραφα αφού προηγουμένως τα περιγράφει.Όλα τα δικαιολογητικά-έγγραφα προβλέπονται από διατάξεις, το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης και κάθε τι σχετικό με την μεταβίβαση του ακινήτου.Δεν διαγράφονται. Αυτά θα παραμένουν στο αρχείο της εφαρμογής.Η αρχική δήλωση αναφέρεται «Ακυρωμένη» και συνδέεται με την νεοδημιουργηθείσα ακυρωτική δήλωση με νέο αριθμό καταχώρισης) σε κατάσταση «Ακυρωτική», η οποία έχει πανομοιότυπα όλα τα στοιχεία (πωλητές, αγοραστές, φύλλα υπολογισμού, κλπ.) αλλά με μηδενικό φόρο.Μετά την υποβολή ακυρωτικής δήλωσης από τον συμβολαιογράφο οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για την σχετική δήλωση.Θα πρέπει να γίνει αποδοχή / έγκριση της ακυρωτικής δήλωσης από τον αγοραστή.Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση Δήλωσης» στο μενού αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητείται με κριτήρια: Α.Φ.Μ., Αριθμό Δήλωσης, Αριθμό Καταχώρισης.Οι τιμές, οι συντελεστές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού, έχουν δημοσιευθεί με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Όλα τα έντυπα συνοδεύονται με τις σχετικές οδηγίες τους. Επίσης, αναλυτικότερες οδηγίες παρέχονται στα άρθρα 41 & 41α του Ν.1249/82 καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους.