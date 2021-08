Ever Given: Πέρασε χωρίς... απρόοπτα αυτή τη φορά από την Διώρυγα του Σουέζ

H θέση του πλοίου το βράδυ της Παρασκευής, όπως φαίνεται στο MarineTraffic





Ξανά στη Διώρυγα του Σουέζ βρέθηκε το πλοίο Ever Given , λίγους μήνες μετά την προσκόλλησή του σε αυτήν, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει τη διέλευση των πλοίων για έξι μέρες με μεγάλες συνέπειες στην οικονομία και τις παγκόσμιες μεταφορές.Το μήκους 400 μέτρων και βάρους 220.000 τόνων πλοίο διέπλευσε με επιτυχία τη Διώρυγα του Σουέζ, ταξιδεύοντας συνοδεία δύο ρυμουλκών.Το Ever Given έφτασε την Πέμπτη το βράδυ στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, προκειμένου σήμερα να περάσει ξανά τη Διώρυγα του Σουέζ.Σύμφωνα με την Al-Ahram, από την κατασκευή του 2018 και μέχρι εκείνη τη μέρα, το Ever Given είχε περάσει ήδη τη Διώρυγα του Σουέζ με επιτυχία 22 φορές.Πηγή: newmoney.gr