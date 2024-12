Οι 10 ελληνικές startups με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση το 2024

Κλείσιμο

Οι 10 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις για το 2024 με την μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Το ελληνικό οικοσύστημα των startups βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, με σημαντικά επιτεύγματα το 2024, σύμφωνα με το Startups in Greece 2024-2025 που παρουσιάστηκε σήμερα σε δημοσιογράφους.Στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα εξής:-Ανάπτυξη Χρηματοδοτήσεων και Ρόλος της ΕΑΤΕ: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) υποστηρίζει πλέον 30 funds, με περισσότερα να αναμένεται να προστεθούν έως το τέλος του έτους. Με 16 ενεργά Venture Capital funds που στοχεύουν startups, παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής angel investors και οικογενειακών γραφείων σε χρηματοδοτικούς γύρους.-Αύξηση Επενδύσεων στο Οικοσύστημα: Οι ελληνικές startups συγκέντρωσαν πάνω από 555 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 90 εταιρείες, σημειώνοντας αύξηση 15% συγκριτικά με πέρυσι. Αντίθετα, στην Ευρώπη καταγράφηκε πτώση 5% την ίδια περίοδο.- Ενίσχυση των Μεγάλων Γύρων Χρηματοδότησης: Οι επενδύσεις καλύπτουν όλα τα στάδια, με τους γύρους Series C και D να ξεπερνούν τα 190 εκατ. ευρώ, υποδεικνύοντας την ωριμότητα του οικοσυστήματος. Παρ' όλα αυτά, οι επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο πρέπει να αυξηθούν.-Στρατηγικοί Τομείς: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Βιοτεχνολογία και η Υγειονομική Τεχνολογία είναι ανάμεσα στους πιο χρηματοδοτούμενους τομείς του 2024, ακολουθώντας τις παγκόσμιες καινοτομικές τάσεις.-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Μόνο το 24% των startups είχαν γυναίκες ιδρύτριες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ισότητας των φύλων.- Ενίσχυση Ξένων Επενδυτών: Το 2024, περισσότεροι από 156 μοναδικοί ξένοι επενδυτές συμμετείχαν σε γύρους χρηματοδότησης ελληνικών startups, με το 36% αυτών να προέρχεται από τις ΗΠΑ.-Εξαγορές και Εξαγωγές Καινοτομίας: Η εξαγορά της BETA CAE Systems έναντι 1,24 δισ. δολαρίων αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής τεχνολογικής εταιρείας, επιδεικνύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της καινοτομίας στην Ελλάδα.-Διατήρηση του Status Unicorn: Η Viva Wallet παραμένει unicorn, ενώ οι κορυφαίες ελληνικές startups εκτιμώνται σε συνολική αξία 4,9-6,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 60% της αξίας του οικοσυστήματος.Το ελληνικό οικοσύστημα startups συνεχίζει να εξελίσσεται, προσελκύοντας τοπικούς και διεθνείς επενδυτές, και ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο, τονίζεται στη έρευνα που έγινε από το Found.ation με την στήριξη του EIT Digital και της Hellenic Development Bank of InvestmentsΣύμφωνα με την έρευνα οι 10 ελληνικές εταιρίες με την μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι:D-Orbit: 150 εκατ. ευρώAxelera AI: 60,82 εκατ. ευρώBlueground: 40,25 εκατ. ευρώHellas Direct: 30 εκατ. ευρώNuma: 28,98 εκατ. ευρώDeepcure: 22 εκατ. ευρώiCOMAT: 20,13 εκατ. ευρώPlum: 19 εκατ. ευρώConnectly.ai: 17,89 εκατ. ευρώKinvent: 15,5 εκατ. ευρώ