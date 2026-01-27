Γιαννούλης Χαλεπάς: Η πολυτάραχη ζωή του γλύπτη της «Κοιμωμένης», από τα αριστουργήματα μέχρι τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

«Μήδεια ΙΙΙ»

Η Οικεία Χαλεπά στην Τήνο

Η διάταξη της ενότητας «Χρονολόγιο» στην έκθεση της ανακαινισμένης Οικείας Χαλεπά

Κεφάλι Αριάδνης, έργο του Γιαννούλη Χαλεπά

Έπειτα από 13 σχεδόν χρόνια εγκλεισμού και αφού ο πατέρας του είχε ήδη φύγει από τη ζωή, η μητέρα του θα τον πάρει ξανά κοντά της στην Τήνο, η αυστηρή όμως απαγόρευση στη δημιουργία συνεχίζεται καθώς και μέσα στο δικό της μυαλό η τέχνη κατέστρεψε τον γιο της. Κάπως έτσι ο σπουδαίος γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς θα καταλήξει ένας πάμπτωχος βοσκός της Τήνου με το στίγμα της ψυχικής ασθένειας να τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα.Η δίψα του καλλιτέχνη για δημιουργία όμως είναι αστείρευτη γι’ αυτό κι εκείνος, μετά τον θάνατο της μητέρας του, το 1916, ξανάπιασε τα εργαλεία του και ρίχθηκε ξανά με πάθος στη γλυπτική.Χάρη στον καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θωμά Θωμόπουλο, ο οποίος αντέγραψε τα έργα του σε γύψο και τα παρουσίασε σε μια έκθεση, το 1925, στην Ακαδημία Αθηνών, ο Χαλεπάς θα βιώσει μια νέα δημιουργική περίοδο, θα αναγνωριστεί και θα κερδίσει την αποδοχή που του αξίζει, μαζί με μια σημαντική θέση στο Πάνθεο των κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών.Οι χώροι όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και φιλοτέχνησε πολλά από τα έργα του αποτελούν ιδανικό τόπο φιλοξενίας μιας έκθεσης αφιερωμένης στον Γιαννούλη Χαλεπά. Γι’ αυτό και το υπουργείο Πολιτισμού θέλησε να ανακαινίσει και να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της χαρακτηρισμένης ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο οικείας του στον Πύργο της Τήνου, η οποία μέχρι το 2023 λειτουργούσε ως μουσείο, προκειμένου να στηθεί εκεί μία έκθεση που θα αναδεικνύει την σημαντική αυτή καλλιτεχνική προσωπικότητα.«Η αποκατάσταση του μνημείου από το Υπουργείο Πολιτισμού τιμά τη μνήμη του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και την ιστορικότητα του, μέσα από τη σωστή προβολή των εκθεμάτων και του κινητού εξοπλισμού της. Η εμπειρία του επισκέπτη εμπλουτίζεται με ψηφιακά μέσα, που συμπληρώνουν τον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της έκθεσης, με όρους εμβάθυνσης και βιωματικότητας» σημειώνει η υπουργός ΠολιτισμούΗ έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις διαφορετικούς θεματικούς άξονες, Χρονολόγιο, Τέχνη, Τεχνική και Βίος του Καλλιτέχνη ενώ πλαισιώνεται από ηχητικές αφηγήσεις, ψηφιακές εφαρμογές και γραφήματα με στόχο να συνιστά μια ζωντανή και ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.