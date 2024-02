Στην Έμμα Στόουν για την ερμηνεία στο Poor Things του Λάνθιμου το βραβείο Bafta καλύτερης ηθοποιού - Δείτε φωτογραφίες

Βραβείο Καλύτερης βρετανικής ταινίας, Ξενόγλωσσης Ταινίας και Ηχου "The Zone of Interest"Βραβείο Σκηνοθεσίας: Κρίστοφερ Νόλαν: "Oppenheimer"Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου: Έμα Στόουν, "Poor Things"Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου: Κίλιαν Μέρφι, "Oppenheimer"Βραβείο Β΄Γυναίκειου Ρόλου: Ντα' Βιν Τζόι Ράντολφ, "The Holdovers"Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: "Oppenheimer"Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου: "Anatomy of a Fall"Βραβείο Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο: "American Fiction"Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας: "The Zone of Interest"Βραβείο Ντοκιμαντέρ: "20 Days In Mariupol"Βραβείο Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων "The Boy And The Heron"Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: "Oppenheimer"Βραβείο Ανερχόμενο Αστέρι: Μία ΜακΚίνα-Μπρους