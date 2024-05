Eurovision - Α' ημιτελικός: Η πρόκριση της Κύπρου, η ερμηνεία «φωτιά» της Φουρέιρα και οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

View this post on Instagram

, εκπροσωπεί την Κροατία με το ethnic/rock «Rim Tim Tagi Tim» και από την πρώτη στιγμή θεωρείται απόλυτο φαβορί και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων, ενθουσίασε με την εμφάνισή του, τον έντονο και σύγχρονο ρυθμό του κομματιού και το κοινό τον αποθέωσε.Φασαρία και λογικό ήταν προκάλεσε η συμμετοχή τηςμε ένα κομμάτι και κυρίως σκηνική παρουσία πολύ εκκεντρική και ιδιαίτερη.Σερβία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ουκρανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Κύπρος, Κροατία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο πέρασαν στον τελικό με την αυτή την σειρά ανακοίνωσης και πλέον οι υπόλοιποι θα επιλεγούν τα βράδυ της Πέμπτης.Δείτε μερικές από τις αξιοσημείωτες εμφανίσεις:Δυστυχώς το παρουσιαστικό δίδυμο Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα απογοήτευσε με μία άνευρη και διεκπεραιωτική περιγραφή και μετάδοση. Απλή ανάγνωση ενός κειμένου απλά περιγραφικού, καμία διάθεση για χιούμορ και επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι και την ολοκλήρωση των συμμετοχών. Κι όταν βρήκαν αυτό το κάποιο κέφι έκαναν λάθη και μιλούσαν μεταξύ τους δίχως να προσέχουν τι γινόταν στη σκηνή και στα βίντεο.Σε ένα σημαντικό λάθος υπέπεσε οόταν προλόγιζε τη συμμετοχή τηςμε τους Marcus & Martinus, μόνο που στη συνέχεια εμφανιζόταν ημε τον Isaak και το Always On The Run.Δυστυχώς το κατάλαβε αργά. 52 χώρες, 47 γλώσσες ήταν ο τίτλος του ωραίου αφιερωματικού βίντεο που «έχασαν» σχεδόν οι παρουσιαστές, οι οποίοι σχολίασαν την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four εκείνη την στιγμή. Ούτε τον είδαν τονστην οθόνη… Ισως χρειάζεται λίγος χρόνος για να «ζεσταθούν» και στον β’ Ημιτελικό μπορεί η χημεία να είναι καλύτερη. Αξίζουν μία ευκαιρία, ήταν άλλωστε η πρώτη φορά σε κάτι απαιτητικό.Όμως ακόμη αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που έκανε την ΕΡΤ να επιλέξει τους συγκεκριμένους, πολύ ταλαντούχους στο είδος τους, σε κάτι που έχει σχέση με την Eurovision…Είχε προηγηθεί και η απερίγραπτα ανιαρή και δίχως νόημα και ουσία εκπομπή με την Τζένη Μελιτά στις 21.00, όπου για μία ακόμη φορά απορήσαμε για την επιμονή της ΕΡΤ να εμπιστεύεται την παρουσιάστρια σε κάτι που πραγματικά δεν μπορεί να κάνει με τον τρόπο που το έκαναν άλλοι και σαφώς καλύτερα από εκείνη.