64o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Τα βραβεία της Αγοράς

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, η Αγορά του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απένειμε τα βραβεία της. Η επικεφαλής της Αγοράς, Αγγελική Βέργου, καλωσόρισε το κοινό και σημείωσε: «Ήταν έξι πολύ παραγωγικές ημέρες, γεμάτες συναντήσεις, προβολές και ελπίζουμε νέες συνεργασίες. Ευχόμαστε να απολαύσατε την παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε τις υπέροχες ταινίες σας στη σκοτεινή αίθουσα ή στην μικρή ή/και τη μεγάλη οθόνη, από τη θαλπωρή του σπιτιού μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα επίπεδα και ελπίζουμε να σας δούμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη με τις ολοκληρωμένες ταινίες σας».Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Ελίζ Ζαλαντό, γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ: «Νιώθω ευγνώμων για ακόμη μια χρονιά. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε και περάσατε χρόνο μαζί μας, τις κριτικές επιτροπές, τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, τους συνεργάτες και τους χορηγούς και φυσικά όλη την ομάδα του Φεστιβάλ. Θα ήθελα επίσης να εφιστήσω την προσοχή σας σε μια νέα πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε πέρσι. Φέτος, είναι η δεύτερη χρονιά για την ενότητα Agora Series και εκτός από τα πολύ ενδιαφέροντα πάνελ και τις ομιλίες που είχαμε, είχαμε και την πρωτοβουλία Meet the Future, όπου παρουσιάστηκε η νέα γενιά σεναριογράφων από την Ελλάδα που θα μας χαρίσει στο μέλλον τις μεγάλες σειρές που θα παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ».Έπειτα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, αναφέρθηκε στον ρόλο της ambassador της Αγοράς, λέγοντας ότι σκοπός είναι «να επικοινωνεί με το κοινό, τους δημοσιογράφους και τους θεσμούς τι είναι η Αγορά και το πώς αυτή στηρίζει και προωθεί τον οπτικοακουστικό τομέα». Και πρόσθεσε: «Η θρυλική ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου μάς έκανε την τιμή να εκπροσωπήσει την Αγορά», καλώντας στη σκηνή τη «σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού», κάνοντας παράλληλα αναφορά στην τεράστια καριέρα της.Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε η σπουδαία Χάρις Αλεξίου, ambassador της φετινής Αγοράς: «Το να βρίσκομαι δίπλα στη νέα γενιά και να προσφέρω τη στήριξή μου είναι μία από τις βασικές μου προτεραιότητες. Για αυτόν τον λόγο αποδέχτηκα την πρόκληση να αναλάβω τον ρόλο της ambassador, με την ελπίδα να φέρω στο προσκήνιο την τόσο σημαντική δουλειά που συντελείται στην Αγορά του Φεστιβάλ. Έχω παρακολουθήσει όλες τις παρουσιάσεις των πρότζεκτ και έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι αποφάσισαν οι κριτικές επιτροπές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μετρά στο τέλος είναι η εμπειρία, οι συνδέσεις και οι επαφές που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλή τύχη σε όλες και όλους και ανυπομονώ να δω τις ταινίες σας σύντομα στη μεγάλη οθόνη!Έπειτα, τη σκυτάλη πήρε ο συνεργάτης της Αγοράς, Θάνος Σταυρόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε στη σκηνή τα μέλη του SEE Cinema Network, Ιλίνκα Τεοντορέσκου και Κάμεν Μπαλκάνσκι, οι οποίοι ανακοίνωσαν τα πρότζεκτ που έλαβαν χρηματοδότηση από το SEE Cinema Network. Ο Κάμεν Μπαλκάνσι πήρε τον λόγο, καλωσορίζοντας το κοινό και κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις δράσεις του SEE Cinema Network. «Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά να ανακοινώνουμε τις χρηματοδοτήσεις του Δικτύου Κινηματογράφου Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η 36η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε σήμερα και συζητήσαμε για 14 πρότζεκτ, 7 από τα οποία πήραν θα λάβουν την υποστήριξη που προσφέρουμε. Προτού ανακοινώσω όμως τους νικητές, θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους από τις χώρες του Δικτύου Κινηματογράφου Νοτιοανατολικής Ευρώπης να έρθουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το SEE Cinema Network είναι ένα δίκτυο με μεγάλη ιστορία, το οποίο όμως διαθέτει νέους ανθρώπους, όπως μπορείτε να δείτε. Υπηρετεί εδώ και 21 χρόνια την οπτικοακουστική βιομηχανία και τους επαγγελματίες στις χώρες μας, στην περιοχή των Βαλκανίων».THE CONSEQUENCES OF FREEDOMΣκηνοθεσία: Lorin Terezi, Delegate Producer: TUNNELFILM LTD, Χώρες παραγωγής: Αλβανία, ΕλλάδαRESONANCEΣκηνοθεσία: Yordan Petkov, Delegate Producers: PORTOKAL, GARTI FILMS, Χώρες παραγωγής: Βουλγαρία, Ελλάδα

MY NAME IS LILYΣκηνοθεσία: Γιάννα Αμερικάνου, Delegate Producer: MERAKI FILMS, Χώρες παραγωγής: Κύπρος, Ελλάδα, ΛουξεμβούργοMY SOUL STARTLEDΣκηνοθεσία: Σύλλας Τζουμέρκας, Delegate Producer: Homemade Films SMPC, Χώρες συμπαραγωγής: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Αυστρία, ΓαλλίαFOUR FUNERALS AND A WEDDINGΣκηνοθεσία: Nikola Mijovic, Delegate Producer: Parangal Film, Χώρες συμπαραγωγής: Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβική ΔημοκρατίαSPRING CLEANINGΣκηνοθεσία: Marija Apcevska, Delegate Producer: DFPM KINO OKO d.o.o.e.l, Χώρες παραγωγής: Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, ΣλοβενίαDON’T LET ME DIEΣκηνοθεσία: Andrei Epure, Delegate Producer: Saga Film, Χώρες παραγωγής: Ρουμανία, Γαλλία, ΒουλγαρίαΤις εισαγωγικές τοποθετήσεις έκλεισε η επικεφαλής της Αγοράς, Αγγελική Βέργου, η οποία ευχαρίστησε τους δημιουργούς, τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στην Αγορά, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν ώστε να στεφθεί με επιτυχία η φετινή Αγορά του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που μας εμπιστεύτηκαν τα πρότζεκτ τους, καθώς και τους επαγγελματίες της βιομηχανίας του κινηματογράφου που επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ανακαλύψουν τα νέα ταλέντα. Ελπίζουμε να είχατε πολύ παραγωγικές συναντήσεις και να αναχωρήσετε γεμάτες και γεμάτοι χαρά, έχοντας εποικοδομητικό έργο στις αποσκευές σας. Προτού ξεκινήσει η διαδικασία απονομής των βραβείων της Αγοράς, μια μικρή λίστα με τις απαραίτητες ευχαριστίες. Η Αγορά είναι καρπός μιας συλλογικής προσπάθειας, επομένως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας από όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ, τη Διοίκηση, το Ελληνικό και Διεθνές Πρόγραμμα, τη Φιλοξενία, το IT, την Επικοινωνία, το Οπτικοακουστικό τμήμα, την ομάδα Βιωσιμότητας, μα πάνω πάνω απ’ όλα την ομάδα της Αγοράς και φυσικά τους εθελοντές μας!».Αμέσως μετά, ξεκίνησε η απονομή των βραβείων της Αγοράς.Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του Crossroads Co-Production Forum αποτελείται από:Λίνα Γιαννοπούλου, παραγωγός, Argonauts Productions, Ελλάδα, Bassam Alasad, παραγωγός, Creative Media Solutions, Ιορδανία, Britta Rindelaub, παραγωγός, Alva Film - Ελβετία και Rémi Burah, Διευθύνων Σύμβουλος, Arte France Cinéma - ΓαλλίαΤο βραβείο Two Thirty-Five (2|35) - Υπηρεσίες post-production (εικόνα και ήχος) απονέμεται στην ταινία:STRINGAΣκηνοθεσία / Σενάριο: Μαρία Χατζάκου, Αλεξάνδρα Ματθαίου, Παραγωγή: Μαρία Χατζάκου - Merricat, ΕλλάδαΣκεπτικό: To γυναικείο σκηνοθετικό και σεναριογραφικό δίδυμο εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με ένα πειστικό πρότζεκτ, το οποίο διαθέτει στέρεες βάσεις. Εντάσσοντας λαογραφικά στοιχεία σε μια μοντέρνα απεικόνιση του συλλογικού και διαγενεαλογικού γυναικείου τραύματος και χρησιμοποιώντας το είδος του τρόμου ως μια παιχνιδιάρικη πρόφαση, η ταινία μεταβολίζεται σε μια ιστορία που πραγματεύεται την ελευθερία επιλογής σε μια πατριαρχική κοινωνία.«Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα την ομάδα που μας εμπιστεύτηκε και μας έφερε εδώ. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη η χαρά. Ευχαριστώ πολύ το άλλο μου συγγραφικό μισό, την Αγγελική, την κριτική επιτροπή, μιας και το έπαθλο είναι μεγάλη βοήθεια για το πρότζεκτ μας. Ελπίζουμε να φέρουμε την ταινία μας εδώ», δήλωσε η Μαρία Χατζάκου, καθώς παρέλαβε το βραβείο.Το βραβείο CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée που συνοδευεται από χρηματικό βραβείο 8.000 ευρώ για ανάπτυξη σεναρίου.Σκεπτικό: Για έναν πολύ φρέσκο, εφευρετικό και προκλητικό τρόπο προσέγγισης του θέματος της φιλίας και του φόβου της απώλειάς της σε ένα slasher φιλμ, το οποίο δεν εκθειάζει τον δολοφόνο και όπου οι γυναικείοι χαρακτήρες δεν είναι οι πρώτοι που πεθαίνουν. Για μία πρόταση που απογειώνει τις αναφορές του είδους με ισχυρά οπτικά μέσα και χιούμορ. Το βραβείο απονέμεται σε ένα δίδυμο ελλήνων σκηνοθετών, τη Λήδα Βαρτζιώτη και τον Δημήτρη Τσακαλέα για την ταινία:FRIENDS, BIRTHDAYS, MURDER, ETCΣκηνοθεσία / Σενάριο: Λήδα Βαρτζιώτη, Δημήτρης Τσακαλέας, Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη - Atalante Productions SA, ΕλλάδαO Δημήτρης Τσακαλέας παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε τα εξής: «Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πολύ την κριτική επιτροπή και σένα Αγγελική, που μας δώσατε την ευκαιρία να περάσουμε ποιοτικό χρόνο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συνεργάτιδά μας στην Αμερική, την Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι».Το βραβείο Greener Screen Consultancy Award απονέμεται στην ταινία:AND ME TOOΣκηνοθεσία / Σενάριο: Sondos Shabayek, Παραγωγή: Kesmat Elsayed - SEERA FILMS Gmbh / See Media Production, Γερμανία, ΑίγυπτοςΣκεπτικό: Το Greener Screen Consultancy Award απονέμεται σε μια ταινία που έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για μια πράσινη κινηματογραφική παραγωγή. Η Greener Screen αποφάσισε να βραβεύσει τη συγκεκριμένη ταινία για το δυνατό και επίκαιρο κοινωνικό της μήνυμα, άμεσα συνδεδεμένο με έναν τόπο, αλλά συγχρόνως οικουμενικό, το οποίο αφορά τις γυναίκες όλου του κόσμου.Το βραβείο Greener Screen Consultancy αποτελείται από υπηρεσίες αξίας 7.000 ευρώ και περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός ειδικά προσαρμοσμένου πλάνου βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη μιας πράσινης κινηματογραφικής παραγωγής, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον eco-manager που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου πλάνου, την παροχή συνεχούς υποστήριξης στον eco-manager στα στάδια της προετοιμασίας και της παραγωγής, καθώς και προαιρετικές “Greener Script” συμβουλευτικές συναντήσεις με τον/τη σεναριογράφο, σκηνοθέτη/ιδα και δημιουργικό παραγωγό του πρότζεκτ.«Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ και το άτομο που θέλω να ευχαριστήσω περισσότερο είναι ο παραγωγός μου γιατί αυτή ήταν η πρώτη μας κοινή δημιουργία. Είναι πολύ δύσκολο να κρατάς το μικρόφωνο σε τέτοιες στιγμές. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλες οι ζωές έχουν αξία. Και επειδή όλες οι ζωές έχουν αξία, είναι πολύ σημαντικό να σας ενθαρρύνω όλους να υποστηρίξετε το κάλεσμα για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η νικήτρια του βραβείου, Sondos Shabayek.Το ArteKino International Award, που συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο 6.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:I MATTERΣκηνοθεσία-Σενάριο: Alina Șerban, Παραγωγή: Ada Solomon - microFILM, ΡουμανίαΣκεπτικό: Αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε ένα πρότζεκτ πίσω από το οποίο κρύβεται ένα υποδειγματικό ντουέτο, συνδυάζοντας την ορμή και την επαγγελματική εμπειρία της παραγωγού με την ενέργεια και τη ζωντάνια της νεαρής σκηνοθέτιδας, η οποία έχει ήδη ξεδιπλώσει το πλούσιο ταλέντο της, χρησιμοποιώντας το προσωπικό της ταξίδι ως όχημα για να διηγηθεί μια δυνατή ιστορία ενηλικίωσης που βιώνει μια νεαρή γυναίκα στο πρώτο κρίσιμο σταυροδρόμι της ζωής.«Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο συναισθηματική. Απέναντί σας στέκεται κάποιος που επέζησε για να πει μια ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκοπεύω όχι μόνο για να πω την ιστορία, αλλά και να κάνω μια ταινία που ελπίζω ότι θα χτίσει γέφυρες μεταξύ μας, μια ταινία που σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά που με επιλέξατε, είναι ήδη ένα βραβείο για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα ζω εδώ και μου δίνουν δύναμη. Πραγματικά ελπίζω μια μέρα να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ταινία», δήλωσε η δημιουργός Alina Șerban, που παρέλαβε το βραβείο.Το βραβείο της Finos Film, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και απονέμεται σε ελληνικό πρότζεκτ. Την απονομή του βραβείου πραγματοποίησε η ambassador της Αγοράς, Χαρούλα Αλεξίου.Σκεπτικό: Η κριτική επιτροπή πείστηκε από τον ισχυρό και πολύ ακριβή τρόπο που η σεναριογράφος/σκηνοθέτης μάς παρουσίασε το όραμά της για ένα μετα-αποκαλυπτικό γουέστερν. Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα εγγύς μέλλον και ένα σύμπαν υψηλών αντιθέσεων όπου η φύση είναι επίσης πρωταγωνίστρια, στο οποίο η αγάπη μεταξύ πατέρα και γιου είναι μια επαναστατική πράξη. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:ΜΑΥΡΟ ΝΕΡΟΣκηνοθεσία / Σενάριο: Ισαβέλλα Μαργαρά, Παραγωγή: Κυριακή Βήρου - AbFab Productions, Ελλάδα.«Έλεγα στη Χάρις όταν συναντηθήκαμε στην παρουσίαση, ότι έχω μια κόρη 20 μηνών και την κοιμίζω με το τραγούδι της “Κι εγώ σαν πόλη”. Ευχαριστώ πολύ», δήλωσε η Ισαβέλλα Μαργαρά καθώς παρέλαβε το βραβείο.Το βραβείο Producers' Network του Marché du Film του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που περιλαμβάνει δωρεάν διαπίστευση, απονέμεται:στην παραγωγό Anna Szijártó από το πρότζεκτ:LADY SUNSHINEΣκηνοθεσία: Anna Korom, Σενάριο: Anna Korom, András Soós, Παραγωγή: Anna Szijártó - Kinomoto Kft., Ουγγαρία«Η επιτροπή ελπίζει πως η διαπίστευση στο Producer’s Network του Marché du Film του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα υποστηρίξει αυτή τη θαρραλέα νεαρή παραγωγό να βρει τους συμμάχους ώστε να κάνει πραγματικότητα αυτή τη γενναία ταινία».Η παραγωγός Anna Szijártó παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε τα εξής: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά εκτιμώ πολύ αυτό το βραβείο. Είμαι λίγο παραπάνω συναισθηματική, νομίζω, καθώς αυτή είναι ακριβώς η υποστήριξη στην οποία ελπίζαμε ερχόμενοι εδώ. Εκτιμώ πολύ την απόφασή σας και την υποστήριξη του Φεστιβάλ. Με τους περισσότερους από εσάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι».Το βραβείο Mediterranean Film Institute - Υποτροφία για τα Script 2 Film Workshops απονέμεται στην ταινία:LADY SUNSHINEΣκηνοθεσία: Anna Korom, Σενάριο: Anna Korom, András Soós, Παραγωγή: Anna Szijártó - Kinomoto Kft., ΟυγγαρίαΣκεπτικό: Για τον αγώνα που δίνει απέναντι στην τυραννία της τελειότητας.«Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Ήταν μια φανταστική εβδομάδα, γεμάτη με ενδιαφέροντα meetings και μεγάλη βοήθεια. Και ναι, ήθελα απλώς να πω ότι σε τέτοιες στιγμές, όπως αυτές που ζούμε στην Ουγγαρία, είναι πραγματικά σημαντικό να αισθάνεσαι ότι είσαι Ευρωπαίος πολίτης», δήλωσε η Anna Szijártó.Το βραβείο Initiative Film Award - Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πρότζεκτ απονέμεται στην ταινία:SO THE LOVERS COULD COME OUT AGAINΣκηνοθεσία / Σενάριο: George Peter Barbari, Παραγωγή: Christelle Younes - Bee On Set Productions, ΛίβανοςΣκεπτικό: Αποφασίσαμε να βραβεύσουμε μια δυνατή ιστορία, η οποία ξεδιπλώνεται μέσα από δύο χαρακτήρες σε ένα συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο, μια σημαντική μαρτυρία από το παρελθόν που συνδέεται με το σήμερα περισσότερο από ποτέ.To βραβείο EAVE - Υποτροφία για εργαστήριο μάρκετινγκ απονέμεται στην:Ιωάννα Μπολομύτη (Atalante Films, Ελλάδα)«Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή, την Αγγελική Βέργου και τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το πρόγραμμα. Κάνετε σπουδαία πράγματα. Τον επόμενο χρόνο θα είστε πολύ περήφανοι», δήλωσε η Ιωάννα Μπολομύτη.Onassis Film Award - Χρηματικό βραβείο 10.000 ευρώ σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά, το οποίος φέτος απονέμεται σε πρότζεκτ που συμμετείχε στο τμήμα Agora Works in Progress.Σκεπτικό: Το Onassis Film Award απονέμεται σε μια πρόταση που ξεχώρισε για την τολμηρή ματιά, την αισθητική της, τον ιδιαίτερο αφηγηματικό κόσμο που χτίζει με απλά, καθημερινά στοιχεία και που οι σκηνές της με κάποιο τρόπο μας στοίχειωσαν και συνέχισαν να μας ακολουθούν και μετά την προβολή. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:ΜΑΛΔΙΒΕΣΣκηνοθεσία / Σενάριο: Ντάνιελ Μπόλντα, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Χριστίνα Σταυροπούλου - Filmiki Productions, Συμπαραγωγή: Ντάνιελ Μπόλντα – Edelweiss, ΕλλάδαΟ Ντάνιελ Μπόλντα παρέλαβε το βραβείο, δηλώνοντας τα εξής: «Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Είναι πραγματικά χρήσιμο το βραβείο για το project μας. Ευχαριστώ πολύ. Ειναι υπεροχο».Η κριτική επιτροπή των Works in Progress αποτελείται από:Άννα Γερμανίδη, Διευθύντρια Αιθουσών και Προγράμματος, Modern Films, Ηνωμένο Βασίλειο, Rémi Bigot, Επικεφαλής του τμήματος Semaine de la Critique, Γαλλία, Markéta Šantrochová, Επικεφαλής του Κέντρου Κινηματογράφου της Τσεχίας, ΤσεχίαΤο βραβείο Authorwave post-production Creative ServicesΤο σκεπτικό της επιτροπής:Για την ωριμότητα της εκτέλεσης του σκηνοθέτη, τη γεμάτη αυτοπεποίθηση χορογραφία των επιμέρους σκηνών και την αυθεντικότητα με την οποία αποτυπώνεται η σύνθετη σχέση των κεντρικών χαρακτήρων, το βραβείο απονέμεται στην ταινία:Σκηνοθεσία: Filip Peruzović, Σενάριο: Filip Peruzović, Nikolina Bogdanović, Παραγωγή: Tena Gojić - Dinaridi Film, ΚροατίαΟ σκηνοθέτης Filip Peruzović, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: «Σας ευχαριστούμε όλους πολύ, δεν το περιμέναμε, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Ευχαριστούμε που προωθείτε το έργο μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Θάνο και στην Έλενα που τα οργάνωσαν όλα αποτελεσματικά, καθώς και στηνIsabelle και στον Hakim που μας καθοδήγησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, γιατί λειτουργούμε με συντροφικότητα και όχι με ανταγωνισμό».Η παραγωγός Tena Gojić συμπλήρωσε σχετικά: «Πραγματικά ένιωσα τόσο όμορφα που είμαι μέλος αυτής της δημιουργικής κοινότητας, γιατί όλοι αγωνιζόμαστε σκληρά και ήταν πολύ ωραίο να γνωρίσω όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους και τις μελλοντικές τους ταινίες, τους ευχαριστώ πολύ κι αυτούς. Είναι μεγάλη χαρά να παίρνεις μέρος σε έναν τέτοιο διαγωνισμό, όπου συμμετέχουν τόσο αξιόλογα πρότζεκτ. Κανείς μας δεν περίμενε αυτή την υπέροχη διάκριση. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές, αισθανθήκαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση και ηρεμία αυτές τις μέρες».Το βραβείο MuSou Music Group σε υπηρεσίες post-production στους τομείς του ήχου και της μουσικής.Το σκεπτικό της επιτροπής:Για τη φιλόδοξη αφηγηματική δομή, την καταγραφή μιας σύγχρονης τραγικής ιστορίας που μοιάζει να είναι προσγειωμένη στην πραγματικότητα, τη μεγάλη προσοχή στους χαρακτήρες και το συναρπαστικό συναίσθημα της γνωριμίας με μία νέα φωνή, το βραβείο απονέμεται στην ταινία:Σκηνοθεσία: Sunay Terzioğlu, Σενάριο: Ferit Karahan, Παραγωγή: Timur Harzadın - Denge Yapim ve Danışmanlık, ΤουρκίαO σκηνοθέτης Sunay Terzioğlu, νικητής του βραβείου, δήλωσε: «Γεια σε όλους. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι το πρώτο μας φεστιβάλ, επομένως είναι ορόσημο για εμάς. Πρώτη ταινία, πρώτο φεστιβάλ, πρώτο βραβείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρώπους του φεστιβάλ, χάρη στους οποίους είμαστε απόψε εδώ. Η οργάνωση ήταν καταπληκτική».Ο παραγωγός της ταινίας, Timur Harzadın, έσπευσε να συμπληρώσει: «Είναι το πρώτο μου βραβείο, γεγονός που μου προκαλεί πολύ ιδιαίτερα συναισθήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα». Όσο για τον σεναριογράφο της ταινίας, Ferit Karahan, αρκέστηκε απλώς να πει: «Σας αγαπώ».Το βραβείο 119 Marvila Studios σε υπηρεσίες μίξης ήχουΓια την αυτοπεποίθηση στη σκηνοθεσία, την κοινωνική συνάφεια στην πολυ-εθνική εκπροσώπηση και για την πανέμορφη απεικόνιση της αυξανόμενης οικειότητας μεταξύ των χαρακτήρων, το βραβείο απονέμεται στην ταινία:Σκηνοθεσία / Σενάριο: Sophie Artus, Παραγωγή: Yochanan Kredo, Linor Lavi - July August Productions, ΙσραήλΗ νικήτρια του βραβείου, Sophie Artus, δήλωσε τα εξής: «Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Φεστιβάλ, σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Έζησα κάτι πολύ ξεχωριστό αυτή την εβδομάδα, ειδικά ύστερα από αυτό το βραβείο. Η ταινία μου μιλάει για τη μητρότητα και θέλω απλώς να πω ότι η καρδιά μου είναι με όλες τις μητέρες που υποφέρουν τώρα. Ελπίζω να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη πολύ σύντομα».Το βραβείο Asterisk* Marketing σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη στρατηγική μάρκετινγκ και στο περιεχόμενο press kitΣκεπτικό: Το πρότζεκτ μάς γοήτευσε με την ισχυρή οπτική ταυτότητα και τη συναισθηματική αφήγησή του. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:Σκηνοθεσία: Αριστοτέλης Μαραγκός, Σενάριο: Αριστοτέλης Μαραγκός, Χρυσούλα Κοροβέση, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Κουκούλης – ΠLANKTON, ΕλλάδαΟ Αριστοτέλης Μαραγκός, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Όλοι λένε το ίδιο, αλλά είναι αλήθεια. Δεν θα σταματήσω να λέω παντού πόσο εκτιμώ τον θεσμό των Works in Progress της Αγοράς. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις να δημιουργείς την ταινία σου και να έχεις όλη την υποστήριξη που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ».Το βραβείο της ΕΡΤ Agora Works in Progress, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, και απονέμεται σε ελληνική ταινία.Σκεπτικό: Για την οικεία και τρυφερή σκιαγράφηση ενός μοναχικού άνδρα, τη μυστηριώδη, πυρετική και μαγική ατμόσφαιρα αυτής της low-fi οδύσσειας μιας συντροφικότητας, το βραβείο απονέμεται στην ταινίαΣκηνοθεσία / Σενάριο: Ντάνιελ Μπόλντα, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Χριστίνα Σταυροπούλου - Filmiki Productions, Συμπαραγωγή: Ντάνιελ Μπόλντα – Edelweiss, ΕλλάδαΟ νικητής του βραβείου, Ντάνιελ Μπόλντα, δήλωσε τα εξής: «Σας ευχαριστώ πολύ και είναι πραγματικά μεγάλη βοήθεια για την ταινία. Είναι η πρώτη φορά που δείχνουμε ένα μικρό κομμάτι της ταινίας στον κόσμο, και φαίνεται να πηγαίνει καλά, είναι τα πρώτα μας βήματα. Ευχαριστώ λοιπόν».Επίσης, το βραβείο της Crew United απονέμεται στο πλαίσιο του προγράμματος Meet the Future της Αγοράς. Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, «το βραβείο απονέμεται στον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Νεριτάν Ζιντζιρία για τη συνοχή, τη συνέπεια και την ακρίβεια που μας παρουσίασε τόσο στο μέχρι τώρα έργο του όσο και στη σειρά (περιεχόμενο, σεναριακή και σκηνοθετική προσέγγιση), την οποία αναπτύσσει αυτή την περίοδο. Ο νικητής κερδίζει πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα της Crew United». «Ευχαριστώ, είναι υπέροχο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, Αγορά», δήλωσε ο Νεριτάν Ζιντζιρία.