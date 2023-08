Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Έρχεται με πλούσιο πρόγραμμα και εισιτήρια για τα Όσκαρ

Το Φεστιβάλ Δράμας τιμά τα 46 χρόνια του Εθνικού Διαγωνιστικού τμήματος με μια νοσταλγική μικρού μήκους ταινία που αποτελεί το επίσημο trailer της φετινής διοργάνωσης.Τέσσερεις χαρακτήρες, στην ηλικία των 46, αντιπροσωπεύοντας τη γενιά τους, αναπολούν, συνομιλούν με τον εαυτό τους και τους ανθρώπους της ζωής τους, προσδοκούν, συνεχίζουν να ονειρεύονται, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης προσωπικής διαδρομής, πεζοί, προσηλωμένοι σ’ έναν στοχασμό, βαθιά εσωτερικό, όπως θα ήταν ως ένα κινηματογραφικό πλάνο.Η ταινία “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Στοχασμός” κάνει μια συμβολική αναφορά σε όλους τους Έλληνες σκηνοθέτες, που στη μακρά πορεία του Φεστιβάλ, πραγματοποίησαν στη Δράμα τα πρώτα τους δειλά αλλά και καίρια βήματα, εξελίχθηκαν, επέστρεψαν ή και πέταξαν ακόμη πιο ψηλά και μακριά. 62 ενδεικτικά επιλεγμένες ταινίες από το πρώτο Φεστιβάλ, έως το περσινό 45ο, που προβλήθηκαν και διαγωνίστηκαν, στέκονται δίπλα στις 35 νέες, του φετινού Εθνικού Διαγωνιστικού και μαζί γίνονται μέρος αυτής της ιστορίας.Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Γιάννης Σακαρίδης, ενώ το σενάριο έγραψε ο Βασίλης Τερζόπουλος. Τους τέσσερις χαρακτήρες ερμηνεύουν με τη φωνή τους, αλφαβητικά οι: Φοίβος Δεληβοριάς, Άρης Δημοκίδης, Νάντια Κοντογεώργη, Ντενίς Νικολάκου. Η μουσική είναι μια σύνθεση του 10χρονου συνθέτη και σολίστ πιάνου Στέλιου Κερασίδη, και παραχωρείται ευγενικά από τον δημιουργό και την εταιρεία Minos EMI, a Universal Music Company. Τους τίτλους και το post production επιμελήθηκε ο Ι.Μ. Χριστοδούλου. Το Φεστιβάλ ευχαριστεί εγκάρδια όλους τους κινηματογραφιστές που πρόθυμα παραχώρησαν τις ταινίες τους. Μια παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Στοχασμός” ΕΔΩ Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 46ο DISFF οnline, θα πρέπει να μπουν στην(θα οδηγούνται εκεί και μέσω της ιστοσελίδας https://www.dramafilmfestival.gr από τον σύνδεσμο online festival) και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 4/9.Η είσοδος είναι δωρεάν για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που περιλαμβάνει τα 7 διαγωνιστικά τμήματα. Oι βραβευμένες ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιάννη Σακαρίδη, συμμετέχουν 35 ταινίες σκηνοθετημένες από 26 άνδρες και 13 γυναίκες. Θα βρείτε τη λίσταΣτις ταινίες, που φέτος εκπλήσσουν με τη θεματική αλλά και την αισθητική τους, πρωταγωνιστούν δεκάδες δημοφιλείς ηθοποιοί. Eνδεικτικά αναφέρουμε τους: Αντώνη Τσιοτσιόπουλο (με ρεκόρ συμμετοχών), Ρομάννα Λόμπατς, Ευθαλία Παπακώστα, Αργύρη Πανταζάρα, Όμηρο Πουλάκη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Έλενα Τοπαλίδου , Κώστα Βασαρδάνη, Βασίλη Κουτσογιάννη, Σοφία Κόκκαλη, Χάρη Φραγκούλη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γιάννη Παπαδόπουλο, Υβόννη Μαλτέζου, Σοφία Σεϊρλή, Δέσποινα Κούρτη, Γιάννη Τσορτέκη, Καραφίλ Σένα, Χρήστο Σουγάρη, Γιάννη Αναστασάκη, Δημήτρη Καπετανάκο, Σμαράγδα Σμυρναίου αλλά και τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου που μόλις επέστρεψε από το Λοκάρνο με το βραβείο ερμηνείας για το “Animal” της Σοφίας Εξάρχου.Εμφανίζονται ακόμα: Άρης Σερβετάλης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Αγγελική Παπαθεμελή, Κατερίνα Ζησούδη, Θάνος Τοκάκης, Άρης Τρουπάκης, Κατερίνα Μισιχρόνη, Πανάγος Ιωακείμ και πολλοί άλλοι.Διαγωνίζονται νέοι σκηνοθέτες που θα συζητηθούν αλλά και αρκετοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν, έχοντας αποσπάσει ακόμα και το Χρυσό Διόνυσο –όπως οι Νεριτάν Ζιντζιρία και Μανώλης Μαυρής.Παρατηρείται επίσης μια επιστροφή στη μικρού μήκους φόρμα από σκηνοθέτες που έχουν προ πολλού περάσει στη μεγάλη μήκους, όπως οι Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Παναγιώτης Φαφούτης και Γιώργος Σερβετάς.Επιπλέον, φέτος, συναντάμε και κάποιους νέους κινηματογραφιστές που ακολουθούν τα καλλιτεχνικά χνάρια των πατεράδων τους, διαμορφώνοντας ωστόσο το δικό τους προσωπικό ύφος (όπως έκανε και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης ήδη από τα πρώτα του βήματα): από το Νικόλα Κούλογλου και την Αντιγόνη Καπάκα, μέχρι το Φοίβο Ήμελλο και το Nικ Τζ.Πελεκάνος, γιο του διάσημου συγγραφέα Τζορτζ Πελεκάνος, ο οποίος συνυπογράφει μάλιστα το σενάριο της αγγλόφωνης ταινίας του γιου του.Συναντάμε όμως και μερικούς γνωστούς σκηνοθέτες που παίζουν ή κάνουν περάσματα ως ηθοποιοί: από το Φώτο Λαμπρινό (σε πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο), μέχρι το Γιάννη Σολδάτο και το Γιώργο Φουρτούνη. Αλλά και ηθοποιούς που κάνουν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο όπως ο Αινείας Τσαμάτης και η Κατερίνα Μαυρογιώργη, ή σκηνοθέτριες του θεάτρου, όπως η Μάρθα Μπουζιούρη.Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο κάνει επίσης η συγγραφέας και σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη –και μια και ο λόγος για συγγραφείς, θα δούμε μία ταινία πάνω σε διήγημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη, μία σε σενάριο του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη, και μια άλλη εμπνευσμένη από άρθρο του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου.Η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών, η πρώτη φορά αλλά και ο χωρισμός καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Οι οικογενειακές σχέσεις και ιδιαίτερα η σχέση γιου-μάνας, οι φιλίες που δοκιμάζονται, η απώλεια και η διαχείριση του πένθους, οι μνήμες της παιδικής ηλικίας και τα παιδικά τραύματα συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες. Όπως και τα καυτά κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα: ρατσισμός, αυτοκτονίες, θάλασσες που ξεβράζουν πτώματα μεταναστών, τράφικινγκ γυναικών, γυναικοκτονίες, αστυνομική βία, σκοταδισμός και θρησκοληψία, τρομοκρατία, φυλακή. Αλλά και ο γολγοθάς των σημερινών νέων ηθοποιών που προσπαθούν να επιβιώσουν. Δεν λείπουν οι ταινίες εποχής, ακόμα και επί εμφυλίου, ενώ λιγοστές παραμένουν οι κωμωδίες α λα ελληνικά.Το Φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 29 χρόνια από την διεθνοποίησή του, θα προβάλλει 20 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο (από τον Καναδά μέχρι την Κίνα, και από την Αυστραλία μέχρι την Τανζανία).Θα βρείτε την πλήρη λίσταΦέτος, στο Διεθνές Πρόγραμμα, με head programmer το Γιώργο Ζώη, συμμετέχουν πέντε ελληνικές ταινίες που συναγωνίζονται επάξια οι εξής διεθνείς φεστιβαλικές επιτυχίες:Το Φῶς ἐκ φωτός, με την υπογραφή του Νεριτάν Ζιντζιρία, ταινία που έκανε την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ και μας ταξιδεύει στην μυστικιστική ατμόσφαιρα του Αγίου ΌρουςΤο Super του Νικόλα Κούλογλου για έναν έρωτα με απρόσμενες πτυχές, σε ένα …σούπερ μάρκετΤo Unorthodox του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου με (αντι) ήρωα έναν αιρετικό Πρόδρομο, ξεχασμένο από τις βυζαντινές αρχές, που προσπαθεί να επιβιώσει κάνοντας έκκληση στην καλοσύνη αγνώστωνΈνα σατιρικό stop motion animation, το Ready από την Ειρήνη Βιανέλλη, που μας μυεί στον άγνωστο κόσμο της Ελληνικής Βουλής και των εργαζομένων τηςΤο Midnight Skin του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Μανώλη Μαυρή με τη Ρομάννα Λόμπατς σε έναν ρόλο που εκπλήσσει -ταινία που μας έρχεται από την Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ των Καννών.Από τις Κάννες μας έρχεται και το καναδέζικο Same Old, ένα ρεαλιστικό δράμα που διαδραματίζεται στην Νέα Υόρκη, ενώ από τη Μπερλινάλε το γαλλικό, αφοπλιστικά ανθρώπινο δράμα Les chenilles –και μάλιστα με τη Χρυσή Άρκτο του Βερολίνου στις αποσκευές του.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα, ένα ευφάνταστο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ από την Τανζανία, το Apostles of Cinema, που μας φέρνει σε επαφή με την ιδιαίτερη κινηματογραφική κουλτούρα της χώρας, αλλά και ποιητικά ντοκιμαντέρ από την Ισπανία, όπως το αγαπημένο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ Aqueronte, και μερικές συγκινητικές πρεμιέρες όπως το Open House και το Hold On For Dear Life.Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ θα βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ μαζί με τα συνοδευτικά κείμενα των επικεφαλής τους. Εδώ θα πάρετε μια ιδέα:Θα προβληθούν 14 ταινίες –ανάμεσά τους και 2 ελληνικές, με τα ζώα να κυριαρχούν φέτος: σαύρες, αγελάδες, ψάρια, αχινοί, και η σχέση τους με τους ανθρώπους. Πολλή αγάπη, αλλά και βία. Επιπλέον, θα δούμε ταινίες για την πολυσυζητημένη διαφορετικότητα και την ανθρώπινη σεξουαλικότητα με τις διάφορες εκφάνσεις της. Άλλες συμμετοχές πάλι οδεύουν σε πιο διαχρονικούς δρόμους, θεματολογικά, μιλώντας για φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, και άλλες για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δυσκολία τους.Επικεφαλής του Διεθνούς Σπουδαστικού Τμήματος: Θανάσης ΝεοφώτιστοςΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 ταινίες από 11 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δημόσια και ιδιωτικά, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Ανάμεσά τους ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν κάθε τεχνική και αισθητική προσέγγιση της οπτικοακουστικής αφήγησης, ενώ θεματικά καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα — ιστορίες σχέσεων, ταυτότητας, συμπερίληψης και απομόνωσης, κοινωνικής κριτικής και αυτοκριτικής, διαχείρισης τραύματος, προσωπικής και κοινωνικής ευθύνηςΕκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η ταινία Δηκεοσίνη των Άγγελου Μπαράι, Νικήτα Σιφονιού, μια συνέντευξη με τον πατέρα του Νίκου Σαμπάνη, που έπεσε νεκρός από σφαίρες έπειτα από καταδίωξη της αστυνομίας, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τις τραγικές συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού απέναντι σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα.Υπεύθυνος προγράμματος: Παναγιώτης ΙωσηφέληςΔεκαπέντε ταινίες, που ξεχώρισαν από το σύνολο των υποβολών στο Φεστιβάλ, σχηματίζουν —η κάθε μία με τη δική της φόρμα, οπτική ματιά και προσέγγιση του θεματικού άξονα (περιβάλλον) που τέμνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα—μια αλυσίδα ερεθισμάτων και προβληματισμών, επιχειρώντας, όχι να κουνήσουν το δάχτυλο στον θεατή, αλλά να τον συνεπάρουν σε ένα λιγότερο συνηθισμένο κινηματογραφικό ταξίδι, και να του εμφυσήσουν έναν μικρό σπόρο επαναπροσδιορισμού της σχέσης του με το φυσικό περιβάλλον.Η ελληνική συμμετοχή, το Lumen της Ειρήνης Τζούλια μας μεταφέρει στο Μάτι, στις 23 Ιουλίου 2018 –εκεί όπου ξέσπασε η δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά στην Ιστορία του 21ου αιώνα…Υπεύθυνος προγράμματος: Βασίλης ΤερζόπουλοςΣτο Kiddo, το καινούργιο τμήμα του φεστιβάλ, συμμετέχουν 14 ταινίες –που περιλαμβάνουν και 2 ελληνικές φτιαγμένες από νέους και παιδιά. Ταινίες που θίγουν θέματα όπως ο ρατσισμός, η διαφορετικότητα, τα κίνητρα ζωής στους νέους, η ζωοφιλία και το περιβάλλον. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ευελπιστούμε και πιστεύουμε πως θα ανθήσει και θα εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πρόγραμμα για τα παιδιά που διαγωνίζονται, αλλά και για τα παιδιά της πόλης της Δράμας που θα το παρακολουθήσουν.Υπεύθυνη προγράμματος: Έλενα ΜαυρίδουΘα προβληθούν 17 animation –ανάμεσα τους και 4 ελληνικά, που έχουν δημιουργηθεί με ποικίλες τεχνικές και αισθητικές τάσεις, σε είδη από μυθοπλασία μέχρι πειραματικό animation και ντοκιμαντέρ. Ταινίες που εμβαθύνουν στις ανθρώπινες σχέσεις, αναδεικνύοντας ποικίλες παραμέτρους, όπως είναι η μοναξιά, η τρίτη ηλικία και η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας αλλά και ταινίες που εμβαθύνουν στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον.Υπεύθυνος προγράμματος: Σπύρος ΣιάκαςΤην κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:Λευτέρης Χαρίτος (Πρόεδρος), σκηνοθέτης, Alexia Roider, καλλιτεχνική διευθύντρια Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, Μένος Δελιοτζάκης, σκηνοθέτης, Αλεξάνδρα Ματθαίου, σκηνοθέτις/σεναριογράφος και Ασημίνα Προέδρου, σκηνοθέτις/ σεναριογράφος.*Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος οι:Εύα Στεφανή (Πρόεδρος), σκηνοθέτις, Philip Ilson, καλλιτεχνικός διευθυντής London Short Film Festival και Marie-Pauline Mollaret, επικεφαλής short film selection Cannes/κριτικός κινηματογράφου.Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος οι:Florian Fernandez-Canto, συντονιστής του Cannes Court Métrage Rendez-vous Industry, Anne Gaschutz, καλλιτεχνική διευθύντρια Film Festival in Dresden και Θάνος Τοκάκης, σκηνοθέτης/ηθοποιός.Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος οι:Κυριάκος Αγγελάκος (Πρόεδρος), σκηνοθέτης/παραγωγός/σεναριογράφος, Ηλέκτρα Βενάκη, μοντέζ, υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αποκατάστασης Ταινιών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διδάσκουσα στο ΜΠΣ «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές».Την κριτική επιτροπή του προγράμματος Short and Green οι:Γιώργος Γούσης (Πρόεδρος), σκηνοθέτης, Σοφία Σταυριανίδου, διευθύντρια Greek Film Festival Berlin και Νατάσα Χριστιά, επιμελήτρια, αρθρογράφος & εκπαιδευτικός στον χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.Την κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Προγράμματος Αnimation οι:Jutta Wille, διευθύντρια AG Kurzfilm, παραγωγός, Αλέκος Παπαδάτος, animator /σκηνοθέτης και Ανθή Σαμαρτζίδου, σκιτσογράφος.Tην κριτική επιτροπή του KIDDO απαρτίζουν παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 11-18 ετών:Πέτρος Γεωργιάδης, Τατιάνα Μαυρίδου, Άννα Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Σαπανίδης και Βασιλική Στεφανίδου.Για δέκατη χρονιά, στο πλαίσιο του δραστήριου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του DISFF με επικεφαλής τη Βαρβάρα Δούκα, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο pitching (6-8 Σεπτεμβρίου) και forum (9 Σεπτεμβρίου).Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας DRAMA LAB, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας διοργανώνει κάθε χρόνο εργαστήριο τεχνικών Pitching (Pitching Lab) το οποίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των επιλεγμένων σχεδίων σε πιθανούς χρηματοδότες, παραγωγούς, διευθυντές φεστιβάλ και ειδικούς του χώρου (Pitching Forum).Νέοι κινηματογραφιστές, σεναριογράφοι και παραγωγοί από όλο τον κόσμο, των οποίων τα σχέδια επιλέγονται, κάθε χρόνο, συμμετέχουν στο Pitching Lab & Forum κατά τη διάρκεια του DISFF λαμβάνοντας περαιτέρω συμβουλές για την ανάπτυξη των σχεδίων τους και την ολοκλήρωση της πρωτότυπης ιδέας τους σε ταινία μικρού μήκους (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation κ.λπ.)Στο τέλος του Pitching Forum, και με τη συνεργασία του DISFF HUB, δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να οργανώσουν ατομικές συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες και ενδιαφερόμενους για το έργο τους.Χρηματικά βραβεία προσφέρουν η Φίνος Φιλμ και το ΕΚΚ.Φέτος, επιλέχθηκαν 12 σχέδια (ανάμεσά τους και 4 ελληνικά) τα οποία θα παρουσιαστούν στο Pitching Forum το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου (11.30 πμ).Επιπλέον, άλλα 8 ελληνικά σχέδια θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστό εργαστήριο pitching, στην καθιερωμένη κάθοδο του Φεστιβάλ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο τέλος Οκτωβρίου.Η ομάδα του PITCHING LAB: Βαρβάρα Δούκα, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, John Stephens, Στάθης Παρασκευόπουλος † (1963 – 2023).Πρεμιέρα φέτος για το πολύ φιλόδοξο Short Film Hub με υπεύθυνη τη Γιάννα Σαρρή. Μέσα από συζητήσεις και πάνελ, ο στόχος είναι οι νέοι δημιουργοί να έρθουν σε επαφή με αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου, ώστε να μάθουν τις αμέτρητες δυνατότητες της τέχνης τους, της προώθησης ενός κινηματογραφικού έργου, την ανάπτυξη του σεναρίου και τη δημιουργία δικτύου επαφών.Οι δράσεις του Short Film Hub απλώνονται σε όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ. Καθημερινά, στις 11:00, στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρος», θα πραγματοποιούνται οι ανοιχτές στο κοινό συζητήσεις "Ask the Directors" με τους διαγωνιζόμενους σκηνοθέτες, ενώ παράλληλα, θα διοργανωθεί το εργαστήρι DIRECTOR’S CUT: A Cinema of Stills με τη Νατάσα Χριστιά, που θα έχει ως θέμα την ενσωμάτωση της φωτογραφίας στην κινηματογραφική θεωρία και πράξη.Συνεχίζονται οι πετυχημένες δράσεις Pitching Lab/Forum, το οποίο γιορτάζει τα δέκα χρόνια του, και η συνεργασία με το Torino Short Film Lab: το TSFM Short Film Development Writing Workshop What’s The Story? θα διεξαχθεί στις 5-8 Σεπτεμβρίου και το TSFM Pitching στις 9 Σεπτεμβρίου, 10 πμ. Εκπαιδευτές: Iulia Rugină (Ρουμανία) and Nitzan Rozen (Iσραήλ). Δύο συμμετέχοντες θα επιλεγούν στο τέλους του εργαστηρίου για να συμμετάσχουν στο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο το Νοέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο και λιστα συμμετεχόντων θα βρείτεΓια πρώτη φορά θα διοργανωθούν τα Meet the Experts – καθημερινές συναντήσεις με τους επαγγελματίες που θα βρεθούν στην ΔράμαΟ κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων Meet the GFC, που θα πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Short Film Hub, ενδυναμώνει τους πολύχρονους σταθερούς δεσμούς του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) με το Φεστιβάλ Δράμας. Από την Τρίτη (5/9) έως την Παρασκευή (8/9), στελέχη του ΕΚΚ από όλες τις Διευθύνσεις του θα ενημερώνουν σκηνοθέτες και παραγωγούς για τις δυνατότητες και τους ορίζοντες που ανοίγουν όλα χρηματοδοτικά προγράμματα που αυτό υλοποιεί, αλλά και οι διεθνείς διασυνδέσεις του.Tέλος, να προσθέσουμε πως το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ξεκινά μία νέα συνεργασία με την Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα ως Crew United Greece (https://www.crew-united.com/el/). Η πλατφόρμα, που είναι πια διαθέσιμη και στα ελληνικά, θα απονείμει 3 βραβεία και θα παρουσιαστεί στο Short Film Hub την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου.Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του SFHTo πρόγραμμα Cinematherapy, με εμπνεύστρια τη συνθετική ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου, συνεχίζεται, ενδυναμωμένο, στο 46ο DISFF. Θεματικός άξονας του προγράμματος Cinematherapy 2023: «Aνθρώπινες σχέσεις» (https://www.dramafilmfestival.gr/cinema-therapy/)Όπως σημειώνει η Ντενίς Νικολάκου, «το πρόγραμμα Cinematherapy 2023 έχει ως θέμα την ρευστότητα και την αναδιάρθρωση των ανθρώπινων σχέσεων τον 21ο αιώνα καθώς και τις διάφορες μορφές που συγκροτούν την δομή της. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο του προγράμματος Cinematherapy είναι η δομή που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις τα τελευταία χρόνια, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις μας από την οικονομική κρίση; την πανδημία; τις κοινωνικοπολιτικές μεταβολές; Και πώς διαμορφώνεται η σημερινή τους μορφή και οι άξιες μας;».Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 8/9 (20:00) στο θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος θα προβληθεί η ταινία «Womb» του Θέμου Σκανδάμη. Ένας μεσήλικας (Αντώνης Τσιοτσιόπουλος), σε ένα διάλειμμα από μια τυπική μέρα, μιλάει με τη μητέρα του στο τηλέφωνο όταν ένας άγνωστος (Άρης Τρουπάκης) εμφανίζεται και του ανακοινώνει κάποια απρόσμενα και τρομερά νέα που θα αλλάξουν τον ίδιο και την αίσθηση της πραγματικότητάς του με κωμικοτραγικό τρόπο.Το Σάββατο 9/9 (20:00) στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος θα παρουσιαστεί η ταινία «Διάβαση» (Αινείας Τσαμάτης - Κατερίνα Μαυρογεώργη). Μια σιδηροδρομική διάβαση στη μέση του πουθενά. Δύο φύλακες: Ο μοναχικός Γιάννης που δεν φεύγει ποτέ από το πόστο του και ο χαλαρός Αντώνης που ακολουθεί τον ρυθμό του τοπίου. Κάθε τόσο μια φωνή αναγγέλλει την άφιξη ενός τρένου. Οι δύο φύλακες κατεβάζουν χειροκίνητα τις ράβδους. Τίποτα δεν φαίνεται να διαταράσσει την καθημερινότητά τους μέχρι που εισβάλλει η αγάπη, συντρίβοντας κάθε βεβαιότητα.Την Πέμπτη 7/9 (20:30) στον Πολιτιστικό χώρο Κύκλωψ θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του προγράμματος «Cinematherapy για νέους 18 έως 30 ετών» και η πρώτη γνωριμία με τη Ντενίς Νικολάκου και τους συμμετέχοντες. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Η νέα αυτή δράση, απευθύνεται για πρώτη φορά στην ηλικιακή αυτή ομάδα με σκοπό την δημιουργία 5 μικτών ομάδων, που θα συναντώνται σε εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί δια ζώσης και ψηφιακά (zoom), θα διαρκέσει έως τις 30/12/2023.Οι παράλληλες εκδηλώσεις του 46ου DISFF περιλαμβάνουν:Παρελθόν, παρόν και μέλλον – Ουκρανικές Κουήρ Ταινίες Μικρού Μήκους (Ολύμπια, Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, 17:00) Αφιέρωμα σε ουκρανικές queer ταινίες μικρού μήκους παραγωγής 2022-23 από το πρώτο LGBTQIA+ φεστιβάλ κινηματογράφου της Ουκρανίας SUNNY BUNNY. Ελληνική συμμετοχή: On this wondrous sea (Σε αυτήν την εξαίσια θάλασσα) της Καλλιόπης Λεγάκη -ένα ντοκιμαντέρ για τη σημαντική ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβίστρια Μαρία Cyber.Focus on Germany (Αλέξανδρος, Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 20:00) Δύο προγράμματα σε συνεργασία με την Γερμανική Ένωση Ταινιών Μικρού Μήκους AG Kurzfilm: Short Export -Made in Germany 2023 και Emerging Artists -Σύγχρονες Πειραματικές Ταινίες και Video Art Ανερχόμενων Καλλιτεχνών από τη ΓερμανίαLAGFF Travels to Drama σε συνεργασία με το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (Κήπος Kύκλωψ, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, 20:30). Μετά την επιτυχημένη συνεργασία του Drama Τravels to Los Angeles Greek Film Festival, ήρθε η ώρα το LAGFF να ανταποδώσει την επίσκεψη. Mια μοναδική ευκαιρία για Έλληνες της Διασποράς να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων στη Δράμα.La Animaciόn Iberoamericana (Κήπος Kύκλωψ, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, 20:30) Δύο προγράμματα animation από την Πορτογαλία και την Ισπανία σε συνεργασία με το Animasyros 2023 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων ΣχεδίωνΚινηματογραφικό εργαστήρι σκηνοθεσίας (Κήπος Κύκλωψ, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, 20:30) Θα προβληθούν οι 6 μικρού μήκους ταινίες που δημιουργήθηκαν από κατοίκους της Δράμας, στο πλαίσιο του πολύμηνου εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε φέτος στην πόλη.Λογοτεχνικά αίθρια απογεύματα (Αλέξανδρος, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, 18:00) σε παρουσίαση και επιμέλεια της Δραμινής ποιήτριας Πολύνας Γ. Μπανά. Θα παρουσιαστούν τα βιβλία: «Η μεταμόρφωσή της» της Αμάντας Μιχαλοπούλου και «Ήλιος με ξιφολόγχες» του Γιώργου Σκαμπαρδώνη.Cin(e)περίληψη στην τάξη, εκπαιδευτική δράση για τους μικρούς μας φίλους σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ (Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Ωδείο Δράμας, 18.00). Ένα βιωματικό εργαστήριο που βασίζεται στον οδηγό συμπεριληπτικής κινηματογραφικής παιδείας του ΕΚΟΜΕ και απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού ηλικίας 7 – 12 ετών.Green Debate (Πολιτιστικός χώρος Kύκλωψ, Τρίτη 5/9, 18.30)Ανοιχτή συζήτηση (στα ελληνικά) με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων Ν.Δράμας και θέμα "ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Προκλήσεις και καλές πρακτικές". Σε συνεργασία με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Εισηγητές: Κώστας Βιδάκης, Γεώργιος Τσαντόπουλος, Γεώργιος Παρασκευιώτης, Παναγιώτης Μπαρδάκης. Την εκδήλωση συντονίζει η Στέλλα Ανδριοπούλου. Την ίδια ώρα και μέρα, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, σε συνεργασία με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα πραγματοποιήσει παιδικές βιωματικές δράσεις για το περιβάλλον για παιδιά 6-12 ετών (δεν απαιτείται προεγγραφή).Οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ, θα προβληθούν το απόγευμα της Δευτέρας 11/9 (18.00), στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΑ.Γροκράτηση εισιτηρίων