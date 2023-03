Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Αυτές είναι οι αρχιτεκτονικές προτάσεις για την ανάπλασή του που δεν προκρίθηκαν

Τις εννέαγια την ανάπλαση και επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που δεν επιλέγησαν, καθώς προκρίθηκε αυτή του David Chipperfield και του Αλέξανδρου Ν.Τομπάζη, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρόκειται για τις μελέτες μεγάλων διεθνών αρχιτεκτονικών γραφείων στις οποίες απηύθυνε πρόσκληση το υπουργείο με την προϋπόθεση να συνεργαστούν για την ολοκλήρωσή της με Έλληνες αρχιτέκτονες.Συγκεκριμένα πρόκειται για τα σχέδια στα οποία αποτύπωσαν το πώς οραματίζονται την εικόνα του νέο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου τα αρχιτεκτονικά γραφεία Adjaye Associates & Kizi Studio, Ateliers Jean Nouvel & George Batzios Architects, Diller Scofidio + Renfro (D S + R) & VAP Architects & Neiheiser Argyros, Herzog and de Meuron & ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες, Kengo Kuma and Associates & K-Studio, OMA & Rena Sakellaridou SPARCH PC, RCR Arquitectes & Παρμενίδης - Longuepe – Μάρη, SANAA & Buerger Katsota Architects και Thomas Phifer & Tsolakis Architects & Καλλιόπη Κοντόζογλου.«Οφείλω, καταρχήν, να τονίσω ότι στο σύνολό τους, οι προτάσεις είναι εξαιρετικά υψηλού αισθητικού επιπέδου, με αναλυτική μελέτη και όραμα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής του κέντρου της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τόσο για την έμπνευσή τους, όσο και για την αρμονική συνεργασία μεταξύ των διεθνών και ελληνικών αρχιτεκτονικών γραφείων» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμούκαι πρόσθεσε: «Με ομοφωνία και με υψηλά κριτήρια, η επταμελής Διεθνής Πολυεπιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, υπό την προεδρία του καθηγητή Ανδρέα Κούρκουλα, προέκρινε την πρόταση των γραφείων David Chipperfield Architects και Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε, ώστε μέσα στα επόμενα χρόνια η Αθήνα να αποκτήσει ένα νέο Μουσείο, αντάξιο των πολύτιμων συλλογών του ΕΑΜ. Η απονομή του βραβείου Pritzker 2023 -της κορυφαίας αρχιτεκτονικής διάκρισης- στον David Chipperfield, επιβεβαιώνει την επιλογή της Επιτροπής».

Η τελική επιλογή της, η οποία, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, έγινε από Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν οι Γεράσιμος Γιαννόπουλος, Νομικός, Γεώργιος Δεοδάτης, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, Pierre B. Ducrey, Αρχαιολόγος, Καθηγητής, π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, Louis Godart, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτισμών του Αιγαίου του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II, Σύμβουλος για την καλλιτεχνική κληρονομιά των Προέδρων της Ιταλικής Δημοκρατίας C. A. Ciampi και G. Napolitano, Christopher Hudson, Ιστορικός Τέχνης και εκδότης του οίκου Lowgill Publishing, Πρόεδρος του Motovun Group of International Publishers (MGIP), Ανδρέας Κούρκουλας, Αρχιτέκτων, Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. και Meejin Yoon, Αρχιτέκτων, Κοσμήτορας του Cornell University College of Architecture, Art and Planning. Ιδρύτρια του Design Across Scales Lab.Το συνολικό κόστος της διαδικασία εκπόνησης των αρχιτεκτονικών προσχεδίων καλύφθηκε απόπρος το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΑΜΚΕ «Οικογένεια ΝΣΛ» της οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης Λαιμού.