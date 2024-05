«Εκεί όπου τραγουδούν τα λουλούδια»: Η ατομική έκθεση της Βασιλικής Κούκου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:Η Βασιλική Κούκου (γ. 1996) αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (BA & Integrated Master, Ζωγραφική). Το 2019 βραβεύτηκε με το Rosa’s Luxemburg Foundation Award, στην Ελλάδα και στο Βερολίνο και το 2020 κέρδισε το δεύτερο βραβείο «Gre-Taste: The taste of Greece» από το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη. Το 2017 ήταν performer για την Documenta 14 και το 2020 επιμελήθηκε και ερμήνευσε το «A Metamorphosis performance?» για το project Performance Rooms Kappatos, St. George Lycabettus Hotel. Έργα της έχουν προβληθεί σε μουσεία και ιδρύματα όπως, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Πολεμικό Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο και άλλα. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις όπως, “Resilient by Nature”, Γκαλερί Ζουμπουλάκη (2023), «Open-Ended», Γκαλερί Ζουμπουλάκη(2022), «Αδράνεια ΙΙ», Ξενοδοχείο Μπάγκειον (2022), «Volcan of Santorini Project», Γκαλερί Ζουμπουλάκη(2021), «Learn To Swim», Γκαλερί Ζουμπουλάκη(2021), «Art on Boards | The Skate Project», Γκαλερί Ζουμπουλάκη (2021), «The Empty Gallery», Shrine Gallery, Νέα Υόρκη (2021), «Counting Approximately 1,5M», a.antonopoulou.art gallery (2020), Μέγαρο Μαξίμου (2019-2020) , «Rooms Contemporary Art Exhibition», Γκαλερί Καππάτος (2019), «Τα Νέα Ρούχα της Ρόζας» Εικαστικός Κύκλος Δ.Λ. (2019) και άλλες. Στο έργο της χρησιμοποιεί την αφαίρεση και τη σουρεαλιστική αναπαράσταση για να επικαλεστεί την αίσθηση του μυθικού και του μαγικού. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, Ελλάδα.Διάρκεια έκθεσης: 25 Απριλίου – 25 Μαΐου 2024Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20Ώρες λειτουργίας: Τρ., Πέμ. & Παρ. 11.00 -20.00Τετ. & Σάβ. 11.00 –15.00Κυριακή & Δευτέρα κλειστά