Ίδρυμα Ωνάση: Με μεγάλα ονόματα από την ελληνική και διεθνή σκηνή επιστρέφει στην ενεργό πολιτιστική δράση

Ο Τζον Μάλκοβιτς πρωταγωνιστεί στην παράσταση του Ρώσου σκηνοθέτη Timofei Kulyabin «Μοναξιά των κάμπων

O διεθνούς φήμης Ιταλός συνθέτης Romeo Castellucci θα παρουσιάσει την παράστασή του «Bros»

Καταξιωμένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά, ενδιαφέρουσες συζητήσεις αλλά και εξωστρέφεια με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και συνεργασίες με διεθνείς φορείς: Αυτά είναι τα βασικά «συστατικά» την φετινής πολιτιστικής «συνταγής» του Ιδρύματος Ωνάση που στόχο έχει, όπως με νόημα σημειώνει η διευθύντρια πολιτισμού, «κάπως να μάς καθησυχάζει αλλά και να μάς παρηγορεί» και να στήσει «μια γέφυρα πάνω από τα ταραγμένα νερά» της εποχής μας.Η τέχνη του, συνδυασμένη, ενίοτε, με τη μουσική και τα νέα μέσα, θα εκπροσωπηθεί από δυνατά ονόματα όπως ο διεθνούς φήμης Ιταλός συνθέτηςμε την παράστασή του «Bros», ο φημισμένος Ρώσος σκηνοθέτης της νέας γενιάςμε την «Μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι του Κολτές, όπου πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός, η Γερμανίδα θεατρική σκηνοθέτης Susanne Kennedy με ένα σκηνικό παιχνίδι αυτογνωσίας υπό τον τίτλο «I AM [VR» και ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Lukasz Twarkowski, στην πρώτη του επαφή με το ελληνικό κοινό μέσα από την παράσταση «Rohtko».Εξαιρετικά δυναμικό, ωστόσο, θα είναι και το ελληνικό θεατρικό παρών μέσα από νέες, μεγάλες και πρωτότυπες παραγωγές με γνωστές υπογραφές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το μιούζικαλ του«Σπιρτόκουτο», ένα πολεμικό ορατότιο βασισμένο στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, το εμβληματικό «Έγκλημα και Τιμωρία» του Φιοντόρ Ντοστρογιέφσκι, σε σκηνοθεσία, «Το Σπίτι», το παρθενικό συγγραφικό έργο του ταλαντούχου σκηνοθέτηαλλά και το «George», η μουσικοθεατρική παράσταση τουπου περιγράφει τις τελευταίες ημέρες της ζωής ενός 65χρονου άνδρα.θα πρωταγωνιστήσει για μία ακόμη χρονιά στη σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Καταξιωμένοι αλλά και νέοι χορογράφοι θα παρουσιάσουν τις πρωτοποριακές δουλειές τους. Μεταξύ αυτών, οι διεθνείςμε το «Larsen C» καιμε το «ELENIT», η περφόρμερ, χορογράφος και εικαστικός Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή με το «2020: Obscene», η Πατρίσια Απέργη με τον «Οίκοτης Ταραχής» και η νεαρή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Marina Otero από την Αργεντική με την δίπτυχη παράστασή της «Fuck Me / Love Marina Otero Me. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στο φεστιβάλ «Europe Beyond Access» στο πλαίσιο του οποίου νέοι καλλιτέχνες με αναπηρία κάνουν...θαύματα!