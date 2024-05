Άρης-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο στο συναρπαστικότερο πρωτάθλημα όλων των εποχών

Όλοι όσοι είναι κοντά στην ηλικία των 50 ετών, διαβάζοντας τις παραπάνω γραμμές, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε διευκρίνιση για την πόλη ή το άθλημα, δεν χρειάζονταν κάτι περισσότερο για να... ταξιδέψουν νοερά στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο τηςκαι στις θρυλικές μονομαχίεςκαι ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα μπάσκετ.Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και για δέκα χρόνια περίπου οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν κάτι σαν άτυποι τελικοί πρωταθλήματος, με τον Άρη να κυριαρχεί (με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο) και τοννα μη σταματά την προσπάθεια να τον γκρεμίσει από την κορυφή. Από τη μία ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλίπου και τ’ άλλα παιδιά, από την άλλη ο Πρέλεβιτς, ο Κόρφας, ο Φασούλας. Ένας πραγματικός γαλαξίας μπασκετικών αστέρων!Οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν ήταν ποτέ απλά τοπικά ντέρμπι που έκριναν ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελλο. Κάθε μεταξύ τους ματς στο Αλεξάνδρειο ήταν sold out ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από περίπου 2.500 εισιτήρια και το Παλέ να χωρίζεται στη μέση με δύο σχοινιά κι ανάμεσα τους λιγοστοί αστυνομικοί…Στα ραδιόφωνα της πόλης (πειρατικά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80) επιφανείς επιχειρηματίες της πόλης έκαναν παρεμβάσεις στοιχηματίζοντας εκατομμύρια για νίκη της αγαπημένης τους ομάδας και την ημέρα του αγώνα όλη η Ελλάδα ήταν συντονισμένη στον τηλεοπτικό σταθμό που είχε τα δικαιώματα (από ένα σημείο και μετά έναντι δισεκατομμυρίων δραχμών).

Όποιος είχε την τύχη να ζήσει από κοντά ένα τέτοιο παιχνίδι, σίγουρα νιώθει ευλογημένος και μελαγχολεί φέρνοντας εικόνες από μια πόλη χωρισμένη στα δύο που είχε τα βλέμματα όλης της χώρας στραμμένα πάνω της.Λίγα χρόνια μετά τη «χρυσή εποχή» του μπάσκετ της πόλης, στις 17 Μαΐου 2003 Άρης και ΠΑΟΚ βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι σε έναν αγώνα που έκρινε τίτλο. Ήταν ο τελικός Κυπέλλου ποδοσφαίρου που φιλοξενήθηκε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 1-0, παίρνοντας τη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του 1970 (1-0 ο Άρης στο Καυταντζόγλειο). Κι αυτή ήταν ουσιαστικά η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν με έπαθλο έναν τίτλο...Τώρα 21 χρόνια αργότερα, κιτρινόμαυροι και ασπρόμαυροι, ετοιμάζονται για έναν νέο «τελικό» τον οποίο θέλει να δει όλη η Ελλάδα.Στο Κλεάνθης Βικελίδης θα κριθεί σήμερα το βράδυ (20:00, Novasports Prime) η μάχη του τίτλου στη(δεδομένου ότι κανείς δεν πιστεύει πωςθα έχει απώλεια αγωνιζόμενη εντός έδρας με την Λαμία).Ο Άρης δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον και έχει μπροστά του τον τελικό του Κυπέλλου (25/5, Πανθεσσαλκό Στάδιο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό), αλλά και μόνο στη σκέψη ότι θα είναι αυτός που θα κόψει το πρωτάθλημα στον αιώνιο αντίπαλό του, οι κιτρινόμαυροι… ηλεκτρίζονται.Βέβαια ο «αδιάφορος» Άρης είναι η ομάδα που όχι απλά δεν έχει ηττηθεί φέτος από τον ΠΑΟΚ (σε τρία ματς έχει 2 νίκες και μία ισοπαλία με συντελεστή τερμάτων 3-1), αλλά είναι και η ομάδα η οποία με τα αποτελέσματα της κόντρα στο Big-4 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) έχει προκαλέσει τρεις φορές αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας και έχει πετάξει εκτός μάχης τίτλουκαι Παναθηναϊκό.Ο Άρης στις αρχές του β’ γύρου νίκησε 2-0 τον(στο κύκνειο άσμα του Γιοβάνοβιτς ουσιαστικά) και έφερε πρώτο τον ΠΑΟΚ, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου με την εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ (3-3).Μόνο που στην πρεμιέρα των play off νίκησε με 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και επέστρεψε στην ΑΕΚ να τον προσπεράσει…Επίσης στα play off απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη και νίκησε με 1-0 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο.Ο ΠΑΟΚ αναπάντεχα για πολλούς μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη και την ισοπαλία στη Λαμία, κατάφερε με ένα συγκλονιστικό 3χ3 στην Τούμπα κόντρα σε ΑΕΚ (έχανε 1-2 στο 76’, νίκησε 3-2), Ολυμπιακό (2-0) και Παναθηναϊκό (4-1) και εκμεταλλευόμενος την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, να ξαναπεράσει πρώτος στη βαθμολογία και για πρώτη φορά έχει πλέον την τύχη του στα χέρια του γνωρίζοντας όμως ότι στέφεται πρωταθλητής μόνο στην περίπτωση που νικήσει.Κι όπως για τον κάθε φίλο του Άρη το να «κόψει» τον δρόμο προς τον τίτλο στον ΠΑΟΚ είναι ένα τεράστιο κίνητρο, έτσι και για τους ασπρόμαυρους είναι εξίσου τεράστια υπόθεση να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα στο Κλεάνθης Βικελίδης.Η αλήθεια είναι πως όταν πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδιζε 2-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη (όντας αδιάφορος) και ουσιαστικά έχριζε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια (υποδεχόταν την τελευταία αγωνιστική τον Βόλο) όλοι έλεγαν ότι ήταν το πιο αμφίρροπο πρωτάθλημα.Κανείς ωστόσο δεν περίμενε ότι το φετινό θρίλερ θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο με τις εναλλαγές θέσεων και συναισθημάτων να είναι εντυπωσιακές.Αναλυτικά τα αποτελέσματα των play off και η εξέλιξη της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 μετά από κάθε αγωνιστική:1.Π.Α.Ο.Κ. 602.A.E.K. 593.Ολυμπιακός 574.Παναθηναϊκός 565.Άρης 426.Λαμία 34ΠΑΟΚ-Άρης 0-1Λαμία-ΑΕΚ 0-4Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-31.A.E.K. 622.Π.Α.Ο.Κ. 603.Παναθηναϊκός 594.Ολυμπιακός 575.Άρης 456.Λαμία 34Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-3ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0Άρης-Λαμία 3-11.A.E.K. 652.Π.Α.Ο.Κ. 633.Παναθηναϊκός 594.Ολυμπιακός 575.Άρης 486.Λαμία 34ΠΑΟΚ-Λαμία 3-1Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-1Ολυμπιακός-Άρης 3-01.Π.Α.Ο.Κ. 662.A.E.K. 653.Παναθηναϊκός 624.Ολυμπιακός 605.Άρης 486.Λαμία 34ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2Λαμία-Ολυμπιακός 1-5Άρης-Παναθηναϊκός 0-21.Π.Α.Ο.Κ. 672.A.E.K. 663.Παναθηναϊκός 654.Ολυμπιακός 635.Άρης 486.Λαμία 34ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 (διεξήχθη στις 12 Μαΐου)Παναθηναϊκός-Λαμία 3-1ΑΕΚ-Άρης 2-01.Π.Α.Ο.Κ. 702.A.E.K. 693.Παναθηναϊκός 684.Ολυμπιακός 635.Άρης 486.Λαμία 34Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-0Λαμία-Παναθηναϊκός 1-5Άρης-ΑΕΚ 1-21.A.E.K. 722.Παναθηναϊκός 713.Π.Α.Ο.Κ. 704.Ολυμπιακός 665.Άρης 486.Λαμία 34Λαμία-ΠΑΟΚ 1-1Άρης-Ολυμπιακός 1-1ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 3-01.A.E.K. 752.Π.Α.Ο.Κ. 713.Παναθηναϊκός 714.Ολυμπιακός 675.Άρης 496.Λαμία 35ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-2Ολυμπιακός-ΛαμίαΠαναθηναϊκός-Άρης 0-11. ΑΕΚ 752. ΠΑΟΚ 743. Παναθηναϊκός 714. Ολυμπιακός 705.Άρης 526.Λαμία 35ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 4-1Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0Λαμία-Άρης 2-41. ΠΑΟΚ 772. ΑΕΚ 753. Ολυμπιακός 734. Παναθηναϊκός 715.Άρης 556.Λαμία 3520:00, Άρης - ΠΑΟΚ20:00, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός20:00, ΑΕΚ-Λαμία