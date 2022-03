Ένα ροκ μιούζικαλ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ιστορία της κλοπής τωναπό τον Λόρδο Έλγιν είναι ο βασικός θεματικός άξονας τουτου, με τίτλο «Take me Home», που θα παρουσιαστεί στις 27 Απριλίου στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του. Πρόκειται για για παράσταση βασισμένη στο κόμικ του Μανώλη Μουμαλίδη «Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;» που ανεβαίνει με πρωτοβουλία του κινήματος Athena Take me Home, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και η γνώση σχετικά το τί πραγματικά συνέβη με τα γλυπτά αριστουργήματα της Ακρόπολης και φυσικά η ενδυνάμωση του αιτήματος της επιστροφής τους.Ο κεντρικός ήρωας του έργου ακολουθεί τον αδίστακτο και ασυνείδητο Άγγλο. Με την ηρωική του δράση, την ιστορική του συνείδηση, τα ευγενικά του ιδεώδη, ταυτίζεται με το όραμά του, προσωποποιεί τα αγάλματα, συνομιλεί με την Καρυάτιδα, και βάζει σκοπό της ζωής του, την επιστροφή των μνημείων ανεκτίμητης αξίας, πίσω στην Αθήνα. Το θεατρικό έργο, περιγράφει με παραστατικότητα, το μεγαλύτερο έγκλημα τέχνης, την αρχαιοκαπηλία, το αίσχος της λεηλασίας και επιδιώκει μέσα από τους διαλόγους, να ξυπνήσει συνειδήσεις, να αναμοχλεύσει ενοχές, να συγκινήσει καρδιές.Την παράσταση θα παίζουν οι ηθοποιοί, Δημήτρης Μαζιώτης, Πάνος Παταγιάννης, Ραφαήλ Κριτούλης, Ελίνα Γιαννάκη, Γιώργος Ψάλτου, Ρενάτα Καπετανάκη, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος ενώ θα συμμετέχουν επίσης πολλοί μουσικοί και χορευτές.To Athena Take me Home αποτελεί ένα όραμα του Οίκου Μόδας Τρανούλη για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέτειρα τους. Ο Οίκος Μόδας Τρανούλη, με πολυετή, επιτυχημένη κι έντονα ενεργή δράση δημιουργικότητας εμπνεύστηκε το κίνημα Athena Take me Home, μια φωνή διαμαρτυρίας, που μέσω της Μόδας, ανδρώνεται κι εκδηλώνεται ως κραυγή ενάντια σε μια τραγική κλοπή που πραγματοποιήθηκε σε βάρος ενός ιδιαίτερα Λαμπερού Πολιτισμού, εκείνου της Αρχαίας Ελλάδας.Η ιδέα του κινήματος ανήκει στον Θεόδωρο Τρανούλη μέσα από τη συναναστροφή του με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Ζυλ Ντασέν καθώς και με τον σκηνοθέτη Γιάννη Διαμαντόπουλο, οραματιστές της ιδέας της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.Το 2018 στη Σλοβενία ο Οίκος Μόδας Τρανούλη απέσπασε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 18 χώρες, στην κατηγορία Fashion Design Award Winners , για την αρχαιοελληνική κολεξιόν Athena by Tranoulis.Η Αθηνά Τρανούλη για τον σκοπό αυτόν βραβεύτηκε ως Πρόεδρος του κινήματος από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης και άλλη μια βράβευση ήρθε από τον Όμιλο Εξάλειπτρον.Το 2019 ο Οίκος Μόδας Τρανούλη φιλοξενήθηκε στο Ολλανδικό τηλεοπτικό κανάλι BNNVARA, στο ντοκιμαντέρ του με θέμα την Αρχαία Ελλάδα. Τα γυρίσματα έγιναν στον αρχαιολογικό χώρο της στοάς του Αττάλου.Μεγάλη διάκριση και το 2021 για το κίνημα, καθώς η Αθηνά Τρανούλη συμμετείχε στα βραβεία ‘’International Elite Woman 2021’’ στον Καναδά, με τον τίτλο Co-Chair και το βίντεο από την εκδήλωση του Ζαππείου έπαιξε πρώτο και θεωρήθηκε το καλύτερο πανευρωπαϊκά.Η έναρξη του κινήματος έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Οίκου Τρανούλη του “Balkan Fashion Week”, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Σόφια και συγκεκριμένα στα εντυπωσιακά στούντιο του Xόλυγουντ, παρουσία διεθνών Μέσων, όπως των Vogue, Elle, Grazia, LA Fashion, Fashion TV.Η πρώτη κίνηση διαμαρτυρίας έγινε στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, όπου η Αθηνά Τρανούλη, συνοδευόμενη από την Πρόεδρο των Ολυμπιονικών,Βούλα Κοζομπόλη και την αντιπρόεδρο Εύη Μωραιτίδου φωτογραφήθηκαν με συνοδεία πλήθο υς Ελλήνων οι οποίοι κρατούσαν το βιβλίο Take Me Home κι οι φωτογραφίες έγιναν viral.Το πρώτο μουσικοθεατρικό δρώμενο του κινήματος πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Κοκκίνη με τη συμμετοχή 200 χορευτών.