Sotheby's: Σε δημοπρασία θα πωληθούν έντεκα από τα σημαντικότερα έργα του Πικάσο

This October, @Sothebys, alongside @MGMResortsIntl, will bring a unique experience to Bellagio through a momentous auction coinciding with Pablo Picasso's 140th birthday. | #PabloPicasso, 'Femme au béret rouge-orange,' 1938, Picasso Restaurant.



Details: https://t.co/zUl6DaV43y pic.twitter.com/W3FVvMHMLb