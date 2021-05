Επιστροφή στα σινεμά: Οι 15 καλύτερες και χειρότερες ταινίες που έρχονται το καλοκαίρι

Μη χάσετε:

Η Χώρα των Νομάδων (Νomadland)

Οι Μαχητές των Δρόμων 9 (Fast and Furious 9)

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

The Suicide Squad

Άσπρο Πάτο (Druk)

Old

Promising Young Woman

The Beatles: Get Back

Λούκα (Luca)

Μην πλησιάζετε:

Μαύρη Χήρα (Black Widow)

Wonder Woman 1984

Jungle Cruise

Space Jam: Α new Legacy

Ένα Ήσυχο Μέρος 2 (Α Quiet Place Part II)

Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin's Festival)





Τα σινεμά ανοίγουν επιτέλους! Στις 21 Μαΐου, οι απανταχού Έλληνες σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά την κινηματογραφική μαγεία, ποιες όμως είναι οι essential ταινίες του καλοκαιριού και ποιες είναι απλώς πολυδιαφημισμένες φόλες; Σας παρουσιάζουμε εδώ τις 15 πιο σημαντικές θερινές προβολές και κατά πόσο αξίζουν τον πολύτιμο καλοκαιρινό χρόνο σας.Κλόη Ζάο, με τους Φράνσες ΜακΝτόρμαντ, Λίντα ΜέιΠολλές από τις ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι έχουν ήδη πκυκλοφορήσει σε άλλα μέρη του κόσμου, θα έχουν όμως επιτέλους την ευκαιρία να προβληθούν και στις ελληνικές οθόνες. Η σημαντικότερη από αυτές είναι φυσικά η "Χώρα των Νομάδων" της Κλοε Ζαο, βραβευμένη προσφάτως με τρία Όσκαρ, καθώς και την αστείρευτη λατρεία των κριτικών. Η συμπαθής Κινέζα έσπασε το γυάλινο ταβάνι με το Όσκαρ σκηνοθεσίας και μας προσφέρει ακόμη ένα σκονισμένο, μελαγχολικό ταξίδι στην αμερικάνικη ύπαιθρο, μια σκληρή ματιά στο περιθώριο η οποία ξεμπροστιάζει τις ρωγμές του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Κυκλοφορεί: 21 ΜαΐουΤζάστιν Λιν, με τους Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Σαρλίζ ΘερόνΑπότομη αναστροφή και από το ευαίσθητο οσκαρικό indie πάμε στο απόγειο της χολιγουντιανής υπερβολής, με τους "Μαχητές των Δρόμων" να επιστρέφουν για την 9η κινηματογραφική εμφάνισή τους. Η ιστορία που ξεκίνησε το 2001 με μια παρέα από σκληρανθρώπους που έκλεβαν DVD, πλέον έχει φτάσει στο σημείο να έχει πυραυλοκίνητα αμάξια και υπερδιαστημικές αποστολές, και δε θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι. Με καλογραμμένο μελόδραμα, εξαιρετική δράση, globe-trotting σκηνικά και αυτοαναφορικότητα στο έπακρο, η μηχανοκίνητη σαπουνόπερα του Τζάστιν Λιν αποτελεί ένα από τα πιο καλοφτιαγμένα και διασκεδαστικά φραντσάιζ που έχει να δώσει η αμερικάνικη κινηματογραφική μηχανή και το επερχόμενο "9" υπόσχεται ένα απολαυστικό, παρατραβηγμένο πανηγύρι. Κυκλοφορεί: ΙούνιοΝικολά Μπεντός, με τους Ζαν Ντιζαρντάν, Πιέρ ΝινίΕάν δεν έχετε απολαύσει ποτέ τις περιπέτειες του πράκτορα ΟSS 117, πραγματικά χάνετε. O γοητευτικός υπερκατάσκοπος αποτελεί τη γαλλική βερζιόν του 007 (ο Ζαν Μπρούς έγραψε το πρώτο μυθιστόρημα το 1949, 4 χρόνια πριν το ντεμπούτο του Τζέιμς Μποντ) αλλά το 2006, ο Μισέλ Χατζιναβίσιους (The Artist) αναδημιούργησε τον χαρακτήρα ως έναν μπουμπουνοκέφαλο πράκτορα, σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές κινηματογραφικές παρωδίες που ξεμπροστιάζουν το συντηρητισμό και την ξενοφοβία της παλιάς (και όχι μόνο) Γαλλίας. Μπορεί ο μάστερ του ρετρό Χατζιναβίσιους να μην επιστρέφει αυτή τη φορά στη σκηνοθετική καρέκλα, ωστόσο ο Νικολά Μπεντός έχει παρόμοιες ευαισθησίες (όπως είδαμε στο "Μια Βραδιά στο Μπέλ Επόκ") και ετοιμάζεται να αφήσει τη δικιά του σφραγίδα στο ξεκαρδιστικό φραντσάιζ. Κυκλοφορεί: ΑύγουστοΤζέιμς Γκάν, με τους Μαργκό Ρόμπι, Τζων Σήνα, Ίντρις ΈλμπαΜπορεί το "Sucide Squad" του 2016 να μην κατάφερε να ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς, ωστόσο η θεότρελη υπερηρωική ομάδα ετοιμάζεται να επιστρέψει δριμύτερη, με τον Τζέημς Γκάν (Guardians of the Galaxy) στο σκηνοθετικό τιμόνι. Ο μαέστρος των κομιστικών adaptations αναλαμβάνει να "αναστήσει" το φραντσάιζ και τα τρέιλερ υπόσχονται κωμική δράση πολλών οκτανίων. Και φυσικά, η απολαυστικότατη Μαργκό Ρόμπι επιστρέφει στο ρόλο που απογείωσε, αυτόν της θεότρελης Χάρλει Κουίν. Κυκλοφορεί: ΑύγουστοΤόμας Βίντερμπεργκ, με τους Μάντς Μίκκελσεν, Μάγκνους ΜίλλανγκΑκόμη ένα οσκαρικά στολισμένο φιλμ του περασμένου έτους που έχει επιτέλους την ευκαιρία να λάμψει στις ελληνικές αίθουσες, το "Druk" του Βίντερμπερκ μπορεί να μην είναι επαναστατικό όσον αφορά το σενάριο του, η ευαίσθητη ματιά της κάμερας ωστόσο και οι εκπληκτικές ερμηνείες χαράσσουν στη μνήμη την ιστορία και τους πρωταγωνιστές της. Κυκλοφορεί: 21 ΜαΐουΜ. Νάιτ Σιάμαλαν, με τους Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Βίκυ ΚρίεπςΜετά το επικό comeback του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (Έκτη Αίσθηση) στον κλειστοφοβικό τρόμο, ο βιρτουόζος σκηνοθέτης δείχνει αποφασισμένος να μείνει σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: Το “Old” είναι ακόμη ένα disturbing φανταστικό σενάριο, όπου μια φιλήσυχη οικογένεια παγιδεύεται σε μια ονειρεμένη παραλία, και αντιλαμβάνεται πως έχει αρχίσει να γερνά ανεξέλεγκτα. Ακόμη ένα δείγμα του δημιουργικότατου νέου ρεύματος αμερικάνικου τρόμου, το "Old" αποτελεί το horror must-see του καλοκαιριού Kυκλοφορεί: ΙούλιοΈμεραλντ Φένελ, με τους Κάρεϊ Μάλιγκαν, Μπό ΜπέρναμIndie darling και φεμινιστικό άσμα, το ντεμπούτο της Έμεραλντ Φένελλ έκανε πάταγο παγκοσμίως και μετατράπηκε χωρίς πολλά πολλά σε καλτ αγαπημένο της χρονιάς. Εάν θες να έχεις δει την πιο συζητήσιμη ταινία του 2021, τότε δεν πρέπει να χάσεις την ιστορία της Κασσάντρα (αχαλίνωτη Κάρει Μάλιγκαν), που παριστάνοντας τη μεθυσμένη, ασκεί εκδίκηση στους άντρες που επιχειρούν να την εκμεταλλευτούν.. Πήτερ ΤζάκσονΠολλοί βιρτουόζοι σκηνοθέτες έχουν κάνει διάλειμμα από τη μυθοπλασία για να σκηνοθετήσουν μουσικά ντοκιμαντέρ (από τον Μισέλ Γκοντρύ μέχρι τον Μάρτιν Σκορσέζε), ωστόσο το "The Beatles: Get Back" θα ειναι η πρώτη φορά που ο Πητερ Τζακσον θα δοκιμάσει την τύχη του στo μουσικό genre. Διηγούμενος την τελευταία συναυλία των θρυλικων Σκαθαριών (που έλαβε χώρα σε μια ταράτσα του Λονδίνου), ο Τζάκσον μας υπόσχεται μια μουσική πανδαισία και παρ' όλο που τα μουσικά ντοκιμαντέρ δεν είναι πάντοτε εύπεπτα, όταν έχουν καλο σκηνοθέτη μπορούν να είναι πραγματικά μαγευτικά. Κυκλοφορεί: ΑύγουστοΕνρίκο Κασαρόσα, με τους Τζέικομπ Τρέμπλει, Μάγια ΡούντολφΗ Pixar μπορεί να έχει σπαταλήσει τα τελευταία δέκα χρόνια παράγοντας παραφουσκωμένες υπαρξιακές παραβολές και αχρείαστα σίκουελ, η ποιότητα των ταινιών της ωστόσο έχει διατηρήσει τα υψηλότατα στάνταρ της. Με το "Λούκα", η Πιξάρ μας προσφέρει ίσως το πιο ταξιδιάρικο και μαγευτικό της φιλμ ως τώρα, με την ιστορία δύο παιδιών που περνούν ένα καλοκαίρι σε ενα παραθαλάσσιο χωριό της Ιταλίας. Με μεσογειακό αέρα και υπέροχα χρώματα, το "Λούκα" είναι το πιο ηλιόλουστο και καλοκαιρινό φιλμ που μπορείτε να δείτε φέτος. Κυκλοφορεί: Ιούνιο. Κέιτ Σόρτλαντ, με τους Σκάρλετ Γιοχάνσον, Φλόρενς ΠιούΊσως το πιο αναμενόμενο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού είναι το comeback της Marvel στo σινεμά: Η εταιρία-κολοσσός κατάφερε να αποφύγει τα σαγόνια της πανδημίας και οι ταινίες της θα κάνουν όλες κινηματογραφική πρεμιέρα, με πρώτη και καλύτερη την Μαύρη Χήρα της Σκάρλετ Γιόχανσον. Δυστυχώς, το ερμηνευτικό μεγαθήριο ονόματι Σκάρλετ δεν εχει καταφέρει να προσδώσει στον στωικο αυτό χαρακτήρα κάποιο ιδιέταιρο ενδιαφέρον και αν κρίνουμε από τα τρέιλερ, το σολο φιλμ της Χήρας αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της κουρασμένης μαρβελικης φόρμουλας Κυκλοφορεί: ΙούλιοΠάττυ Τζένκινς, με τους Γκαλ Γκαντότ, Κρίς ΠάινΗ πολυαναμενομενη επιστροφή της Γουόντερ Γούμαν έκανε διαδικτυακή πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2020, ετοιμάζεται δε τώρα να κυκλοφορήσει και στα σινεμά. Η πολύχρωμη camp δράση αλά Ρίτσαρντ Ντόννερ και το σαπουνοπερικό 80's σενάριο κανει το Wonder Woman 1984 ένα ευχάριστο, ανεγκέφαλο δίωρο, δεν είναι ωστόσο μια ταινία που αξίζει το κινηματογραφικό εισιτήριο Κυκλοφορεί: 21 ΜαΐουΖώμ Κωλέτ-Σερά, με τους Ντουέιν Τζόνσον, Έμιλυ ΜπλάντΑπό τότε που οι Πειρατές της Καραϊβικής έκαναν το ντεμπούτο τους το 2003, η Ντίσνευ προσπαθεί απεγνωσμένα να μετατρέψει τις ατραξιόν της Disneyland σε επικερδή μπλοκμπάστερ. Η τελευταία της προσπάθεια θέλει τον τούμπανο Ντουέιν Τζόνσον να παλεύει με ψηφιακά πιθήκια και λοιπά τερατουργήματα, και την δύσμοιρη Έμιλυ Μπλαντ στο πλευρό του να αναρωτιέται γιατί δέχτηκε να παίξει σε αυτή τη χαζομάρα... Κυκλοφορεί: ΙούλιοΜάλκομ Ντ. Λή, με τους Λεμπρόν Τζέιμς, ΖεντάγιαΣε μια παροιμιωδώς παράφωνη ιδέα, η Warner επαναφέρει το Space Jam, το cult classic της δεκαετίας του ενενήντα. Με πρωταγωνιστή τον "ιπτάμενο" Μάικλ Τζόρνταν στο απόγειο της καριέρας του, το Space Jam του 1996 αποτελεί μια 90's χρονοκάψουλα, ένα κόνσεπτ που δε θα μπορούσε με τίποτα να λειτουργήσει σήμερα. Εκτός τόπου και χρόνου λοιπόν, ο Λεμπρον Τζέιμς παίρνει τη σκυτάλη και προσπαθεί εν έτει 2021 να δικαιολογήσει την ύπαρξη ενός σίκουελ που δείχνει άνοστο, άτοπο και ανυπόφορο. κυκλοφορεί: Ιούλιο. Τζων Κραζίνσκι, με την Έμιλυ ΜπλάντΤο πρώτο "Ήσυχο Μέρος" του Τζων Κραζίνσκι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια καλοσκηνοθετημένη ταινία τρόμου γεμάτη ένταση, που έγινε άμεσα κλασσική. Αντιθέτως, το σίκουελ φαντάζει αχρείαστο και παρατραβηγμένο, μια σπατάλη του ταλαντούχου σκηνοθέτη, που θα μπορούσε να δοκιμάζει τις δυνάμεις του σε κάτι διαφορετικό Κυκλοφορεί: 27 ΜαΐουΓούντι Άλλεν, με τους Γουάλας Σών, Μισέλ ΓκαρβίΕάν είσαι από αυτούς που απολαμβάνουν το ετήσιο γουντιαλενικό φιλμάκι, τότε ξέρεις ήδη ότι θα ευχαριστηθείς το "Φεστιβάλ του Ρίφκιν". Αν ωστόσο εχεις βαρεθεί να βλέπεις απογοητευμενους μεγαλοαστούς να βολτάρουν σε καρτποσταλικά περιβάλλοντα σκεπτόμενοι τη ματαιότητα της ύπαρξής τους και τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους, τότε θα σε συμβούλευα να αποφύγεις το τελευταίο φιλμ του 85αρη σκηνοθέτη. Κυκλοφορεί: Αύγουστο