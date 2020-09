Η Βίκυ Μοσχολιού γίνεται ηρωίδα καρτούν στη Σύρο

Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει περισσότερες από 180 ταινίες

Προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού αλλά με την ίδια διάθεση, πρωτοτυπία και ποιότητα, άνοιξε τις πύλες του το φετινό, το οποίο. Ειδικά για φέτος έχει υιοθετήσει μια νέα μορφή, αυτή του «Phygital» πουΤο κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του φεστιβάλ και διαδικτυακά, δωρεάν και χωρίς εγγραφή, μέσω της πλατφόρμας live.animasyros.gr ενώ την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται υπαίθριες προβολές σε διάφορα σημεία της Σύρου. Στο μεταξύ, το τμήμα της Αγοράς, που απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου, πραγματοποιείται με περιορισμένη χωρητικότητα στη Σύρο και μεταδίδεται ζωντανά μέσαΤο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει περισσότερες από 180 ταινίες animation, από όλο τον κόσμο, οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και καλύπτουν πολλά και διαφορετικά γούστα αλλά και αρκετές εκπλήξεις όπως η ταινία με πρωταγωνίστρια την σπoυδαίαωςΗ επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ έγινε την Τετάρτη με μια ταινία που εξερευνά τον διάλογο μεταξύ animation και θεάτρου, την μαγνητοσκοπημένη θεατρική παράσταση «Χρύσιππος» του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία Θάνου Σαμαρά, που είχε παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2019.-Περισσότερες από 180 ταινίες από 100 χώρες.-Πέντε διαγωνιστικά τμήματα: το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, το Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα, το Διαγωνιστικό Τμήμα Τηλεοπτικών & Κατά Παραγγελία Ταινιών, το Ελληνικό Πανόραμα που απονέμεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στην καλύτερη ελληνόφωνη ταινία, καθώς και το διαγωνιστικό τμήμα Ευρωπαϊκές Αξίες #ThisisEU που απονέμεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.-Ειδικά αφιερώματα όπως το επετειακό Animapride V για την LGBTQ+ animation σκηνή - ένας θεσμός που έχει πια καθιερωθεί.-Tιμώμενη χώρα, η Τσεχία σε συνεργασία με το Τσεχικό Κέντρο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθεί η προτεινόμενη για Όσκαρ ταινία «Daughter» της Daria Karcheeva.-Μία νέα συνεργασία με το Athens International Children's Film Festival, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί μία επιλογή των καλύτερων animation για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης, και όχι μόνο, καθώς και τα καθιερωμένα προγράμματα για παιδιά KIDS.-Διεθνές Πανόραμα και ειδικές προβολές ταινιών των μελών της κριτικής επιτροπής.Το πρόγραμμα πλαισιώνεται με τρία εργαστήρια για τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ένα διαδικτυακό masterclass ενηλίκων (επαγγελματίες και φοιτητές) με τον Dan Richards, ένα εργαστήριο animation και καλλιγραφίας για εφήβους με την καλλιγράφο Μαρία Γενιτσαρίου και εκπαιδεύτρια την Ιωάννα Γιακουμάτου, ενώ για τους μικρούς φίλους του φεστιβάλ, μαθητές Ε' και ΣΤ' δημοτικού, αναλαμβάνουν οι Φωκίων Ξένος και Ελένη Μούρη, και συνεργάζονται σ' ένα εργαστήριο με περιβαλλοντική θεματική και ευφάνταστη τεχνική που συνδυάζει το παραδοσιακό ζωοτρόπιο με τις σύγχρονες τεχνικές animation. Το αποτέλεσμα των εργαστηρίων θα παρουσιαστεί στη λήξη του Φεστιβάλ.Το Animasyros και ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 99,2 ενώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και παρουσιάζουν μια νέα συνεργασία με τίτλο «Ενενήντα Δεύτερα». Η πρώτη ταινία της σειράς με τίτλο «Βίκυ-Ενενήντα Δεύτερα» για την Βίκυ Μοσχολιού προσεγγίζει με τρυφερότητα και δύναμη τη ζωή της κορυφαίας ερμηνεύτριας, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του νέου δημιουργού Δημήτρη Κούσανδα, υπό τους ήχους του τραγουδιού «'Ανθρωποι Μονάχοι» σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Γιάννη Καλαμίτση (Η Βίκυ Μοσχολιού Τραγουδά Σπανό- Lyra 1977).H Αγορά στην έκτη έκδοσή της, εγκαινιάζει τη συνεργασία μας με την MIFA-Animation du Monde, το μεγαλύτερο παγκόσμιας κλίμακας εμπορικό γεγονός, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ animation του Ανεσί στη Γαλλία, και διοργανώνει ένα τετραήμερο pitching forum στη Σύρο. Στο Pitching Forum συμμετέχουν τέσσερις δημιουργίες animation υπό ανάπτυξη από την Ελλάδα, μία από την Κύπρο και μία από την Πορτογαλία. Το εργαστήριο προετοιμασίας του Pitch θα διευθύνουν οι Geraldine Bache, υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στη MIFA του Ανεσί (Head of Education and Projects at MIFA Annecy) και ο Antoine Lietout, Γάλλος παραγωγός και συνιδρυτής του Laidak Studios.Το πρότζεκτ που θα διακριθεί θα ταξιδέψει στο Φεστιβάλ του Ανεσί το 2021 και θα παρουσιαστεί στο MIFA pitches, μπροστά σε κοινό με περισσότερους από 200 επαγγελματίες του χώρου, ενώ προηγουμένως θα έχει παρακολουθήσει ειδικό training workshop.