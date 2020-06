Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:









Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)The Umbrella Academy: Season 2Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)Good Girls: Season 2Cursed (17/07/2020)CursedGet Even (31/07/2020)Get EvenΟι Δώδεκα (10/07/2020)The TwelveΤο Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)Boca a BocaΟι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)Cable Girls: Final Season: Part 2Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)The Protector: Season 4Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)The Old GuardΜοιραίος Δεσμός (16/07/2020)Fatal AffairΜπισκοτοζωάκια (24/07/2020)Animal CrackersΦίλα με 2 (24/07/2020)The Kissing Booth 2Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)Unsolved MysteriesΜε Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter MercadoΝαρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)The Business of Drugs: Limited SeriesFear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)Fear City: New York vs The Mafia: Limited SeriesStreet Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)Street Food: Latin AmericaΤελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)Last Chance U: LaneyΔράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)Dragons: Rescue Riders: Secrets of the SongwingAshley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)Ashley Garcia: Genius in LoveΤο Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)The Baby-Sitters ClubΟι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)The Epic Tales of Captain Underpants in SpaceΜπρίστολ Σίτι - Σέφιλντ Γουέν.EFL ChampionshipΛεβάντε - ΜπέτιςΙσπανικό Πρωτάθλημα 2019 - 2020Νότιγχαμ Φόρεστ - ΧάντερσφιλντEFL ChampionshipΚίελo - ΝυρεμβέργηΓερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020Αμβούργο - ΣάντχαουζενΓερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020Στουτγκάρδη - ΝτάρμσταντΓερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020Αρμίνια Μπίλεφελντ - ΧάιντενχαϊμΓερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020Μπαρτσελόνα - Μπούργκος2020 ACB Liga Endesa Final PhaseΒιγιαρεάλ - ΒαλένθιαΙσπανικό Πρωτάθλημα 2019 - 2020Λέστερ - ΤσέλσιΚύπελλο ΑγγλίαςUltimate Tennis ShowdownΤένιςΓουότφορντ - ΣαουθάμπτονΠρέμιερ Λιγκ 2019 - 2020Ultimate Tennis ShowdownΤένιςΆρης - ΠΑΟΚSuper League 2019-2020Παναιτωλικός - Αστέρας ΤρίποληςSuper League 2019-2020Γρανάδα - ΈιμπαρΙσπανικό Πρωτάθλημα 2019 - 2020Σασουόλο - ΒερόναSerie AΣαμπντόρια - ΜπολόνιαSerie AΝάπολι - ΣΠΑΛSerie AΟυντινέζε - ΑταλάνταSerie AΒαλένθια - Μπασκόνια2020 ACB Liga Endesa Final PhaseΑΕΚ - ΟλυμπιακόςSuper League 2019-2020Πάρμα - ΙντερSerie AΕσπανιόλ - Ρεάλ Μαδρίτης06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ17:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:15 ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΑΟΥΙ: ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ02:05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ03:05 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ04:05 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ07:00 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ08:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ10:30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ12:00 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 ΤΖΟ, Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)15:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:05 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)18:30 Ο ΟΤΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ, Η ΤΑΙΝΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)20:00 SELFIE RELOADED21:00 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ23:00 ΜΟΝΑΞΙΑ ΜΟΥ ΟΛΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)00:30 UMMI - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ00:45 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ01:45 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ02:30 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ04:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)







06:50 Mega Σαββατοκύριακο10:00 Νόστιμα Και Απλά10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:20 Γυμναστική Από Σπίτι12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Θανάσιμες Συμπτώσεις (Morning Show Mystery: Mortal Mishaps)15:50 Baywatch16:50 Camera Cafe17:10 Δελτίο Νοηματικής17:20 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα18:00 Λέστερ - Τσέλσι (Κύπελλο Αγγλίας - Προημιτελικός)20:00 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων21:00 Super Μπάλα Live00:30 Θανάσιμες Συμπτώσεις (Morning Show Mystery: Mortal Mishaps)02:30 Baywatch03:30 Όμορφος Κόσμος 204:30 Η Ώρα Η Καλή05:30 Κοινωνία Ώρα Μega07:00 Πρωινοί Τύποι11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Food N' Friends (Ε)17:00 Ησαΐα Μη Χορεύεις17:30 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα17:45 Ησαΐα Μη Χορεύεις19:30 Ant1 News20:45 Διαστημικές Περιπέτειες (Capture The Flag)22:45 Τρώει Story 30 Χρόνια Τώρα02:30 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)03:00 Έρωτας (Ε)05:00 Τρικυμία (Ε)06:00 Καλημέρα Ελλάδα07:30 Μικρό Μου Πόνυ: Η Φιλία Είναι Μαγική (My Little Pony: Friendship Is Magic)08:00 Leo Και Tig08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)08:45 Η Τρου Και Το Βασίλειο Του Ουράνιου Τόξου (True And The Rainbow Kingdom)09:15 Η Μάσα Και Ο Αρκούδος (Masha And The Bear)09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)10:15 PJ Masks10:45 Miraculous Lady Bug11:15 Barbie Dreamtopia 212:00 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)12:20 Σον Το Πρόβατο: Η Ταινία (Shaun The Sheep)14:10 Traction15:00 Star News15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος16:30 How I Met Your Mother - 9ος Κύκλος17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:45 Θεέ Μου, Τι Σου Κάναμε; (Serial Bad Weddings)19:50 Star News21:00 Ακάλυπτος23:15 Amore Mio01:30 Το Τίμημα Της Επιτυχίας (At Any Price)03:45 Grimm - 3ος Κύκλος06:50 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV (Ε)08:00 Νόστιμη Γη (Ε)09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ13:00 Ειδήσεις13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II16:50 Kitchen Lab, II17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Χτυποκάρδια Στο Θρανίο22:30 Iron Man 201:00 Η Θεία Απ΄Το Σικάγο02:45 Μεσάνυχτα, II (Ε)04:15 Θυρίδα Τηλεπώλησης04:45 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)06:00 Καλημέρα10:00 Ακραία Φαινόμενα12:30 Τα Νέα Των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων13:00 Dot.14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Μαζί Σου17:30 Δελτίο Στη Νοηματική17:40 Happy Traveller (Ε)18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:00 Million Dollar Baby23:45 Φιλιά Που Σκοτώνουν (Kiss The Girls)02:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος (Ε)03:00 Crime INC.04:00 Happy Traveller (Ε)05:00 Μαζί Σου (Ε)06:00 Σήμερα07:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)18:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)23:00 The Karate Kid Part II01:30 Mayday (Ε)02:00 The BlackList (Ε)03:00 Masters Of Sex (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)06:00 La Dona (Ε)09:50 Έλα ΧαμογέλαΔιεύθυνση Παραγωγής: Ελένη Νασοπούλου.13:00 Open News13:30 Open Sport14:40 Αννίτα Κοίτα17:40 Open News Στη Νοηματική17:55 Αννίτα Κοίτα18:45 KitcheN' Health19:30 Open News21:00 Εικόνες (Ε)22:00 Το Κόκκινο Ποτάμι - 1ος Κύκλος23:15 Total Football01:15 Criminal Minds - 9ος Κύκλος02:00 Life Stories03:00 Τα Παιδιά Της Πιάτσας05:00 Επανάληψη Προγράμματος05:30 Ώρα Ελλάδος 05:3007:30 ΑΓΡΟWEEK08:30 Ο KRISTJAN JÄRVI ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΝΥΧΤΑ10:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ12:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ13:30 ΙΛΙΑΔΑ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)15:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)16:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ18:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ19:00 ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ19:30 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)20:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)20:30 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ00:00 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ01:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ01:30 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ02:30 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)05:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ06:00 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα08:30 Corn Kαι Peg09:00 Τόμας Το Τρενάκι09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου10:00 Σίμερ & Σάιν10:30 Enchantimals11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Transformers Cyberverse13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego City Adventures20:30 Gormiti21:00 Power Rangers21:30 Jurassic World22:00 Infinity Nado22:30 Μαραθώνιος: The Loud House23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη09:00 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ» ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ14:00 ΕΝΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)16:30 ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ17:00 ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ23:00 ΡΙΓΚΟΛΕΤΤΟ01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ