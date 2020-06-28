Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις
Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)
The Umbrella Academy: Season 2
Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)
Good Girls: Season 2
Cursed (17/07/2020)
Cursed
Get Even (31/07/2020)
Get Even
Οι Δώδεκα (10/07/2020)
The Twelve
Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)
Boca a Boca
Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)
Cable Girls: Final Season: Part 2
Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)
The Protector: Season 4
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)
The Old Guard
Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)
Fatal Affair
Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)
Animal Crackers
Φίλα με 2 (24/07/2020)
The Kissing Booth 2
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX
Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)
Unsolved Mysteries
Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)
Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado
Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)
The Business of Drugs: Limited Series
Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)
Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series
Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)
Street Food: Latin America
Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)
Last Chance U: Laney
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)
Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing
Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)
Ashley Garcia: Genius in Love
Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)
The Baby-Sitters Club
Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)
The Epic Tales of Captain Underpants in Space
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
14:00
Novasports 1HD
Μπρίστολ Σίτι - Σέφιλντ Γουέν.
EFL Championship
15:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβάντε - Μπέτις
Ισπανικό Πρωτάθλημα 2019 - 2020
16:15
Novasports 3HD
Νότιγχαμ Φόρεστ - Χάντερσφιλντ
EFL Championship
16:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Κίελo - Νυρεμβέργη
Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020
16:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Αμβούργο - Σάντχαουζεν
Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020
16:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Στουτγκάρδη - Ντάρμσταντ
Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020
16:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Αρμίνια Μπίλεφελντ - Χάιντενχαϊμ
Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2019 - 2020
18:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπαρτσελόνα - Μπούργκος
2020 ACB Liga Endesa Final Phase
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ - Βαλένθια
Ισπανικό Πρωτάθλημα 2019 - 2020
18:00
MEGA
Λέστερ - Τσέλσι
Κύπελλο Αγγλίας
18:15
Eurosport 1
Ultimate Tennis Showdown
Τένις
18:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Γουότφορντ - Σαουθάμπτον
Πρέμιερ Λιγκ 2019 - 2020
19:15
Eurosport 1
Ultimate Tennis Showdown
Τένις
19:15
Novasports 2HD
Άρης - ΠΑΟΚ
Super League 2019-2020
19:30
ΕΡΤ Sports HD
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
Super League 2019-2020
20:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Γρανάδα - Έιμπαρ
Ισπανικό Πρωτάθλημα 2019 - 2020
20:30
Novasports 24 HD
Σασουόλο - Βερόνα
Serie A
20:30
Novasports 5HD
Σαμπντόρια - Μπολόνια
Serie A
20:30
Novasports 4HD
Νάπολι - ΣΠΑΛ
Serie A
20:30
Novasports 3HD
Ουντινέζε - Αταλάντα
Serie A
21:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Βαλένθια - Μπασκόνια
2020 ACB Liga Endesa Final Phase
21:30
Novasports 1HD
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Super League 2019-2020
22:45
Novasports 2HD
Πάρμα - Ιντερ
Serie A
23:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Εσπανιόλ - Ρεάλ Μαδρίτης
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
17:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΑΟΥΙ: ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
02:05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
03:05 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
04:05 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ
07:00 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
08:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10:30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ
12:00 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΤΖΟ, Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:05 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 Ο ΟΤΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ, Η ΤΑΙΝΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:00 SELFIE RELOADED
21:00 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ
23:00 ΜΟΝΑΞΙΑ ΜΟΥ ΟΛΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
00:30 UMMI - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
00:45 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
01:45 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
02:30 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ
04:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
06:50 Mega Σαββατοκύριακο
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:20 Γυμναστική Από Σπίτι
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Θανάσιμες Συμπτώσεις (Morning Show Mystery: Mortal Mishaps)
15:50 Baywatch
16:50 Camera Cafe
17:10 Δελτίο Νοηματικής
17:20 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα
18:00 Λέστερ - Τσέλσι (Κύπελλο Αγγλίας - Προημιτελικός)
20:00 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Super Μπάλα Live
00:30 Θανάσιμες Συμπτώσεις (Morning Show Mystery: Mortal Mishaps)
02:30 Baywatch
03:30 Όμορφος Κόσμος 2
04:30 Η Ώρα Η Καλή
05:30 Κοινωνία Ώρα Μega
07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Food N' Friends (Ε)
17:00 Ησαΐα Μη Χορεύεις
17:30 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Ησαΐα Μη Χορεύεις
19:30 Ant1 News
20:45 Διαστημικές Περιπέτειες (Capture The Flag)
22:45 Τρώει Story 30 Χρόνια Τώρα
02:30 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)
03:00 Έρωτας (Ε)
05:00 Τρικυμία (Ε)
06:00 Καλημέρα Ελλάδα
07:30 Μικρό Μου Πόνυ: Η Φιλία Είναι Μαγική (My Little Pony: Friendship Is Magic)
08:00 Leo Και Tig
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
08:45 Η Τρου Και Το Βασίλειο Του Ουράνιου Τόξου (True And The Rainbow Kingdom)
09:15 Η Μάσα Και Ο Αρκούδος (Masha And The Bear)
09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Barbie Dreamtopia 2
12:00 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)
12:20 Σον Το Πρόβατο: Η Ταινία (Shaun The Sheep)
14:10 Traction
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος
16:30 How I Met Your Mother - 9ος Κύκλος
17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Θεέ Μου, Τι Σου Κάναμε; (Serial Bad Weddings)
19:50 Star News
21:00 Ακάλυπτος
23:15 Amore Mio
01:30 Το Τίμημα Της Επιτυχίας (At Any Price)
03:45 Grimm - 3ος Κύκλος
06:50 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV (Ε)
08:00 Νόστιμη Γη (Ε)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Χτυποκάρδια Στο Θρανίο
22:30 Iron Man 2
01:00 Η Θεία Απ΄Το Σικάγο
02:45 Μεσάνυχτα, II (Ε)
04:15 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:45 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)
06:00 Καλημέρα
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα Των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller (Ε)
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Million Dollar Baby
23:45 Φιλιά Που Σκοτώνουν (Kiss The Girls)
02:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος (Ε)
03:00 Crime INC.
04:00 Happy Traveller (Ε)
05:00 Μαζί Σου (Ε)
06:00 Σήμερα
07:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)
23:00 The Karate Kid Part II
01:30 Mayday (Ε)
02:00 The BlackList (Ε)
03:00 Masters Of Sex (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
09:50 Έλα Χαμογέλα
Διεύθυνση Παραγωγής: Ελένη Νασοπούλου.
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:40 Open News Στη Νοηματική
17:55 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Εικόνες (Ε)
22:00 Το Κόκκινο Ποτάμι - 1ος Κύκλος
23:15 Total Football
01:15 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
02:00 Life Stories
03:00 Τα Παιδιά Της Πιάτσας
05:00 Επανάληψη Προγράμματος
05:30 Ώρα Ελλάδος 05:30
07:30 ΑΓΡΟWEEK
08:30 Ο KRISTJAN JÄRVI ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΝΥΧΤΑ
10:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ
11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
12:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
13:30 ΙΛΙΑΔΑ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
15:00 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
15:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
16:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
18:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
19:00 ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ
19:30 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:30 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ
00:00 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ
01:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
01:30 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
02:30 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
05:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ
06:00 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε
08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα
08:30 Corn Kαι Peg
09:00 Τόμας Το Τρενάκι
09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
10:00 Σίμερ & Σάιν
10:30 Enchantimals
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Transformers Cyberverse
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego City Adventures
20:30 Gormiti
21:00 Power Rangers
21:30 Jurassic World
22:00 Infinity Nado
22:30 Μαραθώνιος: The Loud House
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
09:00 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ» ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)
12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ
14:00 ΕΝΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)
16:30 ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
17:00 ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ
18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ
21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 ΡΙΓΚΟΛΕΤΤΟ
01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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