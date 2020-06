Backstage Film Festival: Το πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ με μουσικές ταινίες

το

πό τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου, κ

θα προβάλλεται,

Έρχεται,το πρώτο. Ααθημερινά στις 22:00 εκτός Παρασκευής και Σαββάτου,στο, εντελώς δωρεάν, μια ταινία μουσικού ενδιαφέροντος, με ελληνικούς υπότιτλους και δυνατότητα full screen mode, υπό το σύνθημα το "Films louder than Music".Εχουμε και λέμε:«Danny Says» (Άκου τι θα Πει ο Ντάνι, Brendan Toller, 2015), για τον Danny Fields δουλεύοντας για τους: Doors, Lou Reed, Nico, Judy Collins και μανατζάροντας τους Stooges, MC5 και Ramones. Κάποιους από αυτούς ίσως και να μην τους είχαμε ανακαλύψει ποτέ, αν δεν υπήρχε ο Danny Fields.Του Νίκου Νικολαΐδη «Ο χαμένος τα παίρνει όλα» (2002), που αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε με Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα (1979) Με τους Γιάννη Αγγελάκα, Συμεών Νικολαΐδη, Τζένη Κιτσέλη, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Louise Attah, Ιωάννα Παππά«Straight To You» (1994) της Nanni Jacobson, το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave το οποίο παρουσιάζει τον ίδιο και την καριέρα του μέχρι το 1993«Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen» (Don Owen και Donald Brittain, 1965) Με τον Leonard Cohen σε ηλικία 30 ετών, σε μια επίσκεψη στην πατρίδα του στο Μόντρεαλ«Charles Bradley: Soul of America» (Poull Brien, 2012) για τον Charles Bradley που, μετά από μισό αιώνα στην αφάνεια, έκανε το όνειρό του πραγματικότηταΤο ντοκιμαντέρ για τον rock 'n' roll θρύλο Lemmy (Greg Olliver, Wes Orshoski, 2010), με πτυχές από την καριέρα του, ενδιαφέρουσες απόψεις, παρασκήνια συναυλιών και πολλά μεγάλα ονόματα παρόντα (Metallica, Οzzy Osbourne, Henry Rollins, Mick Jones, Anthrax, Slash)«The Wrecking Crew!» (Denny Tedesco, 2008), με την ομάδα των μουσικών που έπαιξε στους δίσκους των: The Beach Boys, Phil Spector, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Sonny & Cher, Elvis, The Monkees και σε άλλους«Μάρκος» του Νίκου Σκαρέντζου, ένα ντοκιμαντέρ για την επιρροή του Μάρκου Βαμβακάρη στο σύγχρονο ηχοτοπίο της Ευρώπης«End of the Century: The Story of the Ramones» (2003) των Jim Fields και Michael Gramaglia, για την πορεία των Ramones από τις αρχές των '70s μέχρι τη διάλυσή τους το 1996«Sun Ra – A Joyful Noise» (1980) του Robert Mugge, το κλασικό ντοκιμαντέρ για τη μουσική και όχι μόνο, του ιδιοφυούς jazz θρύλου Sun Ra«Punk: Attitude» (2005) του Don Letts, για την punk επανάσταση, από τα μέσα των '70s, μέχρι την επίδρασή της στη σύγχρονη rock μουσική και κουλτούρα«Ταξιδιάρα Ψυχή» (2012), της Αγγελικής Αριστομενοπούλου, ντοκιμαντέρ για τον μουσικό -και όχι μόνο- βίο του Γιάννη Αγγελάκα (Τρύπες)«Upside Down: The Creation Records Story» (2010) του Danny O'Connor, που κέρδισε το Mojo Vision Award, για το indie τοπίο label της Creation, με συμμετοχές από Alan McGee, Noel Gallagher (Oasis), Bobby Gillespie (Primal Scream), Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine«Blue Note - A Story of Modern Jazz» (Julian Benedikt, Andreas Morell, 1997), για τη δισκογραφική εταιρία Blue Note RecordsΤο ντοκιμαντέρ της Penelope Spheeris «The Decline οf Western Civilization Part II: The Metal Years» (1988) για την αμερικάνικη hard rock/ heavy metal σκηνή των late '80s.Το ντοκιμαντέρ του Σέργιου Βαφειάδη « Ζητείται Διέξοδος» (2017). Οι Κωνσταντίνος Βήτα, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Αγγελάκας Κωνσταντίνος Τζούμας, Δημήτρης Πουλικάκος, Θάνος Ανεστόπουλος και πολλοί άλλοι αφηγούνται τις περιπέτειες της εναλλακτικής καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών,«Piazzolla, the Years of the Shark» (Daniel Rosenfeld, 2018), που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο συνθέτη τάνγκο μουσικής στον κόσμο«Last Shop Standing « (Pip Piper, 2012) για την επιστροφή του βινυλίου και τους συλλέκτες, με εμφανίσεις ονομάτων όπως ο Fatboy Slim, ο Richard Hawley και ο Johnny Marr«Suburbia» (Τα αποβράσματα της κοινωνίας, 1984), με συμμετοχή αμερικάνικων punk σχημάτων«Rip! - A Remix Manifesto» (2008), στο οποίο ο mash up remixer, Girl Talk και ο σκηνοθέτης Brett Gaylor ανοίγουν ενδιαφέροντα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας γύρω από τον χαοτικό κόσμο των samples.Και τέλος ένα ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια του Coachella Festival (2020), που φιλοξενεί 250.000 άτομα κάθε χρόνο, με εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Madonna, Moby, Beck, Radiohead, Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Rage Against The Machine, Pixies, Björk, The White Stripes.(ώρα έναρξης 22:00):Δευτέρα 22/6 Danny SaysΤρίτη 23/6 Ο Χαμένος τα Παίρνει ΌλαΤετάρτη 24/6 Nick Cave - Straight To You + bonus Ladies and Gentlemen... Mr. Leonard CohenΠέμπτη 25/6 Charles Bradley - The Soul of AmericaΚυριακή 28/6 LemmyΔευτέρα 29/6 The Wrecking CrewΤρίτη 30/6 ΜάρκοςΤετάρτη 1/7 End of The Century: The Story of The RamonesΠέμπτη 2/7 Sun Ra: A Joyful Noise.Κυριακή 5/7 Punk: attitudeΔευτέρα 6/7 Ταξιδιάρα ΨυχήΤρίτη 7/7 Upside Down: The Creation Records StoryΤετάρτη 8/7 Blue Note - A Story of Modern JazzΠέμπτη 9/7 The Decline of Western Civilization Part II: The Metal YearsΚυριακή 12/7 Ζητείται ΔιέξοδοςΔευτέρα 13/7 Astor Piazzolla: The Years of the SharkΤρίτη 14/7 Last Shop StandingΤετάρτη 15/7 SuburbiaΠέμπτη 16/7 RIP! A Remix ManifestoΚυριακή 19/7 Coachella: 20 Years in the Desert + bonus ταινία που θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα