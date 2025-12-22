Τίτλοι τέλους για το Ford F-150 Lightning

Το Ford F-150 Lightning, το μοντέλο που παρουσιάστηκε ως η αιχμή του δόρατος για την ηλεκτροκίνηση των αμερικανικών pick-up, περνά στην ιστορία. Η αμερικανική μάρκα αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή του, βάζοντας τέλος σε ένα φιλόδοξο αλλά οικονομικά ασύμφορο εγχείρημα.





Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα (ισχύ έωςκαιροπής) και την αρχική δημοσιότητα, οι πωλήσεις του F-150 Lightning δεν πλησίασαν ποτέ τους στόχους της εταιρείας. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 είχαν διατεθεί περίπουοχήματα, όταν οι αρχικοί σχεδιασμοί μιλούσαν για ετήσια παραγωγή έως καιμονάδων. Οι συνεχείς διακοπές λειτουργίας του εργοστασίου στοείχαν ήδη προϊδεάσει για τις εξελίξεις.Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν το κόστος. Ο εξηλεκτρισμός της Ford έχει συσσωρεύσει ζημιές δισεκατομμυρίων, με το Lightning να θεωρείται εσωτερικά ένα από τα πιο «ακριβά» projects. Η μείωση των κρατικών κινήτρων και η χαλάρωση των κανονισμών κατανάλωσης στις ΗΠΑ επιδείνωσαν περαιτέρω το εμπορικό του μέλλον.Επισήμως, η Ford κάνει λόγο για «στρατηγική αναπροσαρμογή». Ο αντικαταστάτης θα είναι το, με ηλεκτρική κίνηση στους τροχούς και θερμικό κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αυτονομία μπορεί να ξεπερνά τα, απαντώντας στον βασικό προβληματισμό των αγοραστών.