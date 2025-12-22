Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Τίτλοι τέλους για το Ford F-150 Lightning
Η Ford σταματά την παραγωγή του ηλεκτρικού F-150 Lightning, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην υβριδική τεχνολογία με την μεγάλη αυτονομία.
Το Ford F-150 Lightning, το μοντέλο που παρουσιάστηκε ως η αιχμή του δόρατος για την ηλεκτροκίνηση των αμερικανικών pick-up, περνά στην ιστορία. Η αμερικανική μάρκα αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή του, βάζοντας τέλος σε ένα φιλόδοξο αλλά οικονομικά ασύμφορο εγχείρημα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν το κόστος. Ο εξηλεκτρισμός της Ford έχει συσσωρεύσει ζημιές δισεκατομμυρίων, με το Lightning να θεωρείται εσωτερικά ένα από τα πιο «ακριβά» projects. Η μείωση των κρατικών κινήτρων και η χαλάρωση των κανονισμών κατανάλωσης στις ΗΠΑ επιδείνωσαν περαιτέρω το εμπορικό του μέλλον.
Επισήμως, η Ford κάνει λόγο για «στρατηγική αναπροσαρμογή». Ο αντικαταστάτης θα είναι το F-150 Lightning EREV, με ηλεκτρική κίνηση στους τροχούς και θερμικό κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αυτονομία μπορεί να ξεπερνά τα 1.100 χιλιόμετρα, απαντώντας στον βασικό προβληματισμό των αγοραστών.
Η απόφαση δεν αφορά μόνο τη Ford. Και άλλοι κατασκευαστές αναθεωρούν τα σχέδιά τους για τα αμιγώς ηλεκτρικά full-size pick-up, καθώς η αγορά αποδεικνύεται μικρότερη και πιο απαιτητική από τις αρχικές προβλέψεις.
