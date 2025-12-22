Τίτλοι τέλους για το Ford F-150 Lightning
Η Ford σταματά την παραγωγή του ηλεκτρικού F-150 Lightning, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην υβριδική τεχνολογία με την μεγάλη αυτονομία.

Το Ford F-150 Lightning, το μοντέλο που παρουσιάστηκε ως η αιχμή του δόρατος για την ηλεκτροκίνηση των αμερικανικών pick-up, περνά στην ιστορία. Η αμερικανική μάρκα αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή του, βάζοντας τέλος σε ένα φιλόδοξο αλλά οικονομικά ασύμφορο εγχείρημα.

Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα (ισχύ έως 580 ίππους και 1.050 Nm ροπής) και την αρχική δημοσιότητα, οι πωλήσεις του F-150 Lightning δεν πλησίασαν ποτέ τους στόχους της εταιρείας. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 είχαν διατεθεί περίπου 23.000 οχήματα, όταν οι αρχικοί σχεδιασμοί μιλούσαν για ετήσια παραγωγή έως και 150.000 μονάδων. Οι συνεχείς διακοπές λειτουργίας του εργοστασίου στο Dearborn είχαν ήδη προϊδεάσει για τις εξελίξεις.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν το κόστος. Ο εξηλεκτρισμός της Ford έχει συσσωρεύσει ζημιές δισεκατομμυρίων, με το Lightning να θεωρείται εσωτερικά ένα από τα πιο «ακριβά» projects. Η μείωση των κρατικών κινήτρων και η χαλάρωση των κανονισμών κατανάλωσης στις ΗΠΑ επιδείνωσαν περαιτέρω το εμπορικό του μέλλον.
Επισήμως, η Ford κάνει λόγο για «στρατηγική αναπροσαρμογή». Ο αντικαταστάτης θα είναι το F-150 Lightning EREV, με ηλεκτρική κίνηση στους τροχούς και θερμικό κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αυτονομία μπορεί να ξεπερνά τα 1.100 χιλιόμετρα, απαντώντας στον βασικό προβληματισμό των αγοραστών.
Η απόφαση δεν αφορά μόνο τη Ford. Και άλλοι κατασκευαστές αναθεωρούν τα σχέδιά τους για τα αμιγώς ηλεκτρικά full-size pick-up, καθώς η αγορά αποδεικνύεται μικρότερη και πιο απαιτητική από τις αρχικές προβλέψεις.

