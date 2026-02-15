Μπέργκερ με raclette, cheesesteak sandwich, τηγανητό παγωτό: 3 νέα street food της Αθήνας
Μπέργκερ με raclette, cheesesteak sandwich, τηγανητό παγωτό: 3 νέα street food της Αθήνας
Αν υπάρχει κάτι που η Αθήνα κάνει σίγουρα καλά, είναι το street food. Κάθε τόσο, ξεφυτρώνουν νέες αφίξεις που μας βάζουν δικαίως σε πειρασμό.
Αν υπάρχει κάτι που η Αθήνα κάνει σίγουρα καλά, είναι το street food. Κάθε τόσο, ξεφυτρώνουν νέες αφίξεις που μας βάζουν δικαίως σε πειρασμό.
Αν υπάρχει κάτι που η Αθήνα κάνει σίγουρα καλά, είναι το street food. Κάθε τόσο, ξεφυτρώνουν νέες αφίξεις που μας βάζουν σε πειρασμό να χαλάσουμε τη διατροφή της Δευτέρας (και της Τρίτης, και της Τετάρτης…) για ένα burger που στάζει λιωμένο τυρί, για ένα sandwich που τρώγεται με δύο χέρια και τρία χαρτομάντιλα ή για ένα γλυκό που παίζει με τις θερμοκρασίες και τη φαντασία μας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα