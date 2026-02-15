ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μπέργκερ με raclette, cheesesteak sandwich, τηγανητό παγωτό: 3 νέα street food της Αθήνας

Αν υπάρχει κάτι που η Αθήνα κάνει σίγουρα καλά, είναι το street food. Κάθε τόσο, ξεφυτρώνουν νέες αφίξεις που μας βάζουν σε πειρασμό να χαλάσουμε τη διατροφή της Δευτέρας (και της Τρίτης, και της Τετάρτης…) για ένα burger που στάζει λιωμένο τυρί, για ένα sandwich που τρώγεται με δύο χέρια και τρία χαρτομάντιλα ή για ένα γλυκό που παίζει με τις θερμοκρασίες και τη φαντασία μας.

