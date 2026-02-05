Makris Athens: Στην ώριμη κουζίνα του Πέτρου Δήμα για πραγματικό farm-to-table
CANTINA
Makris Athens Πέτρος Δήμας Michelin

Makris Athens: Στην ώριμη κουζίνα του Πέτρου Δήμα για πραγματικό farm-to-table

Το Makris Athens ανήκει, με αυτοπεποίθηση, στα εστιατόρια που κινούνται με τον ρυθμό ανθρώπων που ξέρουν ακριβώς πού θέλουν να φτάσουν.

Makris Athens: Στην ώριμη κουζίνα του Πέτρου Δήμα για πραγματικό farm-to-table
Υπάρχουν εστιατόρια που εξελίσσονται αργά, σταθερά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Κι υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν να κινούνται με τον ρυθμό ανθρώπων που ξέρουν ακριβώς πού θέλουν να φτάσουν. Το Makris Athens ανήκει με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση στη δεύτερη κατηγορία. Κάθε επιστροφή -και κάθε πιάτο- δηλώνει ότι κάτι ωριμάζει, ότι το σύνολο σφίγγει, αποκτά καθαρή φωνή, προσωπικότητα, που δεν χρειάζεται πια εξηγήσεις αλλά ούτε και συστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης