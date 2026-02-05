Makris Athens: Στην ώριμη κουζίνα του Πέτρου Δήμα για πραγματικό farm-to-table
Makris Athens: Στην ώριμη κουζίνα του Πέτρου Δήμα για πραγματικό farm-to-table
Το Makris Athens ανήκει, με αυτοπεποίθηση, στα εστιατόρια που κινούνται με τον ρυθμό ανθρώπων που ξέρουν ακριβώς πού θέλουν να φτάσουν.
Υπάρχουν εστιατόρια που εξελίσσονται αργά, σταθερά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Κι υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν να κινούνται με τον ρυθμό ανθρώπων που ξέρουν ακριβώς πού θέλουν να φτάσουν. Το Makris Athens ανήκει με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση στη δεύτερη κατηγορία. Κάθε επιστροφή -και κάθε πιάτο- δηλώνει ότι κάτι ωριμάζει, ότι το σύνολο σφίγγει, αποκτά καθαρή φωνή, προσωπικότητα, που δεν χρειάζεται πια εξηγήσεις αλλά ούτε και συστάσεις.
