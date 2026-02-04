Την Τσικνοπέμπτη ψήνουμε (και) στο air fryer: 11 συνταγές για συνοδευτικά και κυρίως

Ιδέες και λύσεις για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο ή απλά προτιμούν να μαγειρεύουν σε φριτέζα αέρος