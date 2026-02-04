Την Τσικνοπέμπτη ψήνουμε (και) στο air fryer: 11 συνταγές για συνοδευτικά και κυρίως
CANTINA
Τσικνοπέμπτη Air fryer

Την Τσικνοπέμπτη ψήνουμε (και) στο air fryer: 11 συνταγές για συνοδευτικά και κυρίως

Ιδέες και λύσεις για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο ή απλά προτιμούν να μαγειρεύουν σε φριτέζα αέρος

Την Τσικνοπέμπτη ψήνουμε (και) στο air fryer: 11 συνταγές για συνοδευτικά και κυρίως
Η Τσικνοπέμπτη πλησιάζει και σιγά σιγά ξεκινά ο προγραμματισμός για το τραπέζι της ημέρας. Και παρόλο που στο μυαλό μας είναι ημέρα γιορτής, η Τσικνοπέμπτη δεν είναι αργία. Όσο κι αν θέλουμε, λοιπόν, να είμαστε απολύτως έτοιμοι, οι ρυθμοί της καθημερινότητας ενδέχεται να μην μας το επιτρέψουν. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν θα γιορτάσουμε. Υπάρχουν λύσεις και συνταγές που απαιτούν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και τις οποίες σας προτείνουμε.

