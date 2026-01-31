Σουτζουκάκια ψητά – Έτοιμα σε τριάντα λεπτά
Σουτζουκάκια ψητά – Έτοιμα σε τριάντα λεπτά
Σουτζουκάκια ψητά, έτοιμα σε 30 λεπτά. Αρωματικά, ζουμερά και πιο ελαφριά από τα τηγανητά, για γρήγορο καθημερινό φαγητό.
Σουτζουκάκια ψητά, έτοιμα σε 30 λεπτά. Αρωματικά, ζουμερά και πιο ελαφριά από τα τηγανητά, για γρήγορο καθημερινό φαγητό.
Μερίδες: 4
Για τα σουτζουκάκια
700 γρ. κιμά μοσχαρίσιο από ελιά
150 γρ. κιμά χοιρινό από λαιμό
150 γρ. κιμά από σπάλα προβάτου
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
300 γρ. ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί, μουσκεμένη και καλά στυμμένη
1 πρέζα κύμινο, σε σκόνη
λίγο μοσχοκάρυδο, σε σκόνη
1 πρέζα πάπρικα
1 πρέζα μπούκοβο
1 πρέζα ρίγανη αποξηραμένη
120 ml ε.π. ελαιόλαδο
ανθό αλατιού, μαύρο πιπέρι
Διαβάστε την εκτέλεση της συνταγής στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε την εκτέλεση της συνταγής στο cantina.protothema.gr
