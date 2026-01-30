Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν: Η ιστορία, ο ρόλος της Μαρίας Αντουανέτας και 3 συνταγές που λατρεύουμε
CANTINA
Κρουασάν Παγκόσμια Ημέρα κρουασάν

Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν: Η ιστορία, ο ρόλος της Μαρίας Αντουανέτας και 3 συνταγές που λατρεύουμε

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν και εμείς δεν μπορούμε παρά να απολαύσουμε κάθε μπουκιά αυτού του αφράτου, βουτυρένιου γλυκού

Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν: Η ιστορία, ο ρόλος της Μαρίας Αντουανέτας και 3 συνταγές που λατρεύουμε
Παρόλο που όλοι το θεωρούμε γαλλικό, η ιστορία του ξεκινά στη Βιέννη της Αυστρίας, αιώνες πριν γίνει σύμβολο της γαλλικής ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης