Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν: Η ιστορία, ο ρόλος της Μαρίας Αντουανέτας και 3 συνταγές που λατρεύουμε

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν και εμείς δεν μπορούμε παρά να απολαύσουμε κάθε μπουκιά αυτού του αφράτου, βουτυρένιου γλυκού