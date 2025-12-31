Île flottante με γεύση μελομακάρονο
Île flottante με γεύση μελομακάρονο
Ένα κλασικό και εντυπωσιακό επιδόρπιο, που πάντα κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα ένα εορταστικό γεύμα ή δείπνο
Διαδικασία
Βήμα 1
Κρεμ ανγκλέζ: Ζεσταίνουμε το γάλα με το μέλι, τα μπαχαρικά, τις φλούδες εσπεριδοειδών και τη βανίλια. Μόλις πάρουν 2-3 βράσεις, αποσύρουμε και αφήνουμε για 10' να αρωματιστεί. Περνάμε το μείγμα από σίτα και το κρατάμε ζεστό.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
