Île flottante με γεύση μελομακάρονο
CANTINA
Ένα κλασικό και εντυπωσιακό επιδόρπιο, που πάντα κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα ένα εορταστικό γεύμα ή δείπνο

Διαδικασία
Βήμα 1
Κρεμ ανγκλέζ: Ζεσταίνουμε το γάλα με το μέλι, τα μπαχαρικά, τις φλούδες εσπεριδοειδών και τη βανίλια. Μόλις πάρουν 2-3 βράσεις, αποσύρουμε και αφήνουμε για 10' να αρωματιστεί. Περνάμε το μείγμα από σίτα και το κρατάμε ζεστό.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
