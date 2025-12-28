Τρία χρόνια Pharaoh με ιταλικό άρωμα και all-day γιορτή
Το Pharaoh γιορτάζει την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου με ένα μεγάλο πάρτι που φέρνει στην Αθήνα τέσσερα ξεχωριστά ονόματα από την ιταλική γαστρονομική και μουσική σκηνή.
Από τη Βενετία, τη Φλωρεντία, την Κρεμόνα και το Μιλάνο, το line-up της ημέρας συνδυάζει fine dining, cocktail avant-garde, υψηλή ζαχαροπλαστική και vinyl κουλτούρα, σε μια γιορτή που ξεκινά νωρίς το μεσημέρι και κρατά μέχρι αργά τη νύχτα.
Στο επίκεντρο της κουζίνας βρίσκεται το Venissa από τη Βενετία, ένα από τα πιο συναρπαστικά γαστρονομικά projects της Ευρώπης. Στο νησάκι Mazzorbo, στη Λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένα ιστορικό κτήμα φιλοξενεί το βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin και Michelin Green Star εστιατόριο Venissa, την Osteria Contemporanea, το οινοποιείο και τον μπουτίκ ξενώνα. Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση των σεφ Chiara Pavan και Francesco Brutto, η κουζίνα τους αντλεί έμπνευση από το terroir της λιμνοθάλασσας και τις πρώτες ύλες της γύρω περιοχής. Με έντονη περιβαλλοντική συνείδηση, αξιοποιούν λαχανικά και μυρωδικά από τον βιοδυναμικό τους κήπο, αλλά και ψάρια-εισβολείς όπως το μπλε καβούρι και το λεοντόψαρο, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας της λιμνοθάλασσας και της Άνω Αδριατικής. Στο Pharaoh θα μαγειρέψουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα μενού που αποτυπώνει τη φιλοσοφία τους, συνοδευόμενο από κρασιά του οινοποιείου τους.
