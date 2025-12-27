Burger Disco Club: Εδώ τα κάνεις και τα τρία με αυτή τη σειρά, ακόμη και τις Δευτέρες
CANTINA

Burger Disco Club: Εδώ τα κάνεις και τα τρία με αυτή τη σειρά, ακόμη και τις Δευτέρες

Τι εννοείς υπάρχει μία ντίσκο στην καρδιά της Αθήνας, στην οποία πάμε και για burger;

Burger Disco Club: Εδώ τα κάνεις και τα τρία με αυτή τη σειρά, ακόμη και τις Δευτέρες
Ή ακόμα καλύτερα, τι εννοείς λειτουργεί ένα full on μπεργκεράδικο μέσα σε μια αυθεντική ντίσκο, με events και live με ζωντανή μουσική, που ανάλογα τη μέρα, μπορεί να τραβήξει το πάρτι ακόμη και μέχρι τις 6 το πρωί;

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης