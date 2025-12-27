Πώς φτιάχνουμε gravy: Η τεχνική της Εύας Μονοχάρη για ζουμερό κρέας και πλούσια σάλτσα
CANTINA

Πώς φτιάχνουμε gravy: Η τεχνική της Εύας Μονοχάρη για ζουμερό κρέας και πλούσια σάλτσα

Μάθετε πώς φτιάχνουμε gravy με τη μέθοδο της Εύας Μονοχάρη για ζουμερό κρέας και πλούσια, βελούδινη σάλτσα που απογειώνει κάθε γεύμα.

Πώς φτιάχνουμε gravy: Η τεχνική της Εύας Μονοχάρη για ζουμερό κρέας και πλούσια σάλτσα
Για όσους δεν το γνωρίζουν, το gravy είναι μια πλούσια σάλτσα που φτιάχνεται από τα υγρά του ψημένου κρέατος, ενισχύοντας τη γεύση και την υφή του. Μπορεί να συνοδεύει γαλοπούλα, χοιρινό, μοσχάρι ή ακόμα και πουλερικά και λαχανικά, δίνοντας στο πιάτο ένα βελούδινο, αρωματικό αποτέλεσμα. Ακολουθώντας μερικά βήματα, μπορείτε να φτιάξετε μια βελούδινη, αρωματική σάλτσα που θα απογειώσει κάθε γεύμα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης