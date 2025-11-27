Ανακαλύπτουμε τις γεύσεις της Αθήνας μέσα από το Around the Table

Η Αθήνα έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις πιο ζωντανές ευρωπαϊκές πόλεις σε ό,τι αφορά το φαγητό. Από λεπτοδουλεμένες δημιουργίες μέχρι αγαπημένα comfort πιάτα και την αναβίωση παραδοσιακών συνταγών μέσα από μια σύγχρονη οπτική, η πρωτεύουσα έχει κάτι να προσφέρει σε κάθε ουρανίσκο. H

μέσα από το κορυφαίο γαστρονομικό event

μάς ενθαρρύνει να «διαβάσουμε» αυτόν τον χάρτη της γεύσης χωρίς περιορισμούς.

Είναι η 4η χρονιά που η Mastercard «αγκαλιάζει» τον θεσμό του festive dining και μετατρέπει κάθε έξοδο σε ευκαιρία συλλογής γευστικών εμπειριών. Η ιδέα του hopping αποτελεί, άλλωστε, την απόλυτη τάση σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και το Around the Table λειτουργεί ως αφορμή να ανοίξουμε τον γαστρονομικό μας ορίζοντα.

Μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου, ολόκληρη η πόλη γίνεται ένας μεγάλος, ζωντανός καμβάς γεύσης: 50 επιλεγμένα εστιατόρια, από αγαπημένα neighborhood spots μέχρι χώροι που προτείνονται από τον οδηγό Michelin, μας υποδέχονται με tasting menu που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το Around the Table, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, την εποχικότητα και τις σύγχρονες τεχνικές. Κάθε εστιατόριο παρουσιάζει το δικό του μοναδικό menu, που αποκλειστικά για τους κατόχους Mastercard προσφέρται στα 25€ ή στα 50€ , αντανακλώντας τη διαφορετική δημιουργική προσέγγιση και το ύφος κάθε κουζίνας.



