Αρνάκι Nαβαρέν - Η γαλλική συνταγή που πήρε το όνομά της από τη Ναυμαχία στο Ναυαρίνο

Πώς ονομάστηκε «αρνάκι ναβαρέν»Το αρνάκι Nαβαρέν (Navarin d’agneau) αποτελεί ένα από τα εμβληματικά πιάτα της γαλλικής κουζίνας, με λαχανικά εποχής και ονομασία που δεν είναι απολύτως σαφής. Για την προέλευση του ονόματος «Navarin» υπάρχουν δύο αντικρουόμενες θεωρίες, μια γαστρονομική και μία πατριωτική.