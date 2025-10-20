Αρνάκι Nαβαρέν - Η γαλλική συνταγή που πήρε το όνομά της από τη Ναυμαχία στο Ναυαρίνο
CANTINA
Ναυμαχία Ναυαρίνο αρνάκι ναβαρέν

Αρνάκι Nαβαρέν - Η γαλλική συνταγή που πήρε το όνομά της από τη Ναυμαχία στο Ναυαρίνο

Αρνάκι Nαβαρέν - Σαν σήμερα, στην επέτειο της Ναυμαχίας στο Ναυαρίνο, θυμόμαστε την εμβληματική συνταγή της γαλλικής γαστρονομίας

Αρνάκι Nαβαρέν - Η γαλλική συνταγή που πήρε το όνομά της από τη Ναυμαχία στο Ναυαρίνο
Πώς ονομάστηκε «αρνάκι ναβαρέν»

Το αρνάκι Nαβαρέν (Navarin d’agneau) αποτελεί ένα από τα εμβληματικά πιάτα της γαλλικής κουζίνας, με λαχανικά εποχής και ονομασία που δεν είναι απολύτως σαφής. Για την προέλευση του ονόματος «Navarin» υπάρχουν δύο αντικρουόμενες θεωρίες, μια γαστρονομική και μία πατριωτική.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης