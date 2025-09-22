Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο απορροφητήρα χωρίς τρίψιμο

Ο απορροφητήρας είναι ένας από τους πιο πολύτιμους συμμάχους μας στην κουζίνα. Καθημερινά απορροφά οσμές, ατμούς και λίπη, ώστε να μπορούμε να μαγειρεύουμε χωρίς να γεμίζει το σπίτι μυρωδιές. Για την καλή λειτουργία του και ατμόσφαιρα χωρίς μυρωδιές, το φίλτρο του απορροφητήρα μας χρειάζεται τακτικό καθάρισμα.

Αυτή η εποχή είναι ιδανική για να βάλουμε σε πρόγραμμα αυτές τις απαιτητικές δουλειές του σπιτιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταλαιπωρηθούμε.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr