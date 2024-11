Η αλά… Premier League αντίδραση του Αρη, ο «μοναχικός λύκος» Σιδηρόπουλος και τα σωστά αντανακλαστικά της ΕΠΟ/ΚΕΔ

Κλείσιμο

Φαντάζομαι τι χαμός θα ακολουθούσε εάν στη θέση του Μάντζιου ήταν κάποιος άλλος προπονητής, πχ. της φιλοσοφίας «that’s me, take it or leave it», ή εάν αντί της ΠΑΕ Αρη βρίσκονταν άλλη ΠΑΕ που αρέσκεται να βγάζει ανακοινώσεις ή διαρροές για ψύλλου πήδημα.Κι όμως ο Καρυπίδης δεν παρέκκλινε από την παγιωμένη θέση του να μην δημιουργεί τεχνητή ένταση για διαιτητικά λάθη - στηρίζοντας έτσι εμπράκτως τους ποδοσφαιρικούς θεσμούς (ΕΠΟ/ ΚΕΔ), ενώ ούτε ο Μάντζιος χρησιμοποίησε τον Σιδηρόπουλο ως άλλοθι για την ήττα από την ΑΕΚ. Ακόμη και στην Premier League δεν συναντάμε τέτοια… αστική ευγένεια!Δεν με βρίσκει αντίθετο αυτή η «βρετανική» τύπου συμπεριφορά του κλαμπ. Βάσει όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν έχω αποκομίσει την εντύπωση πως πίσω από αυτό το σοβαρότατο λάθος του Σιδηρόπουλου υπάρχει κάποιο σύστημα που ήθελε να ευνοήσει την ΑΕΚ ή που έχει στοχοποιήσει τον Αρη.Διαιτητικά λάθη εξαιτίας των οποίων o Αρης έχει στερηθεί τουλάχιστον 4 βαθμούς από τη βαθμολογική του συγκομιδή στη Super League προφανώς κι έχουν γίνει.Ωστόσο - επαναλαμβάνω λαμβάνοντας υπόψιν όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής- δεν διακρίνω πως υπάρχει κάποια άνωθεν μεθόδευση ώστε οι διαιτητές να αβαντάρουν γενικώς κάποια ομάδα ή να αδικούν κάποια άλλη βάσει μοτίβου. Ελπίζω να παραμείνει αυτό το στάτους μέχρι την ολοκλήρωση των εγχώριων διοργανώσεων.Κοιτάζοντας το «δάσος» ο –εκ μεταγραφής- Δωδεκανήσιος διαιτητής μου δίνει την εντύπωση ενός εγωμανούς, που τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τους κανονισμούς και τους συναδέλφους του: δεν ανέχεται ένα τέτοιο «ego» να τον καλεί ο εκάστοτε VARιστας για να διορθώσει το λάθος του. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο δεν μίλησε ξανά στον Ευαγγέλου από τη στιγμή που τον είχε καλέσει στο VAR σε ένα παιχνίδι στη Νορβηγία.Εξετάζοντας το «δέντρο» παρατηρούμε πως ο Αρης μετρά 0 (μηδέν) νίκες σε 14 (δεκατέσσερα) ντέρμπι με το υπόλοιπο του Big-5 με διαιτητή τον Σιδηρόπουλο! Είναι 6 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, 4 με τον ΠΑΟΚ, 2 με τον Παναθηναϊκό και 2 με την ΑΕΚ. Σύμπτωση;Η ΕΠΟ/ΚΕΔ έχουν δείξει φέτος σωστά αντανακλαστικά στις περιπτώσεις διαιτητών που έκαναν σημαντικά λάθη: έχει ήδη τιμωρηθεί ο Τσέτσιλας για το Παναιτωλικός-ΝΠΣ Βόλος και τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Σιδηρόπουλος για το ΑΕΚ-Αρης. Αν και δεν πιστεύω στο μάτι νομίζω πως εδώ ταιριάζει το «φτου να μην τους ματιάσουμε»!