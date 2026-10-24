Και όμως δεν είναι ο πίθηκος: Το μοναδικό ζώο που έχει δακτυλικά αποτυπώματα σχεδόν πανομοιότυπα με τον άνθρωπο
Και όμως δεν είναι ο πίθηκος: Το μοναδικό ζώο που έχει δακτυλικά αποτυπώματα σχεδόν πανομοιότυπα με τον άνθρωπο
Αυτό το ζώο μπορεί να μην μοιάζει καθόλου με τον άνθρωπο, αλλά τα δακτυλικά του αποτυπώματα αφηγούνται μια εκπληκτική ιστορία
Γνωρίζατε ότι οι άνθρωποι δεν είναι τα μόνα έμβια όντα με δακτυλικά αποτυπώματα;
Υπάρχει ένα ζώο του οποίου τα δακτυλικά αποτυπώματα μοιάζουν τόσο πολύ με τα δικά μας, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν ακόμα και με τη χρήση μικροσκοπίου. Το πιο εντυπωσιακό; Το ζώο αυτό δεν είναι ούτε πίθηκος ούτε χιμπατζής, αλλά το κοάλα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Υπάρχει ένα ζώο του οποίου τα δακτυλικά αποτυπώματα μοιάζουν τόσο πολύ με τα δικά μας, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν ακόμα και με τη χρήση μικροσκοπίου. Το πιο εντυπωσιακό; Το ζώο αυτό δεν είναι ούτε πίθηκος ούτε χιμπατζής, αλλά το κοάλα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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